Antänzer stiehlt Handy

Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte nahmen am Dienstag 06.02.2024, einen 23-Jährigen „Antänzer“ vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete am Dienstag gegen 04:15 Uhr zunächst 2 verdächtige Männer auf der Hirschstraße, die an mehreren geparkten Autos getestet haben, ob die jeweiligen Autotüren verschlossen waren.

Als die Zivilpolizisten die beiden Männer ansprachen, ergriffen diese sofort die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Nach kurzer Verfolgung und anschließender Festnahme in der Kriegsstraße, unter Einsatz eines Polizeihundes, erlitt der 23-Jährige mehrere Hundebisse die ärztlich versorgt wurden. Der zweite flüchtige Mann konnte in der Hirschstraße angetroffen und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Da gegen ihn keine Haftgründe vorlagen, wurde er im weiteren Verlauf wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei der Absuche der Fluchtwege fand die Polizei neben einer Tasche mit einer Vielzahl neuwertiger Zigarettenschachteln und Münzgeld auch mehrere Smartphones. Wie sich herausstellte, war eines der Mobiltelefone wenige Stunden zuvor bei einem räuberischen Diebstahl in der Brunnenstraße entwendet worden.

Dabei hatte der 23-jährige Mann mit dem sogenannten „Antanztrick“ das Smartphone eines 39-Jährigen entwendet. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte und den Verdächtigen festhalten wollte, versuchte der Täter durch Anwendung körperlicher Gewalt das Handy zubehalten. Hierbei stürzten beide Männer zu Boden. Der Täter konnte zu Fuß flüchten. Der Geschädigte verletzte sich infolge des Gerangels am Knie.

Die Ermittlungen zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände hat das Polizeirevier Marktplatz aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der 23-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Jugendliche versuchen 17-Jährigen auszurauben

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Ein 17-Jähriger wurde am Montag 05.02.2024 in der Innenstadt, Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung. Die Polizei im Haus des Jugendrechts sucht Zeugen. Der junge Mann verlies gegen 16:20 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten die U-Bahn-Haltestelle „Marktplatz (Kaiserstraße)“, als sie vor einem Warenhaus von 3 Jugendlichen angesprochen wurden.

Einer der Jugendlichen sprach den 17-Jährigen an und forderte ihn auf ihm eine geringe Bargeldsumme auszuhändigen und drohte ihm. Da der 17-Jährige weder auf die Forderung noch die Drohung reagierte, versuchten die Täter in seine Jackentaschen zu greifen und so Geld oder Wertgegenstände zu erlangen. Daraufhin ergriffen der 17-Jährige und sein Begleiter die Flucht.

Als sie sich wenig später auf einer Rolltreppe zu den Gleisen an der Haltestelle „Marktplatz (Kaiserstraße)“ befanden, trafen sie erneut auf das Trio. Einer der jungen Männer zog den Geschädigten zunächst an der Schulter nach hinten und versetzte ihm dann einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete das Trio ohne Beute in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Die jugendlichen Männer waren alle ca. 17 Jahre alt.

Haupttäter: ca. 180 cm groß, braune Augen, schwarze kurze Haare mit Seitenscheitel. Er trug eine dunkle Jacke mit dunklem Pelz und eine dunkle Hose.

Zweite Person: ca. 175 cm groß, längere dunkle zerzauste Haare. Er trug eine dunkle breite Jacke.

Dritte Person: ca. 180 cm groß, schwarze Haare, braune Augen und gebräunte Haut. Er trug eine weiße Jacke, schwarze Hose und schwarze Basecap.

Zeugen werden gebeten, sich unter: 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Lkw gegen Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Montagvormittag kollidierte ein Lkw an der Kreuzung Rheinbrückenstraße/Elsässer Platz mit einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 55-jährige Lkw-Fahrer offenbar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage sowie das dortige Andreaskreuz.

Wohl ohne die herannahende Straßenbahn wahrzunehmen, überfuhr er die Gleise und kollidierte mit der S-Bahn. Die Strecke entlang der Rheinbrückenstraße musste für den Schienenverkehr für rund 30 min gesperrt werden. Sowohl am Lastwagen als auch an der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro.

Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt sowie in ein Reihenhaus in Grünwinkel. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in eine Dachgeschosswohnung in der Sophienstraße ein. Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In Grünwinkel gelangte ein ebenfalls Unbekannter gegen 20:30 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Reihenhaus in der Hornisgrindestraße. Beim durchsuchen der Räume im 1. Obergeschoss traf der Eindringling unvermittelt auf einen Bewohner und flüchtete daraufhin über den Garten in Richtung Heidenstückerweg.

Der maskierte Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Er trug vermutlich eine Kopfbedeckung.

Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666 3611 entgegen.

Kreis Karlsruhe

91-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Am Montag 05.02.2024, kollidierte ein Fahrradfahrer auf der L 559 auf Höhe des Forschungszentrums mit einem herannahenden Pkw und verletzte sich dabei schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 91-Jährige gegen 17:20 Uhr mit seinem Fahrrad von einem Radweg kommend die L559 überqueren.

Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt des herannahenden Audi und wurde seitlich von diesem erfasst. In Folge wurde er von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn geschleudert. Von alarmierten Rettungskräften wurde der Radfahrer mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Bruchsal (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Montag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Bruchsaler Salinenstraße. Zwischen 10-11 Uhr brachen die Eindringlinge die Tür zur Wohnung im 1.Obergeschoss auf, um so in das Innere zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251 7260 in Verbindung zu setzen.