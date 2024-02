Kanaldeckel in Scheibe geworfen – Einbrecher flieht

Limburg an der Lahn, Bahnhofstraße, Montag, 05.02.2024, 23:36 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag hat ein Mann versucht, unter Zuhilfenahme eines Gullideckels in einen Handyshop einzubrechen. Die Aufnahmen einer Videoüberwachung belegen, dass der Täter um 23:36 Uhr an das Geschäft in der Bahnhofstraße herantrat und einen zuvor aus der Straße gehobenen Kanaldeckel gegen die Tür des Ladens warf. Die Verglasung der Tür hielt jedoch stand, sodass der Unbekannte unverrichteter Dinge die Flucht antrat. Der Sachschaden wird mit etwa 350 Euro beziffert.

Der Mann mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, einer grauen Jogginghose mit weißen Streifen und weißen Schuhen mit schwarzen Applikationen bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Falschfahrer auf Bundesstraße unterwegs

Bundesstraße 49, Limburg / Beselich Montag, 05.02.2024, 20:40 Uhr

(fh)Am Montagabend gelang es der Polizei in Limburg einen Falschfahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Zu Schaden war glücklicherweise niemand gekommen. Ab 20:40 Uhr erreichten die Polizei eine Vielzahl von Meldungen eines Kleinwagens, welcher entgegen der vorgeschriebenen Fachrichtung auf der B 49 von Beselich in Richtung Limburg unterwegs sei. Sofort gab die Polizei eine Rundfunkwarnmeldung heraus und hielt nach dem Fahrzeug Ausschau. Dieses konnte auch kurz darauf gesichtet und angehalten werden. Zu einem Unfall war es zum Glück nicht gekommen.

Der 70 Jahre alte Fahrer aus Wetzlar machte auf die eingesetzten Beamten einen desorientierten Eindruck und wurde daher zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes zu einer Rettungswache gebracht. Im Anschluss an die Untersuchung wurde er von seiner Ehefrau in Empfang genommen.

Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Eingebrochen und Geld gestohlen

Löhnberg, Waldhäuser Straße, Montag, 05.02.2024, 15:40 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)In Löhnberg sind am Montag Einbrecher in ein Wohnhaus eingestiegen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge näherten sich die Täter zwischen 15:40 Uhr und 20:00 Uhr dem Einfamilienhaus in der Waldhäuser Straße und gelangten durch ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss in die Wohnräume. Dort angekommen, durchsuchten sie diverse Räume und ließen letztlich Bargeld mitgehen. Die anschließende Flucht traten sie über eine Terrassentür an.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen