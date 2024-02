Landau: Die Polizei-News

Fahndung nach flüchtigem Unfallbeteiligten – Einsatz von Polizeihubschrauber

Heuchelheim-Klingen (ots) – Am Monatg 05.02.2024 gegen 19:30 Uhr, wurde der Polizei Landau gemeldet, dass ein Pkw auf dem Dach in einem Grünstreifen unweit des Heuchelheimer Friedhofes liegen würde. Der Fahrer flüchtete fußläufig über angrenzende Felder. Da er laut Zeugenangaben erheblich alkoholisiert war und verletzt sein könnte, leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers ein, die bislang nicht zum Antreffen des Fahrers führten.

Anhand polizeilicher Ermittlungen konnte der Fahrer bereits identifiziert werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Abbiegeunfall mit verletzten Personen und hohem Sachschaden

Landau (ots) – Am vergangenen Freitag 02.02.2024 gegen 12:50 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer den Nordring in Landau und wollte nach links in die Haardtstraße einbiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes und bevorrechtigtes Fahrzeug, woraufhin es während des Abbiegevorgangs zu einer folgenschweren Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des entstandenen Trümmerfeldes und auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme gereinigt werden, wodurch der Verkehr kurzzeitig beeinträchtigt war.