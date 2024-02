Solms: Von der Fahrbahn abgekommen

18.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, nachdem ein 24-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er war am Montag (05.02.24) gegen 20.50 Uhr auf der Braunfelser Straße in Oberndorf unterwegs, als er vor einem Kreisverkehr stark bremste. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle und überfuhr eine Verkehrsinsel. Anschließend rutschte er über den Gehweg und krachte auf einem Parkplatz in einen geparkten PKW.

Glück hatte eine 29-Jährige Polizeibeamtin, die sich anlässlich einer Kontrollstelle auf dem Gehweg befand und sich bei Annährung des Fahrzeuges hinter einen Baum rettete. Da sich Hinweise ergaben, dass der Fahrer offenbar im Kreisverkehr einen sogenannten „Drift“ durchführen wollte, hat die Polizei gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Driedorf: Dacia beschädigt

Im Zeitraum von 45 Minuten verursachte ein Unbekannter in der Wilhelmstraße offenbar beim Vorbeifahren einen Schaden von etwa 1.700 Euro. Betroffen ist ein grauer Dacia Lodgy. Das Auto stand dort am Montag (05.02.24) zwischen 07.30 und 08.15 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Parkplatzrempler

Beim Ein- oder Ausparken berührte ein Unbekannter die rechte Seite eines schwarzen Octavia und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen am Montag (05.02.24) zwischen 12.30 und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl in der Herwigstraße. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen. 136364/

Herborn: Unfallflucht

Auf 1.000 Euro beläuft sich der Schaden an einem schwarzen VW Fox nach einem Unfall zwischen 22.20 Uhr am Sonntag (04.02.24) und 05.15 Uhr am Montag (05.02.24). Der Fox stand in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand in der Straße „Im Dillfeld“.

Ein Unbekannter stieß vermutlich beim Vorbeifahrern gegen die linke Seite und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

