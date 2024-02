Raub auf Straße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 gegen 01:15 Uhr, waren ein 65-Jähriger und eine 50-Jährige zu Fuß in der Bürgermeister-Grünzweig-Str. unterwegs, als sie von 2 Männern überholt wurden. Die beiden Unbekannten kamen ihnen wenig später entgegen und überholten sie erneut, wobei einer der Beiden der 50-Jährigen die Handtasche von der Schulter riss. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten Richtung Hartmannstr.

Die beiden Räuber waren ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß beschrieben. Beide hatten einen Vollbart und trugen dunkle Kleidung.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Schule- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 02.02.2024 um 17Uhr und Montag 05.02.2024 um 07 Uhr, brachen Unbekannte in eine Schule in der Sternstraße ein. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall mit 2,6 Promille

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 05.02.2024 gegen 10:20 Uhr, war eine 43-jährige Autofahrerin auf der Erzbergerstraße in Richtung Industriestraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Pettenkoferstraße nach rechts in diese einbiegen. Hierbei bog sie in so weitem Bogen ab, dass sie ein auf der rechten Fahrbahnseite der Pettenkoferstraße an der Ampel wartendes Auto eines 44-Jährigen beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass die 43-Jährige alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Die Frau wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Einbruch in PKW

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 02.02.2024 bis 05.02.2024 ein Kraftfahrzeug auf und entwendeten Werkzeug in noch unbekannter Höhe. Das Fahrzeug (Ford Transit) war im Tatzeitraum in der Wasgaustraße abgestellt.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Von der Fahrbahn abgekommen und hohen Sachschaden verursacht

Ludwigshafen (ots) – Ein 27-Jähriger kam am Montagmorgen 05.02.2024 aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug (Mercedes Sprinter) von der Fahrbahn in der Rheinuferstraße ab und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen und einer Ampel. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 13.000 Euro.

In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Leininger Straße verschafften sich am Montag (05.02.2024), zwischen 14:30 Uhr und 23:15 Uhr, Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Sie durchwühlten mehrere Räume und konnten mit Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 500 Euro flüchten.

Sie haben etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falscher Polizeibeamter – Betrugsversuch

Ludwigshafen (ots) – Bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen erstattete gestern, 05.02.2024, eine 57-Jährige aus Mutterstadt Anzeige, nachdem sie von einem Unbekannten angerufen worden war, der sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte.

Der Mann behauptete, man habe bei der Festnahme eines Einbrechers einen Zettel mit ihren Daten gefunden. Er fragte im Weiteren nach Wertgegenständen. Das Gespräch wurde abgebrochen und es kam zu keinem Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.