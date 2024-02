Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Wöllstein (ots) – Am Sonntag 04.02.2024 gegen 01:15 Uhr, kam es im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung an der Gemeindehalle Wöllstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 15 Personen. Auslöser war die Durchsetzung des Hausrechts.

Die Ermittlungen hinsichtlich beteiligter Personen und weiterer Hintergründe sind Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden 2 Personen leicht verletzt.

Fahrraddieb verliert auf der Flucht seinen schwarzen Hut – Zeugen gesucht

Wörrstadt (ots) – Am Sonntag 04.02.2024 gegen 02:45 Uhr wurde der Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße Am Krag in Wörrstadt durch das Klirren eines Getränkekastens aufmerksam. Bei der Nachschau bemerkte er den aktuellen Diebstahl seines Fahrrades. Der unbekannte Täter hatte zuvor offenbar gewaltsam die verschlossene Garage geöffnet und entwendete das darin abgestellte Herrenrad der Marke Cube.

Trotz Nacheile des Eigentümers gelang dem Unbekannten auf dem Fahrrad die Flucht. Hierbei verlor er seinen schwarzen Hut. Eine Beschreibung des Täters war nicht möglich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Wohnung – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – Am Freitag 02.02.2024 zwischen 16-21:20 Uhr kam es in der Dautenheimer Landstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter schmissen mit einem Pflasterstein die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt. Nachdem die Täter mehrere Räume durchwühlten und Modeschmuck erbeuteten, flüchteten sie unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.