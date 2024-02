Mit Messer zugestochen – Opfer schwer verletzt – Notoperation

Eschborn (jn) – Ein 45-jähriger Mann ist am späten Montag 05.02.2024 in Eschborn festgenommen worden, da er im Verdacht steht, zuvor einen 40-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Dem 45-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Zeugenaussagen und weiteren Ermittlungen zufolge war der 40-Jährige aus Hattersheim gegen 22:35 Uhr mit dem 45-Jährigen aus Eschborn in einem Imbiss in der Berliner Straße in Streit geraten.

Im weiteren Verlauf sei der verbale Disput eskaliert, woraufhin der 45-Jährige ein Messer hervorgeholt und mit diesem auf den Jüngeren eingestochen habe. Anschließend verließ er den Laden und flüchtete. Der Geschädigte erlitt infolge des Angriffes schwere Verletzungen, die umgehend notärztlich, zunächst vor Ort und später in einem Krankenhaus, behandelt werden mussten. Nach einer Notoperation besteht nun keine Lebensgefahr mehr.

Indes fahndeten Polizisten nach dem noch unbekannten Mann, der mehrere Hundert Meter vom Tatort entfernt in der Berliner Straße ausgemacht und festgenommen werden konnte. Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurde bei dem alkoholisierten Tatverdächtigen eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Er soll heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Junge Frau von Unbekanntem mit Pfefferspray besprüht

Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Montag, 05.02.2024, 20 Uhr

(jn)Eine 19-jährige Flörsheimer ist am Montagabend von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht und dabei verletzt worden. Um kurz nach 20 Uhr erschien die Geschädigte auf der Polizeistation in Flörsheim und gab an, wenige Minuten zuvor im Bereich der Bankfiliale in der Wickerer Straße Pfefferspray in die Augen bekommen zu haben. Demnach sei sie dort entlanggelaufen, als ihr ein höchstens 1,70 Meter großer Mann mit Boxerschnitt und Vollbart entgegenkam. Auf einmal sei ein weiterer Mann aufgetaucht, habe den Unbekannten mit einem Pfefferspray besprüht und dabei auch die Geschädigte getroffen. Sie erlitt eine Augenreizung, die auf der Polizeistation behandelt wurde. Von den beiden Männern fehlt bislang jede Spur.

Sie beschrieb den Täter als jungen Mann mit südländischem Aussehen, der schwarze Haare sowie einen dunklen Vollbart hatte und kleiner als 1,70 Meter gewesen sei. Zudem trug er dunkle Kleidung und eine Jacke oder einen Hoodie mit Kapuze.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um weitere Hinweise, die unter der Rufnummer 06145 / 5476 – 0 entgegengenommen werden.

Metallteile im Wert von Zehntausenden bei Einbruch gestohlen

Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Sonntag, 04.02.2024, 10 Uhr bis Montag, 05.02.2024, 6 Uhr

(jn)Mit einem größeren Fahrzeug sind zwischen Sonntag und Montag in Hattersheim-Okriftel Metallteile sowie ein Trennschleifer von einem Firmengelände gestohlen worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die bisher unbekannten Diebe fuhren auf das Gelände in der Rheinstraße am Ortsrand von Okriftel, nachdem sie sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt verschafft hatten. Hier brachen sie die Tür zur Produktionshalle und mehreren Werkstätten auf, wo wiederum Schränke und Container gewaltsam geöffnet wurden. Anschließend verluden sie Metallteile aus Kupfer und Stahl sowie den Trennschleifer auf ein Fahrzeug und flüchteten unerkannt.

Das Gesamtgewicht der Beute wird seitens der Geschädigten mit einem Gewicht von rund einer Tonne angegeben. Sachdienliche Hinweise zu dem Fall, insbesondere einem verdächtigen Fahrzeug, welches in der Nacht zum Montag gesehen wurde, nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Dreister Handydiebstahl in Geschäft

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Montag, 05.02.2024, 17:53 Uhr

(jn)Am Montagabend kam es in der Hofheimer Innenstadt zu einem Diebstahl in einem Handygeschäft. Um 17:53 Uhr hielt sich ein Junge in dem Laden am Chinonplatz auf und schaute sich Handys an. Er nutzte einen Moment der Ablenkung des Verkäufers, um zwei hochwertige Smartphones im Wert von rund 3.000 Euro aus den Sicherungen zu reißen und in Richtung Bahnhof zu flüchten. Auch im Verlauf einer polizeilichen Fahndung konnte der Dieb nicht mehr angetroffen werden.

Bei dem Täter soll es sich um ein Kind oder Jugendlichen mit süd-osteuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben, der nur 1,55 bis 1,60 Meter groß gewesen sei. Zudem hatte er orangebraune kurze Haare und war mit einer schwarzen Steppjacke und einer rotbraunen Jogginghose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Berauscht zur Fastnachtszeit unterwegs,

Kelkheim (Taunus) Bundesstraße 519 Richtung Hofheim am Taunus, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, HÖhe Karl-Eckel-Weg, Kriftel, Leicherstraße, Montag, 05.02.2024, 16 Uhr bis Dienstag, 06.02.2024, 1 Uhr

(jn) – Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus haben am Montagnachmittag bis in die Nachtstunden hinein Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk legten die Beamten auf das Erkennen von Personen, die von Alkohol oder Drogen berauscht am Steuer unterwegs waren. Zunächst wurde der Verkehr im Kelkheimer Bereich der B 519 auf Höhe der Kompostierungsanlage in Augenschein genommen und mehrere Dutzend Fahrzeuge sowie Personen überprüft. Erfreulicherweise wurden lediglich zwei Autofahrer angehalten, die eine nicht beanstandungswürdige Menge Alkohol konsumiert hatten. Darüber hinaus gab es zehn Ordnungswidrigkeiten zu bemängeln.

Bei einer weiteren Kontrollstelle in der Mainzer Landstraße in Hattersheim reagierte der Drogenvortest eines 26-jährigen Autofahrers aus Hattersheimer positiv, sodass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Des Weiteren wurde in einem weiteren Fahrzeug eine geringe Menge Drogen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen einen Autofahrer eingeleitet, der im Verdacht steht, seinen Pkw nicht ordnungsgemäß versteuert zu haben. Zudem stellten die eingesetzten Kräfte auch hier weitere Ordnungswidrigkeiten fest.

Weitere Polizeikräfte überprüften in der Leicherstraße in Kriftel einen 38-Jährigen, der am Steuer eines Pkw unterwegs war. Bei ihm ergab sich der Verdacht, dass er zuvor Drogen konsumiert hatte. Auch für ihn war die Fahrt zu Ende und er musste mit zur Polizeistation in Hofheim.

Bilanzierend bleibt festzustellen, dass sich das Gros der Autofahrerinnen und Autofahrer an die Regeln hielten. Jedoch empfiehlt die Polizei, auch die Auswirkungen kleiner konsumierter Mengen Alkohol vor Fahrtantritt nicht zu unterschätzen. Lassen Sie ihr Auto im Zweifel lieber stehen und nutzen Sie Taxis, Uber, den öffentlichen Nahverkehr oder Fahrgemeinschaften, wenn Sie Fastnachtsveranstaltungen besuchen und ausgelassen feiern wollen.

