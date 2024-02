Eierwürfe auf Radfahrer

Speyer (ots) – Am Montag 05.02.2024 kurz nach 08 Uhr, warfen unbekannte Täter ein Ei auf 2 Radfahrerinnen, zunächst in der Wimphelingstraße wenige Minuten Später in der Alten Schwegenheimer Straße. Die unbekannten Täter warfen das Ei jeweils aus einem fahrenden, roten PKW heraus auf die Geschädigten und entfernten sich anschließend wieder von der Örtlichkeit.

Die 15-jährige Radfahrerin in der Wimphelingstraße wurde an der Kleidung getroffen, hierdurch wurden ihre Schuhe unwiderruflich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 75 Euro.

Eine 48-jährige Frau war in der Schwegenheimer Straße zusammen mit ihrer 7-jährigen Tochter auf einem Lastenfahrrad unterwegs, wurde von dem Ei getroffen und verlor daraufhin annähernd die Kontrolle über das Fahrrad, verhinderte jedoch weiteres indem sie bis zum Stillstand abbremste.

Die Geschädigten machten zu den Insassen folgende Angaben: mindestens 3 Personen, davon mindestens zwei männlich, ca. 20 Jahre alt.

Es wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Wer kann Hinweise zu dem roten PKW oder dessen Insassen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Bistro

Speyer (ots) – In den Morgenstunden des 05.02.2024 versuchten unbekannte Täter vergeblich in ein Bistro in der Bahnhofstraße einzubrechen. Sie versuchten mittels unbekanntem Hebelwerkzeug die Eingangstür aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zu den Einbrüchen in ein Casino und eine Bar in der Heydenreichstraße am 04.02.2024 besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat nahe des Bistro „Cafe-Bistro Novelle“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Einbruch in Bar

Speyer (ots) – Am Sonntag 04.02.2024 kurz vor 06 Uhr, brach ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Bar in der Heydenreichstraße ein. Im Inneren hebelte der unbekannte Täter nacheinander zwei Spielautomaten auf, entnahm die darin befindlichen Geldkassetten und verließ die Örtlichkeit wieder. Der Täter wurde dabei durch eine Videoanlage gefilmt.

Täterbeschreibung:

185-195 cm groß, bekleidet mit dunklen Schuhen, einer dunklen Jeans und hellem Sweatshirt sowie einer Sturmmaske.

Es entstand ein Schaden in Höhe einer niedrigen, fünfstelligen Summe. Ob ein Tatzusammenhang mit dem bereits gestern berichteten Einbruch in ein benachbartes Casino besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat nahe der Bar „Stampe“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de