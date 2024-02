Kontrolle über Pkw verloren (Foto)

Gemarkung Vorderweidenthal/L 493 (ots) – Am 05.02.2024 um 09:25 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Silz und Vorderweidenthal zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz.

In einer Linkskurve, nach der Einmündung zur K 11, verlor die 41-Jährige auf der nassen Fahrbahn, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Zeugen zu Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gesucht

Gossersweiler-Stein (ots) – Am 06.02.2024 gegen 09:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Gossersweiler-Stein im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines Pkw VW befuhr die Hauptstraße von Völkersweiler in Richtung Silz. Der Fahrer eines Lkw befuhr die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung.

Im Ortsbereich kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Spiegelberührung, bei welcher ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Letztendlich konnte die Unfallursache vor Ort nicht geklärt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Edenkoben (ots) – Ein 24 Jahre alter E-Scooterfahrer erschrak, als er gestern Abend (05.02.22024, 21 Uhr) in der Bahnhofstraße den Streifenwagen entdeckte. Er stieg von seinem Fahrzeug ab und fing an es zu schieben. Da dies der Streife verdächtig vorkam, wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde aufgrund von verschiedenen Tests festgestellt, dass er Betäubungsmittel konsumiert haben musste. Weil er einen Schnelltest ablehnte, wurde die Blutentnahme angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ablenkung provoziert Fehler

Edenkoben (ots) – Viele sehen das Autofahren als Routine an und denken, sie wären multitaskingfähig. Ablenkung provoziert aber Fehler. Erneut wurden bei einer Kontrolle gestern Abend (05.02.2024, 17 – 17.40 Uhr) in der Luitpoldstraße und heute Morgen (06.02.2024, 10 Uhr bis 11 Uhr) auf der K6 acht Autofahrer ertappt, die während der Fahrt telefonierten.

Sie werden mit 100 Euro und einem Punkt belangt. Die Polizei appelliert: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert volle Aufmerksamkeit.

Einbruch in Apotheke

Edenkoben (ots) – Einen weiteren Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke in der Tanzstraße von Sonntag auf Montag 05.02.2024, konnte dem mittlerweile bekannten 21-jährigen Mann, anhand der vorgefundenen Spurenlage nachgewiesen werden. Auch hierzu nutzte er einen Gullydeckel und versuchte die Schaufensterscheibe einzuschlagen, was allerdings misslang.