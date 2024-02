Verkehrsunfall führt zu Drogenfund

Frankfurt-Bornheim (ots)-(lo) Am Sonntag 04.02.2024 gegen 00.20 Uhr, ereignete sich auf der Burgstraße in Höhe der Hausnummer 130 ein Verkehrsunfall zwischen einem Audi A7 und einem Mercedes Benz E-Klasse. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergab sich der Verdacht, dass der 28-jährige Fahrer des Audi unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten neben einer griffbereit in der Fahrertür deponierten Pfefferpistole mehrere Mobiltelefone und 2.200 Euro sicher. Den Fahrer nahmen die Polizisten zur weiteren Abklärung mit auf die Dienststelle, die anderen Mitfahrer im Alter von 31, 26 und 22 Jahren wurden an Ort und Stelle entlassen.

Die Unfallaufnahme wurde an eine andere Streife übergeben, doch überraschenderweise tauchten die drei Mitfahrer wieder an der Unfallstelle auf, flüchteten aber, als sie die Funkstreife bemerkten. Dies kam den Beamten etwas merkwürdig vor und im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Verdächtigen festgenommen werden.

Der Grund für das erneute Auftauchen und die Flucht nach dem Erblicken der Streife lag in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle. Dort fanden die Beamten 38 Gramm Haschisch, 13 Gramm Marihuana und 3 Gramm Kokain.

Die angeordneten Hausdurchsuchungen bei allen 4 Verdächtigen führten zur Sicherstellung von rund 50 Gramm Haschisch, 10 Gramm Marihuana und einem Bargeldbetrag von rund 16.000 Euro. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt und die vier Tatverdächtigen nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Polizei stoppt Fahrer

Frankfurt-Sachsenhausen/Ostend (ots)-(lo) – Am Samstag 03.02.2024 gegen 18.15 Uhr, befand sich eine Funkstreife auf der Gerbermühlstraße, als sie in Höhe des Mainwasenwegs laute Motorengeräusche wahrnahm. Auf der Parallelfahrbahn in Richtung Frankfurt stadteinwärts bemerkten die Beamten einen Kia und einen Maserati, die offensichtlich die Pferdestärken ihrer Fahrzeuge testeten.

Die Polizeistreife nahm umgehend die Verfolgung der beiden Fahrzeuge auf. An der Kreuzung Gerbermühlstraße / Zum Gipfelhof gelang es den Beamten, den Fahrer des Maserati zum Anhalten zu bewegen. Der 29-jährige Fahrer des Kia setzte seine Fahrt trotz Anhalteaufforderung der Beamten fort, bis er schließlich in der Obermainanlage gestoppt werden konnte.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 65-jährigen Maserati-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration (AAK) von 0,49 Promille festgestellt. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Fahrer müssen sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen die Polizei führen zu Festnahmen

Frankfurt-Innenstadt (ots) – (lo) In der Weißfrauenstraße wurde am Samstag (03.02.24) gegen 03.45 Uhr ein unter Alkoholeinfluss (1,36 Promille) stehender Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die 3 Mitfahrerinnen als Zeugen fungierten, sollten deren Personalien festgestellt werden.

Eine 20-jährige Mitfahrerin aus Darmstadt, die einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille aufwies und sich gegenüber den Beamten aggressiv verhielt, kam der Personalienfeststellung nicht nach. Trotz mehrfacher Aufforderung, ihr aggressives Verhalten einzustellen, ließ sich die junge Frau nicht beirren und bedrängte die Streife. Aufgrund der eskalierenden Situation wurden weitere Polizeistreifen hinzugezogen, um die Situation zu beruhigen. Die 20-Jährige blieb aggressiv und griff die Beamten tätlich an und beleidigte sie, sodass eine Deeskalation nur durch ihre Festnahme gewährleistet werden konnte.

