Verkehrsunfallflucht nach Kollision

Heidelberg (ots) – Am Freitag von 13:30-13:45 Uhr, kam es zwischen einem LKW und einem 74-jährigen Verkehrsteilnehmer in dem Schlosskirschenweg zu einer Kollision. Demnach war der 74-Jährige mit seinem dreirädrigen Elektromobil im Schlosskirschenweg unterwegs und wollte nach rechts in die Einfahrt eines Seniorenheimes einfahren.

Währenddessen soll ein unbekannter LKW von dem Kreisel „Im Bieth“ auf den Geschädigten zugefahren sein. Dabei stürzte der 74-Jährige und verletzte sich hierbei schwer. Dieser wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer habe daraufhin ohne Hinterlassung seiner Personalien die Unfallörtlichkeit verlassen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd leitete die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Seitenspiegel von mehreren Fahrzeugen beschädigt

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 03:20 Uhr meldete ein Zeuge, wie ein bislang unbekannter Täter mehrere Fahrzeuge in der Bienenstraße beschädigte. Hierbei waren jeweils rechtsseitig die Außenspiegel von fünf Autos mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt. Die Höhe der Sachschäden ist bislang nicht bekannt.

Der Täter hatte kurz rasierte Haare, eine kräftige Statur und trug eine schwarze Jacke sowie eine helle Hose.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Scheibe von Fahrzeugen eingeschlagen

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 22 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Seitenscheiben und die Heckscheibe an jeweils zwei geparkten Autos in der Landfriedstraße sowie in der Friedrich-Ebert-Anlage. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe der Sachschäden ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Auffahrunfall

Heidelberg (ots) – Am Sonntag kam es um 11:10 Uhr im Stiftweg zu einem Auffahrunfall. Hiernach fuhr eine 39-jährige Skoda-Fahrerin einem voraus fahrenden 40-jährigen VW-Fahrerin hinten auf, nachdem dieser verkehrsbedingt halten musste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt.

Zwei Motorradfahrer gestürzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Freitag gegen 15:15 Uhr, befuhren zwei 19-jährige Motorradfahrer die Sofienstraße. Als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer plötzlich und ohne dies anzukündigen aus einer Parklücke fuhr, musste der vordere Zweiradfahrer ausweichen und eine Vollbremsung tätigen, um so eine Kollision zu verhindern.

Der seitlich versetzt dahinterfahrenden Motorradfahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, weshalb beide 19-jährigen miteinander kollidierten und zu Sturz kamen. Glücklicherweise verletzten sie sich hierbei nicht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Nissan Qashqai, ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen.

An den Motorrädern entstand einen Gesamtschaden von ca. 5.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221-18570, zu melden.

Unfall als Folge eines medizinischen Notfalls

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 17 Uhr befuhr ein 66-jähriger Heidelberger mit seinem Pkw den Leimer Weg in Heidelberg-Kirchheim. Als Folge eines Herzinfarktes verlor der Mann die Kontrolle über seinen BMW, beschleunigte diesen und durchfuhr drei Grundstücke der örtlichen Kleingartenanlage. Auf einer Gesamtlänge von etwa 110 Meter durchbrach der Pkw mehrere Zäune und kollidierte mit diversem Gartenmöbel sowie Spielgerät.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000,00 Euro. Der Fahrer wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte aus dem Pkw geborgen, notfallmedizinisch versorgt und im Anschluss auf die Intensivstation eines Heidelberger Krankenhauses verbracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrspolizei Mannheim, welche die Angehörigen des Verunfallten verständigten.