Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Pannen-PKW in Nothaltebuch der A3 gestohlen

Wiesbaden (ots) – Am Montag 05.02.2024 stellte der 49-jährige Fahrzeugführer aus Mayen-Koblenz seinen Volvo V 40, in der Farbe schwarz wegen Getriebeschadens ordnungsgemäß abgesichert in einer Nothaltebucht auf der A3, bei Kilometer 101,500, zwischen den Anschlussstellen Limburg Nord und Diez in Fahrtrichtung Köln ab.

Bei einer Kontrolle durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden am 06.02.2024 um 08:16 Uhr dachte man sich noch nichts dabei, dass das Fahrzeug offensichtlich zwischenzeitlich vom Verantwortlichen entfernt wurde. Als sich kurz darauf der 49-jährige telefonisch meldete und angab, sein Fahrzeug als gestohlen meldete. Unbekannte hatten das Fahrzeug vermutlich aufgeladen oder mit Stange/Seil widerrechtlich abgeschleppt.

Die roten Händlerkennzeichen waren nicht mehr am Fahrzeug, als dieses entwendet wurde. Die Ermittlungen laufen noch. Zeugen, die hierzu Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei Sattelzügen und einem PKW

Wiesbaden/A3 (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 gegen 13:25 Uhr, ereignete sich auf der A3, zwischen den Anschlussstellen Diez und Limburg Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Sachschaden von insgesamt ca. 100.000 Euro kam. Nach jetzigem Stand befuhr ein PKW Skoda Kodiaq den äußerst linken Fahrstreifen.

Der 55-jährige Fahrer wechselte nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen. Offensichtlich hatte dieser die Geschwindigkeit des vor ihm auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges aus Bad Kissingen falsch eingeschätzt und fuhr dessem Heck auf. Von dort abgewiesen schleuderte der Skoda weiter nach rechts gegen die Fahrzeugfront des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden polnischen Sattelzuges. Von hier wird der PKW nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert, wo er schließlich zum Stehen kommt.

Der Fahrer des Skoda sowie seine 53-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Fahrer der Sattelzüge bleiben unverletzt. Die Fahrbahn musste in Teilen für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden. In dieser Zeit entstand zeitweilig ein Rückstau von 15 Kilometern.

Doppelter Wohnungseinbruch

Wiesbaden, Niederwaldstraße, 05.02.2024, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(pj) Gleich zwei Mal kam es am Montagvormittag zum Wohnungseinbruch in Wiesbaden in der Niederwaldstraße. In einem Mehrfamilienhaus sind unbekannte Täter in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr in zwei Wohnungen eingebrochen. Auf unbekannte Art und Weise verschafften sich die Einbrecher hierbei Zutritt zu dem Mehrparteienhaus. Dort hebelten sie die Eingangstüren von gleich zwei benachbarten Wohnungen auf und durchsuchten die Wohnungen.

Es entstand Sachschaden an den Türen, gestohlen wurde nach derzeitigen Kenntnisstand in beiden Fällen nichts. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.

Imbisswagen aufgebrochen

Wiesbaden-Biebrich (ots)-(da) – Ein Unbekannter hat am Sonntag 04.02.2024 versucht, einen Imbisswagen im Stadtteil Biebrich aufzubrechen. Der Täter näherte sich gegen 22 Uhr dem Wagen, der auf dem Gelände eines Baumarktes in der Friedrich-Bergius-Straße abgestellt war. Dort versuchte er mehrfach, die Tür aufzubrechen. Als dies wiederholt misslang flüchtete er in unbekannte Richtung.

Bei dem Einbrecher soll es sich um einen etwa 1,70 bis 2 Meter großen Mann gehandelt haben. Er war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einer schwarzen Baseballkappe und einem schwarzen Tuch maskiert.

Das 3.Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345 2340 entgegen.

Unfall auf A 66 mit schwer Verletzter

Wiesbaden/A 66 AS Wi-Biebrich/AS Wi-Mainzer Straße

(pj) – Am Montagnachmittag 05.02.2024 kam es auf der A 66 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen mit einer Schwerverletzten. Am Montag gegen 14:52 Uhr ereignete sich auf der A 66 zwischen der Anschlussstelle (AS) Wiesbaden Biebrich und der AS Wiesbaden Mainzer Straße ein Verkehrsunfall.

Insgesamt waren drei Fahrzeuge, ein LKW und zwei PKW, beteiligt. Alle befuhren den rechten Fahrstreifen. Verkehrsbedingt musste der vorausfahrende PKW abbremsen. Dem dahinter befindlichen PKW gelang es ebenfalls rechtzeitig zu bremsen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte jedoch der hinter den beiden PKW fahrende LKW einen Aufprall nicht mehr verhindern.

Er schob die beiden PKW aufeinander. Die weibliche Fahrerin des mittleren PKW wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, am Fahrzeug der verletzten Person Totalschaden. Die beiden PKW mussten somit in der Folge abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen wurde die Autobahn für etwa 45 Minuten voll gesperrt.