Die 19-jährige Schwester der Widerständlerin war damit nicht einverstanden, versuchte die Festnahme ihrer Schwester zu stören und widersetzte sich ebenfalls der Identitätsfeststellung. Auch sie wurde festgenommen.

Die beiden jungen Frauen wurden nach den erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung verantworten.

Unfallflucht im Nordwestzentrum – Zeugen gesucht

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(lo) – Am Freitag 02.02.2024 gegen 15.20 Uhr, stieß ein Fahrzeug im Parkhaus des Nordwestzentrums beim Parkvorgang gegen ein anderes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die alarmierte Polizei konnte den flüchtigen Mercedes Benz Vito nach einer Fahndung im Parkhaus auf der Hauptfahrbahn feststellen.

Als die Polizei den Fahrer zum Anhalten aufforderte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und fuhr auf die Beamten zu. Ein Polizeibeamter konnte rechtzeitig auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Während der Flucht beschädigte der Fahrer ein weiteres geparktes Fahrzeug und durchbrach die Schranke der Ausfahrt.

Das flüchtige Fahrzeug wurde gefunden und sichergestellt. Fahrer und Beifahrer flüchteten in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass die am Mercedes Benz angebrachten Kennzeichen wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben sind.

Täterbeschreibung:

Fahrer: Männlich, ca. 180 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schwarze Kapuzenjacke

Beifahrer: Männlich, ca. 180 cm groß, etwa 26-30 Jahre alt, osteuropäischer Phänotyp, dunkelblonde kurze Haare, schwarzer Jogginganzug mit goldenen Verzierungen an der Seite.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall/den Tätern machen können. Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 – 11400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)-(lo) – Am Freitagabend 02.02.24 kam es in der Fachfeldstr. zu einem Einbruch durch bislang unbekannte Täter. Die Ganoven erbeuteten Wertgegenstände im unteren sechsstelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Dabei entwendeten sie Bargeld, Schmuck, Uhren, Bekleidung und Handtaschen im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrages. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat und/oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 – 11800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Frankfurt-Westend (ots)-(lo) – Am frühen Sonntag 04.02.2024 gegen 05:00 Uhr, wurde die Polizei in die Myliusstraße gerufen. Eine aufmerksame Zeugin habe verdächtige Geräusche aus einem Kellerraum gehört und diesen von außen verschlossen.

Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie 2 Männer in den Kellerräumen vor. Diese hatten offensichtlich nicht bemerkt, dass sie eingeschlossen waren und setzten ihre Tat fort. Im Zuge der Festnahme wurde bei den beiden Tatverdächtigen im Alter von 48 und 43 Jahren diverses Einbruchswerkzeug sichergestellt. Bei dem 43-Jährigen wurde zudem eine geringe Menge Heroin sowie eine auf eine andere Person ausgestellte Kreditkarte sichergestellt.

Die Festgenommenen wurden auf direktem Weg aus dem Keller in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht.

Trickbetrug

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(yi) – Am Samstag 03.02.2024 kam es zu einem Trickbetrug zum Nachteil eines 78-jährigen Mannes. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro. Gegen 15.00 Uhr erhielt der 78-Jährige einen Anruf von einer anonymen Telefonnummer. Der unbekannte Anrufer gab sich als Sicherheitsmitarbeiter eines Online-Bezahldienstes aus.

Im Laufe des Gespräches tätigte der angebliche Sicherheitsmitarbeiter gegen den Willen des Geschädigten mehrere Abbuchungen. Weiter gaukelte der Täter dem 78-Jährigen vor, dass er Geld zurückerhalte, wenn er diverse Guthabenkarten eines Onlinedienstes kaufe. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach; es entstand dadurch ein Schaden von insgesamt ca. 700 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Vermehrt treten falsche Sicherheitsmitarbeiter persönlich oder telefonisch mit betrügerischen Absichten auf. Sollten Sie einen entsprechenden Anruf erhalten, legen Sie auf, informieren Sie Ihre Bank oder den Bezahldienst und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

