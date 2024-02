Wetter: Verfassungswidrige Zeichen in Herrentoilette

In der Herrentoilette der Stadthalle hinterließen Unbekannte verfassungswidrige Zeichen, darunter auch Hakenkreuze. Die schwarzen Schmierereien entstanden zwischen Freitag, 2. Februar, 11.30 Uhr, und Sonntag, 4. Februar, 20 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Schmierereien mit politischem Bezug

Am „Südstadtkiosk“ im Iglauer Weg hinterließen Unbekannte an der Gebäudeaußenseite zwischen Mittwoch, 31. Januar, 11 Uhr, und Montag, 5. Februar, 10 Uhr, Schmierereien mit politischem Bezug. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Ockershausen: Einbruch in Autohaus

Durch das Aufhebeln einer Tür gelangte ein Dieb am Sonntag gegen 22.50 Uhr in den Verkaufsraum eines Autohauses in der Gisselberger Straße. Dort hielt er sich nur wenige Minuten auf, bevor er mit einer Überwachungskamera im Wert von etwa 100 Euro flüchtete. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 500 Euro. Nähere Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kripo Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

