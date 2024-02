Betrunken gegen Laterne gefahren

Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße, Montag, 05.02.2024, 22.20 Uhr

(da)In Neu-Anspach ist am Montagabend ein Mann betrunken mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der 53-Jährige war gegen 22.20 Uhr mit seinem Wagen auf der Rudolf-Diesel-Straße von der Heisterbachstraße kommend in Richtung der Straße „An der Eisenbahn“ unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und fuhr über den Gehweg, bis er von einer Straßenlaterne gestoppt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Bei der Anzeigenaufnahme bemerkten die Polizeibeamten deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Für ihn ging es zwecks Blutentnahme zur Polizeistation Usingen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt, da es aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war.

Vandalen auf Schulgelände

Glashütten, Schloßborn, Ringstraße, Freitag, 02.02.2024, 16 Uhr bis Samstag, 03.02.2024, 18 Uhr

(da)Vandalen haben am Wochenende auf dem Gelände einer Grundschule in Schloßborn gewütet. Die Unbekannten betraten zwischen Freitag- und Samstagnachmittag unbefugt das Schulgelände und zerstörten offenbar wahllos und grundlos mehrere Spielgeräte. So zerschnitten sie ein dort aufgestelltes Tipi und rissen mehrere Fußballtore aus der Verankerung. Dabei richteten sie einen Schaden in vierstelliger Höhe an. Da bislang keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die Polizeistation Königstein um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

Auto bei Unfall umgekippt

Bad Homburg, Friedrichstraße, Montag, 05.02.2024, 13.15 Uhr

(da)Am Montag ereignete sich in Bad Homburg ein Unfall, bei dem das verursachende Fahrzeug auf die Seite kippte. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem schwarzen Daihatsu vom Rathausplatz kommend auf der Friedrichstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Ausnahmezustands beim Fahrer kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Autos. Dadurch kippte der Daihatsu nach links auf die Seite und musste anschließend abgeschleppt werden. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Der 76-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

