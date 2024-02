Darmstadt

Geschubst und Portemonnaie gestohlen – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Mit dem Portemonnaie eines 59-Jährigen hat ein bislang noch unbekannter Täter am Sonntagnachmittag 05.02.2024 das Weite gesucht. Nach ersten Erkenntnissen stand der Darmstädter gegen 14.30 Uhr mit seinem Rolllator vor dem Aufzug in einem Mehrfamilienhaus in der Kasinostraße, als ihn ein Krimineller schubste und die Geldbörse entwendete, die der 59 Jahre alte Mann in der Hand hielt.

Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte über die Kasinostraße in Richtung Bismarckstraße. Im Portemonnaie befanden sich Bankkarten, persönliche Dokumente und rund 40 Bargeld.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 180 cm groß, etwa 80-85 Kg, kurz geschorene dunkle Haare, dünner Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer kurzen, dunkelblauen Jacke, einer dunkelblauen Hose und blauen Turnschuhen. Auffällig war das dünne Gesicht mit eingefallenen Wangen.

Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

Aktuell erhöhtes Aufkommen betrügerischer Anrufe – Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt / Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Seit Montagvormittag (5.2.) werden der Polizei zahlreiche verdächtige Telefonate von Betrügern aus Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg gemeldet, die mit der Masche der falschen Polizeibeamten Beute machen wollen. Die Anrufe wurden schwerpunktmäßig aus Dieburg und Darmstadt gemeldet, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen auch andere Städte und Gemeinden ins Visier nehmen. Erfreulicherweise ist der Polizei bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Kriminellen gaukeln den Angerufenen am Telefon unter anderem vor, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste oder Fotos mit weiteren Einbruchszielen gefunden. Darauf befände sich auch der Name bzw. das Haus der jeweils Angerufenen. Die Betrüger fordern anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten, beispielsweise der sogenannten „Schockanrufe“, gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

Darmstadt-Dieburg

Beifahrerin per Haftbefehl gesucht, Waren für fast 3000 Euro dabei

Weiterstadt (ots) – Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Freitag 02.02.2024 auf der A 5 einen 61 Jahre alten Autofahrer, seine 26-Jährigen Beifahrer und eine 27-jährige Beifahrerin. Im Auto entdeckten die Ordnungshüter anschließend unter anderem Parfüm, Süßigkeiten und Guthabenkarten im Wert von insgesamt knapp 3.000 Euro.

Das Trio konnte den Polizisten weder einen Kaufbeleg für die Waren vorlegen, noch die Geschäfte benennen, wo sie die Sachen gekauft haben wollten. Die Polizei stellte daraufhin alles sicher. Die Polizei prüft nun, ob die Waren Diebstahlsdelikten zuzuordnen sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zudem stellte sich bei der anschließenden Überprüfung heraus, dass die Frau per Haftbefehl wegen Computerbetrugs gesucht wurde. Ihr wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen in Baden-Württemberg Geldbörsen entwendet und mit den erbeuteten Bankkarten ihrer Opfer später Geld an Automaten abgehoben zu haben. Sie wurde an Ort und Stelle festgenommen.

Bei dem 26 Jahre alten Beifahrer fanden die Beamten einen Mitgliedsausweis einer „Police Assocation“, der aufgrund seiner Machart, den Eindruck erweckte, dass es sich um einen polizeilichen Dienstauweis handelt. Der Ausweis wurde sichergestellt.

Werkzeuge bei Einbruch in Keller erbeutet

Pfungstadt (ots) – Auf Werkzeuge hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus abgesehen. Zwischen Freitag 02.02. um 16 Uhr und Samstag 03.02.2024 gegen 17.15 Uhr, drangen Kriminelle durch die aufgehebelte Kellertür in das Anwesen in der Mühlstraße ein.

Hier entwendeten sie Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

Unfall mit vier verletzten Personen und 2 entlaufenden Hunden

Pfungstadt (ots) – Am Samstag 03.02.2024 ereignete sich gegen 23:15 Uhr ein Unfall auf der Bundesautobahn 67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und dem Darmstädter Kreuz. Ein 60-jähriger Fahrer eines Kleinbusses aus dem Main-Taunus-Kreis übersah beim Fahrstreifenwechsel den von hinten heranfahrenden Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der Pkw prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und im Anschluss kamen beide Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Hierdurch wurden mehrere Bäume sowie Sträucher beschädigt, welche auf die Fahrbahn ragten.

