Ermittlungen zu Handydiebstahl fördern Drogen zutage – U-Haft

Lich (ots) – Wegen des Verdachts eines Handydiebstahls begaben sich Beamte der Polizeistation Grünberg am Donnerstag (1.2.2024) zur Wohnung eines tatverdächtigen 43-Jährigen. Zuvor erwirkten sie beim Amtsgericht Wetzlar einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung in Lich.

Den Bewohner trafen die Beamten, noch vor Beginn der Durchsuchung, zufällig außerhalb seiner Wohnung im Treppenhaus an. Im Rahmen seiner Kontrolle und der körperlichen Durchsuchung fanden die Ermittler zwar nicht das gesuchte Handy, dafür aber eine nicht geringe Menge an Drogen.

Die Beamten nahmen den Mann aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel vorläufig fest. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten das gesuchte Handy nicht auf. Zufällig stießen sie aber auf einen vierstelligen Bargeldbetrag und eine geringe Menge Marihuana. Insgesamt stellten die Beamten neben dem Bargeld ca. 870 Gramm Amphetamin, 197 Ecstasytabletten, etwa 190 Gramm Haschisch und ca. 20 Gramm Marihuana und mehrere Handys sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten sie den Festgenommenen am 2.2.2024 einer Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann. Die Beamten lieferten den 43-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen zum gesuchten Handy dauern an.

Gießen: Brandstiftung – Zeugen gesucht

In der Straße Anger brannte am Montag (5.2.2024) Unrat im Bereich eines Kellerabgangs. Das Feuer griff auch auf eine Holztür am Abgang, der sich rückseitig des Einfamilienhauses befindet, über. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein weiteres Ausbreiten. Am Gebäude entstand Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich. Es wurde niemand verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat gegen 19 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald: In Garage eingebrochen

Ein Pedelec und diverses Werkzeug erbeutete ein Unbekannter bei einem Garageneinbruch in Annerod. In der Zeit von Freitag (2.2.2024) bis Montagmittag stieg der Unbekannte über ein Fenster in die Garage in der Straße Südhang ein. Aus der Garage klaute der Dieb ein rotes Fahrrad der Marke „KTM“ sowie zwei Motorsägen, einen Freischneider sowie eine Werkzeugkiste.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Allendorf (Lumda): Vandalismus an Waldkindergarten – Zeugensuche

Zwischen Freitag (2.2.2024), 14 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Zelt eines Waldkindergartens in Nordeck. Der Unbekannte sprühte beleidigende Worte auf die inneren Stoffbahnen des Zelts. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich des Waldkindergartens in der Winner Höhe bemerkt? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

