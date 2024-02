Bruchsal-Bahnhof (ots) – Nach einer Körperverletzung am Sonntag 04.02.2024 am Bahnhof, bei welcher ein 17-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 17-Jährige nach einer Faschingsveranstaltung gegen 18 Uhr am Bahnhof auf dem Weg zur Toilette, als er nahe der Fahrradcontainer mit einer Gruppe Jugendlicher ins Gespräch kam.

Im Laufe der Unterhaltung drehte sich einer der jungen Männer offenbar unvermittelt zu ihm um. Da dessen Begleiter den 17-Jährigen daraufhin aufforderten wegzurennen, rannte dieser davon. Der Tatverdächtige nahm in der Folge die Verfolgung des 17-Jährigen auf, brachte diesen zu Boden und trat auf dessen Bein ein. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kino.

Der 17-Jährige zog sich bei der Tat schwere Verletzungen am Bein zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der mutmaßliche Täter nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

männlich,ca. 17-19 Jahre alt, etwa 180 cm groß, türkisches Erscheinungsbild. Er trug einen weißen Pullover.

Der Geschädigte selbst trug zur Tatzeit ein Faschingskostüm. Er war mit einem braunen Pelzmantel und einer olivfarbenen Hose mit Dollarzeichen bekleidet. Sein Gesicht war schwarz bemalt und bunt gefleckt.

Das Polizeirevier Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 07251 726-0 zu melden.