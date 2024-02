Vor Polizeikontrolle geflohen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 04.02.2024 gegen 22 Uhr, wollten Polizeikräfte den 25-jährigen Fahrer eines weißen Kleinwagens kontrollieren. Das Fahrzeug war laut Zeugenaussagen zuvor in Schlangenlinien und mit stark überhöhter Geschwindigkeit vom Kaiserwörthdamm auf die B44 in Fahrtrichtung Speyer aufgefahren. An der Abfahrt der B9 bei Waldsee konnte das Fahrzeug durch Polizeikräfte festgestellt und verfolgt werden.

Der Fahrzeugführer war hierbei weiterhin mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs und ignorierte sämtliche Anhaltesignale. In Waldsee bog das Fahrzeug in eine Sackgasse ab. Der 25-Jährige stellte sein Fahrzeug ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann schließlich eingeholt werden.

Der Grund für seine Flucht wurde schnell klar. Der 25-Jährige hatte keinen Führerschein und zuvor Marihuana konsumiert. Im Fahrzeug konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn eingeleitet.

Unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss auf dem Mofa unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 04.02.2024 gegen 17 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Bayreuther Straße einen 59-jährigen Mofafahrer, da dieser zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Während der Kontrolle zeigte der 59-Jährige zudem weitere Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum, weshalb mit diesem ein freiwilliger Urintest, sowie ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Der Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Dem 59-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Gegen den unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.