Der Fahrer des Kleinbusses sowie seine 54-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Aus ihrem Fahrzeug rannten zwei Hunde in das angrenzende Waldgebiet, wovon einer erst Stunden später durch eine Streife der Polizeistation Pfungstadt aufgefunden und an den Besitzer übergeben werden konnte. Der 21- jährige Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde leicht verletzt sowie auch die beiden 19- und 20-jährigen Mitfahrer. Sein 18-jähriger Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen. Alle 4 Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Sachschadenshöhe wird auf rund 122.000EUR geschätzt. Zur Fahrbahnreinigung sowie Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn für rund 2 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Negativ auffallend war das unrechtmäßige Befahren der Rettungsgasse. Entsprechende Anzeigen werden folgen.

Groß-Gerau

Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Groß-Gerau (ots) – Auf ein Wohnhaus in der Heimstättenstraße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstagabend (01.02.) und Samstagnachmittag (03.02.), abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend Schmuck und eine Uhr.

Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Bedrohung mit Schußwaffe – Zeugenaufruf

Gernsheim (ots) – Am Samstag 03.02.2024 gegen 17:53 Uhr, richtete der Fahrer eines PORSCHE Macan eine Pistole auf den hinter ihm stehenden OPEL eines 22-jährigen Kfz-Führers, in dem dieser mit seiner 19jährigen Beifahrerin saß. Der OPEL-Fahrer war wenige Minuten zuvor von dem PORSCHE überholt worden und hatte daraufhin während der Rotphase an der Ampelkreuzung B426/B44 (Fundgrubenkreuzung)in Richtung des vor ihm stehenden Porsche mehrfach mit der Lichthupe aufgeblendet.

Der Fahrer des PORSCHE revanchierte sich im Anschluß, indem er beim Umschalten der Ampel auf „grün“ stehenblieb und den 22jährigen an der Weiterfahrt in Richtung Gernsheim hinderte. Beim Umschalten der Ampel auf „gelb“ überquerte der PORSCHE in schneller Fahrt die Kreuzung und fuhr weiter in Richtung Gernsheim.

Kurz vor dem Kreisverkehr Pfungstädter Straße/Riedstraße hielt der PORSCHE auf der Bahnüberführung verkehrsbedingt an, woraufhin auch der 22jährige OPEL-Fahrer hinter ihm zum Stehen kam. Als der Fahrer des PORSCHE mit der Schußwaffe in Richtung des OPEL zeigte, legte dessen Fahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr die Bahnüberführung rückwärts wieder hinauf um sich vor dem Aggressor in Sicherheit zu bringen.

Der PORSCHE entfernte sich im Anschluß in Richtung vom Parkplatz des Gewerbegebiets in der Pfungstädter Straße. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Eine schwer Verletzter nach Frontalzusammenstoß

Gemarkung Riedstadt (ots) – Ein Schwerverletzter und etwa 5.500 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagabend (03.02.) um 18.06 Uhr im Kreuzungsbereich Bundesstraße 44 und Kreisstraße 156 Gemarkung Riedstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 28-jährige alte Autofahrerin aus Riedstadt-Wolfskehlen, die Bahnhofstraße von Riedstadt-Goddelau in Richtung Gernsheim.

Ein 64-jähriger alter Leichtkraftfahrer aus Riedstadt-Erfelden, befuhr die Bundesstraße 44 von Gernsheim in Richtung Groß-Gerau. Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 44 und der Kreisstraße 156 fuhr der Leichtkraftfahrer mutmaßlich bei Rot über die Lichtzeichenanlage und wurde durch die Autofahrerin erfasst. Dadurch wurde der Leichtkraftfahrer schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter 06152/175-0.

Kreis Bergstraße

Wem gehört der Pferdemist? – Polizei bittet um Hinweise

Heppenheim (ots) – Nach der illegalen Ablagerung von circa 2-3 Hängern Pferdemist auf einem brachliegenden Feld im Bereich eines Feldwegs der nach Westen verlängerten Benzstraße zur Bürgermeister-Kunz-Straße, ermittelt nun die Polizei. Die Beamten suchen nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die mögliche Herkunft des Pferdemists.

Die illegale Ablagerung muss zwischen Ende Januar und Sonntagmorgen 04.02.2024 erfolgt sein. Der Landwirt kann mit dem Mist nichts anfangen, weil seine Felder schon bestellt sind.

Wo wurde in zurückliegender Zeit Pferdemist abtransportiert? Wer hat zur fraglichen Zeit im dortigen Bereich ein Fahrzeug/Traktor mit Hänger oder einem sogenannten Miststreuer gesehen? Sachdienliche Hinweise zu der illegalen Mistentsorgung bitte an das Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Zwei Autos im Visier – Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 02.02.2024 und Montag 05.02.2024, kam es in der Steiermarkstraße zu Diebstählen aus zwei an der gleichen Anschrift abgestellten Autos. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu einem VW und einem Audi und entwendeten eine Geldbörse samt Geld und Dokumenten sowie eine Aktentasche.

Die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) ermittelt in beiden Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Unfallzeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Donnerstag 01.02.2024 kam es zwischen 08:30-14:30 Uhr, in der Franconvillestraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Opel Adam. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim (06206/9440-0) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Am Samstag (03.02.), in der Zeit zwischen 17.40 und 20.30 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Rohrheimer Straße in Schwanheim Ziel eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fielen Uhren, Schmuck und ein Instrument in die Hände.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Unter Einfluss von Drogen Auto gefahren

Eberbach (ots) – Als eine Polizeistreife des Polizeireviers Eberbach am Samstag um 15:45 Uhr einen 59-jährigen BMW-Fahrer kontrollierte, stellten diese bereits zu Beginn der Kontrolle Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens – Zeugen gesucht

Bad König (ots) – Am Freitag 02.02.2024 gegen 22:40 Uhr, entzog sich in Bad König ein Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle und missachtete die Anhaltesignale des Polizeifahrzeuges. Er befuhr die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße flüchtete das Fahrzeug, ein blauer BMW der 3er-Reihe, zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später einer Kontrolle unterzogen werden. Der 26-jährige Fahrzeugführer aus Bad König muss sich nun wegen dem Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 zu melden.

Südhessen

Serie von Raubüberfällen – 34-jähriger Beschuldigter in U-Haft

Reichelsheim/Groß-Umstadt/Darmstadt/Großostheim (ots) – Einen Ermittlungserfolg können Staatsanwaltschaft und Polizei nach einer Serie von Raubüberfällen vermelden. Ein 34 Jahre alter Mann, der im Zuge eines gleichgelagerten Raubüberfalls in Reichelsheim am Freitag festgenommen wurde, dürfte auch für weitere gleichgelagerte Taten in Frage kommen. Nach seiner Festnahme und richterlichen Vorführung befindet er sich sitzt er jetzt in Untersuchungshaft.

Der Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg steht im Verdacht, unter anderem in der Habitzheimer Straße in Groß-Umstadt, in der Heidelberger Straße in Darmstadt und am Wildgraben in Großostheim die dortigen Postfilialen überfallen zu haben. Bei seinen Taten soll er mit einer Schusswaffe gedroht und insgesamt mehrere Zehntausend Euro erbeutet haben.

Nach dem Überfall am Freitag (02.02.) in der Heidelberger Straße konnten Polizeikräfte den 34-Jährigen im Zuge der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, in Groß-Umstadt festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Festgenommenen. Hierbei stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf eine Pistole, ein Messer sowie weiteres Beweismaterial, welches den Tatverdacht weiter erhärtete. Zudem wurde das mutmaßlich erbeutete Bargeld sichergestellt.

Am Freitags wurde der Beschuldigte einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag der Strafverfolgungsbehörde und erließ Untersuchungshaftbefehl. Eine Polizeistreife brachten ihn im Anschluss in eine Haftanstalt. Die Frage, ob er auch als Täter für weitere Taten in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei.

Polizei verstärkt Kontrollen zur Fastnachtszeit

Südhessen (ots) – Die Polizei im Hinblick auf die bereits voll im Gange befindliche Fastnachtszeit die Kontrollen hinsichtlich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr verstärkt. Im Zeitraum von Donnerstag 01.02. bis Montag 05.02.2024, wurden in Südhessen insgesamt 18 Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel festgestellt.

Darmstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg:

Die Ordnungshüter stoppten in Darmstadt schon am späten Donnerstagabend am Anschluss zur Bundesstraße 26 auf der A 672 einen unter Cannabiseinfluss stehenden Autofahrer. In der Nacht zum Sonntag kontrollierte die Autobahnpolizei einen alkoholisierten Fahrer auf der A 67 bei Pfungstadt und drei weitere Männer, die alkoholisiert ihre Fahrzeuge steuerten, wurden am Samstagabend in der Teichhausstraße in Darmstadt sowie am Sonntagnachmittag und am Sonntagabend in der Riedbahnstraße in Weiterstadt und in der Sandgasse in Griesheim gestoppt.

Landkreis Bergstraße:

Vier unter dem Verdacht auf Drogeneinfluss stehende Fahrer wurden von der Polizei am Samstagnachmittag in der Lilienthalstraße in Heppenheim, am Sonntagabend in der Ringstraße und in der Nibelungenstraße in Lampertheim sowie am frühen Montagmorgen in der Weinheimer Straße in Mörlenbach gestoppt und kontrolliert. Mit rund 1,1 Promille stoppten die Beamten zudem in der Nacht zum Sonntag einen Wagenlenker im Bereich Rodensteinstraße/Wormser Straße in Bensheim.

Landkreis Groß-Gerau:

1,9 Promille zeigte ein Atemalkoholtest bei einem 43 Jahre alten Autofahrer am Samstagabend im Bereich Gutenbergstraße/Frohnseestraße in Bischofsheim an. Mit rund 1,8 Promille auf dem Motorroller stoppten Polizisten in der Nacht zum Samstag (03.02.) einen 51 Jahre alten Mann in der Sudetenstraße in Groß-Gerau. In der gleichen Nacht kontrollierten sie zudem einen 47 Jahre alten Autofahrer in der Südlichen Ringstraße in Kelsterbach, dessen Atemalkoholtest knapp 1,6 Promille aufwies und einen 28-jährigen Wagenlenker in der Langgasse in Mörfelden-Walldorf, bei dem der Verdacht auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung vorlag. Bei einem Autofahrer fand die Polizei gegen 1.00 Uhr in der Rheinstraße in Ginsheim-Gustavsburg mehrere Gramm Marihuana und Kokain. Zudem zeigten sich deutliche Anhaltspunkte, dass der Gestoppte zuvor berauscht am Straßenverkehr teilnahm. Positiv reagierte auch ein Drogentest bei einem Fahrer im Südring in Groß-Gerau gegen 4.00 Uhr. Ob er tatsächlich unter dem Einfluss von Amphetamin am Steuer saß, muss nun eine Blutuntersuchung zeigen. In der Nacht zum Montag wurde von der Polizei in der Mörfelder Straße in Kelsterbach gegen 3.00 Uhr schließlich noch ein 29 Jahre alter Autofahrer unter Alkoholeinwirkung und gegen 3.30 Uhr in der Hospitalstraße in Riedstadt-Goddelau ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer gestoppt.

Alle mussten polizeiliche Maßnahmen, wie vorläufige Festnahmen sowie Blutentnahmen über sich ergehen lassen und erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren. In einigen der Fälle wurden die Führerscheine unmittelbar von der Polizei sichergestellt.

Die Polizei appelliert, bevor sich die närrische Zeit jetzt ihrem Höhepunkt nähert, noch einmal eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein nicht leichtfertig aufs Spiel setzen:

Hände weg von Alkohol und anderen Drogen, wenn Sie noch fahren müssen!

Lassen Sie das Auto stehen und nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder ein Taxi!

Setzen Sie sich nicht zu Fahrern ins Auto, die betrunken sind oder Drogen konsumiert haben!

