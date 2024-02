Weinheim (ots) – Ein 46-jähriger Barfußgänger löste am Dienstag 06.02.2024 gegen 01:20 Uhr, einen Polizeieinsatz auf der B 38 aus. Ein Verkehrsteilnehmer alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem er den Mann zu Fuß im Saukopftunnel feststellte. Gegenüber dem Streifenteam gab er letztlich an, dass er seine Europa-Tour in Prag startete und nun die Bodenbeschaffenheiten des Odenwalds erleben wolle.

Einen anderen Weg als den durch den Saukopftunnel, welcher für Fußgänger, wie auch für Barfußgänger gesperrt ist, war dem 46-Jährigen nicht geläufig. Entgegen seiner Vorsätze, verließ er den Tunnel nicht zu Fuß, sondern wurde mit dem Streifenwagen zu einem Fußweg gebracht, wo er das Abenteuer fortsetzen konnte.