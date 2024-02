Wartungsarbeiten an der Telefonanlage

Kaiserslautern (ots) – Die Polizeidienststellen in Stadtgebiet sind am Dienstag 06.02.2024 von 07- ca.08 Uhr, sowie am Donnerstag 08.02.2024 von 16- etwa 17 Uhr, telefonisch nicht erreichbar. Betroffen sind alle Durchwahlen der Rufnummer 0631 369-0.

Anzeigen und Hinweise nimmt die Online-Wache der Polizei rund um die Uhr unter https://s.rlp.de/ow im Internet entgegen. Im Notfall (!) wählen Sie die Notrufnummer 110. Bitte nutzen Sie die Nummer nicht für Auskunftsersuchen, die Telefonnummer ist für Notrufe freizuhalten. |erf

Betrunken hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle in der Reichswaldstraße wurde am Sonntag einem 43-Jährigen zum Verhängnis. Der Mann fiel der Streife auf, als er gegen 06 Uhr mit seinem Opel Corsa unterwegs war. Der deutliche Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers ergab bei der anschließenden Kontrolle den Verdacht, dass er alkoholisiert sein könnte. Satte 2,31 Promille brachte der Atemalkoholtest zu Tage.

Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und nahmen den Autofahrer mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die genauen Aufschluss über die Alkoholisierung des Mannes geben soll. Der 43-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen. |kfa

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Merkurstraße gerufen. Ein 19-jähriger Autofahrer verlor dort gegen 07 Uhr die Kontrolle über seinen Ford SUV und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Sein Fahrzeug wurde hierbei so stark beschädigt, dass es im Anschluss abgeschleppt werden musste.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte eine Wert von 0,5 Promille. Der 19-Jährige musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll einen genauen Aufschluss über seine Alkoholisierung geben. Außerdem wurde der Führschein des Unfallverursachers sichergestellt. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. |kfa

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag kam es in der Gaustraße in einem Mehrfamilienhaus aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion 1 wurde im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit gegen 01:00 Uhr auf Flammen und Rauch aus dem Gebäude aufmerksam. Durch die Beamten wurden 16 Hausbewohner unmittelbar evakuiert und der Brand durch die verständigte Feuerwehr schnell gelöscht.

Die Erstkräfte der Polizei sowie die Anwohner wurden durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Brand ein Bett in einem Kellerraum sowie die Stromversorgung des Gebäudes beschädigt.

Die Ursache für die Brandentwicklung ist bislang noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Kaiserslautern übernommen wurden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. |pvd

E-Scooter-Fahrt endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag fiel Polizeibeamten in der Fruchthallstraße ein E-Scooter auf. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrer alkoholisiert war. Der Mann verweigerte jedoch sämtliche Tests und sollte die Ordnungshüter mit auf die Dienststelle begleiten.

Zwei ebenfalls anwesende Freunde des jungen Manns waren damit nicht einverstanden. Letztendlich mussten die Polizisten gegen die beiden 23-jährigen Begleiter ein Strafverfahren einleiten, da sie die Beamten beleidigten. Da der Fahrer aufgrund einer Vorerkrankung einen Arzt benötigte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Dort entnahm man ihm die Blutprobe und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. |pet

Geldbeutel gestohlen – Beamte beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagabend meldete sich ein 44-jähriger Mann bei der Polizei. Er vermutete, dass ihm sein Geldbeutel in einem Lokal in der Mannheimer Straße gestohlen wurde. Die Ordnungshüter versuchten, dem Mann zu helfen, und suchten nach dem Geldbeutel, ohne Erfolg.

Mit der Anzeigenaufnahme unzufrieden, beleidigte der 44-Jährige die Beamten schließlich. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren eingeleitet. Aber das sollte nicht genug sein: Kurze Zeit später rief der Mann erneut bei der Polizei an. Wieder äußerte er seinen Unmut und beleidigte die Ordnungshüter abermals, diesmal am Telefon. Ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidung wurde eingeleitet. |pet

Ohne Licht unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen fiel der Polizei in der Burgstraße im Gegenverkehr ein Pkw ohne eingeschaltetes Licht auf. Als die Beamten wendeten, um das Auto zu kontrollieren, fuhr dieses noch über eine rote Ampel.

Nach dem Stopp des Wage war der Grund schnell klar. Der 22-jährige Fahrer war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Auf den jungen Mann kommt neben dem Bußgeld noch ein Fahrverbot und Punkte zu.|pet

Drogenfund bei Kontrolle

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Personen auf einem Baugerüst in der Erbsengasse informiert. Die Beamten stellten vor Ort zwar niemand auf dem Baugerüst fest, jedoch zwei Männer die in unmittelbarer Umgebung standen.

Bei einer Kontrolle des Duos fanden die Einsatzkräfte bei einem der Männer Betäubungsmittel. Das Marihuana und das Amphetamin wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen 31-Jährigen eingeleitet. |pet

Unfallflucht auf dem McDonald´s Parkplatz

Ramstein-Miesenbach, Am Koehlwäldchen (ots) – Ein Besucher der McDonald´s Filiale parkt mit seinem Fahrzeug aus und beschädigte hierbei den nebenstehenden Pkw, Marke BMW, 3er-Reihe. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Das Ereignis geschah bereits am 04.02.2024 zwischen 16-17 Uhr. In diesem Zeitraum war der Parkplatz von vielen Gästen besucht. Die Polizei erhofft sich durch Zeugenhinweise die Tat aufklären zu können. Diese nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl, unter: 06371 805 0 oder per E-Mail unter pilandstuhl@polizei.rlp.de, entgegen. |pilan

Versuchter Einbruch in Bank – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine in der Riesenstraße ansässige Bankfiliale einzubrechen. Eine Bankangestellte bemerkte den Einbruchsversuch am Folgetag, als sie Einbruchsspuren an dem in der Maurerstraße gelegenen Hintereingang feststellte.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es beim Hebelversuch blieb und der Täter offenbar nicht ins Gebäude gelangte. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 in Verbindung zu setzen. |pvd

Kreis Kaiserslautern

Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Landstuhl (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Innenstadt von Landstuhl ein Autofahrer und eine Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen, weil sie zu tief ins Glas geschaut haben. Um 23:45 Uhr wurde ein 26 jähriger Mann in der Kaiserstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 3 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ludwigstraße eine 28-jährige Frau. Bei der Nissan-Fahrerin zeigte der Alko-Test 1,12 Promille an. Sie musste zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle. Ihren Führerschein ist sie erstmal los.|pilan