Bauernprotest an Logistikcentern

Bingen (ots) – In der Nacht vom 04.02. auf den 05.02.2024, kam es am Globus Logistikcenter sowie am Aldi-Zentrallager, zu Protestaktionen durch mehrere Bauern. Die Zufahrten zu den Lagern wurden dabei durch Traktoren und vereinzelt auch durch Heuballen und abgeladenen Mist versperrt. Die Versammlungen fanden unter Aufsicht der Versammlungsbehörde der Stadt Bingen statt.

Am Aldi-Zentrallager fing aus bislang ungeklärter Ursache ein Heuballen Feuer. Der Heuballen konnte jedoch zeitnah mit Unterstützung der Feuerwehr gelöscht werden. Zu einem Schaden war es nicht gekommen. Nach Beseitigung der Sperren war die letzte Versammlung gegen 03 Uhr beendet.

Unfall mit Rettungswagen

Nieder-Olm (ots) – Am Donnerstag 01.02.2024 gegen 12:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Pariser Straße / An der Hubertusmühle in Nieder-Olm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW. Während der PKW von Klein-Winternheim kommend in Richtung Stadtmitte fahren wollte, fuhr der Rettungswagen aus Richtung Ingelheimer Straße, gerade aus über die Kreuzung in Richtung „An der Hubertusmühle“.

Der Rettungswagen war hierbei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es zur Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kam. Der PKW wurde hierbei stark im Frontbereich beschädigt, der Rettungswagen weniger stark im linkseitigen Heckbereich. Verletzt wurde niemand.

Da noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, wie die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls war, werden nun Zeugen gesucht, die Angaben hierüber machen können. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de möglich.

Mainz

Betrügerisches Vorgehen von Fake-Schlüsseldienst

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am Samstag 02.02.2024 um 20 Uhr, kontaktierte eine 27-Jährige einen Schlüsseldienst, den sie über eine Internet-Recherche gefunden hatte. Unmittelbar zuvor hatte sie sich aus ihrer Wohnung in der St.-Sebastian-Str. ausgesperrt. Nachdem telefonisch ein Kostenvoranschlag von ca 200 EUR unterbreitet wurde, erschienen 2 Männer und öffneten mittels Werkzeug die Wohnungstür der Mainzerin.

Im Anschluss forderten sie mehr als das Dreifache zur Bezahlung der Dienstleistung. Da die Frau das Geld nicht zu Hause hat, wird sie von den Männern gedrängt, das Geld bei einer Bankfiliale zu holen. Hierzu fährt sie mit den Männern zur Bank und entrichtet den geforderten Betrag. Im Anschluss meldet sie den Vorfall bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

Person 1 (Fahrer): Männlich, 20-25 Jahre, schwarze Haare, spitze Nase bzw.“Hakennase“ Er trug eine schwarze Wollmütze, schwarze Daunenjacke, schwarze Hose und schwarze Nike-Schuhe.

Person 2 (Beifahrer): Männlich, 20-25 Jahre, dunkle Haare. Er trug schwarze Kleidung, brauner Gucci-Gürtel und sprach Deutsch mit Akzent.

Die beiden Männer waren mit einem schwarzen PKW unterwegs. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Fanschal entwendet – Täter in Darmstadt gefasst

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am 03.02.2024 ereignete sich gegen 13 Uhr ein räuberischer Diebstahl auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof. Ein Fan von Mainz 05 trug einen Fanschal, diesen entwendete ein Mann und schlug dem Opfer mit Quarzhandschuhen ins Gesicht. Der 19-jährige Geschädigte trug Rötungen und Schwellungen im Gesicht davon.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Fan von Bayer Leverkusen handelte, der auf dem Weg zum Fußballspiel Darmstadt gegen Leverkusen war und den Hauptbahnhof Mainz zur Anreise nach Darmstadt nutzte. Eine Fahndung durch die Bundespolizei in Mainz vor Ort verlief zunächst ohne Erfolg.

Die Auswertung der Videodaten des besagten Bahnsteigs wurde veranlasst. Die Aufnahmen übermittelten die Kollegen an die Bundespolizeiinspektion Frankfurt. Anhand des vorliegenden Bildmaterials konnte bei der Rückreise nach der Fußballbegegnung Darmstadt – Leverkusen im Bahnhof Darmstadt der Tatverdächtige festgestellt werden.

Gegen den 24-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Unfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Mainz-Hechtsheim (ots) – Bereits am Donnerstag gegen 18:15 Uhr kam es in der Diebstraße in Mainz-Hechtsheim zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Nach Angaben des Fußgängers sei dieser von hinten von dem Fahrradfahrer angefahren worden.

Zunächst habe man sich vor Ort geeinigt, dass alles halb so schlimm sei und daher keine Personalien ausgetauscht. Im Nachgang haben sich die Verletzungen doch als etwas schwerer erwiesen, weswegen nun der Fahrradfahrer gesucht wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit E-Scooter-Fahrerin

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am Freitag 02.02.2024 gegen 13:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg auf der Dijonstraße. Eine 64-jährige Autofahrerin war in Richtung der Straße „Im Münchfeld“ gefahren, als sie in Höhe eines Supermarkt-Parkplatzes eine E-Scooter-Fahrerin auf einen Fußgängerüberweg erfasste.

Die 25-jährige E-Scooter-Fahrerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen. Sie wurde zur Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Mann zahlt Geldstrafe und umgeht Gefängnis

Mainz (ots) – Am Abend des 04. Februar 2024 um 22:10 Uhr, hielt eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz einen Mann an und kontrollierte diesen. Es wurde festgestellt, dass gegen den 56-jährigen Bulgaren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag.

Da der Mann in der Lage war, die Geldstrafe in Höhe von 2.354,30 EUR vor Ort zu begleichen, konnte er die Ersatzfreiheitsstrafe und den damit verbundenen Aufenthalt in der JVA umgehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Reiseweg fortsetzen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern