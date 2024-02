Vandalen auf Bauernhof

Bad Camberg-Würges, Donnerstag 01.02.2024, 11:40 Uhr bis Freitag 02.02 2024, 18 Uhr.

(wie) Am Ende der vergangenen Woche haben Vandalen auf einem Bauernhof in Würges gewütet. Die Unbekannten überstiegen zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend den Zaun eines Grundstücks in der „Neue Straße“, gelangten so auf ein Scheunendach und schließlich in die Scheune.

Darin besprühten die Täter das Innere eines Traktors mit Farbe. Anschließend begaben sich die Unbekannten über weitere Dächer zur Rückseite des Hofes im Bereich der Frankfurter Straße und besprühten dort eine Mauer mit Schriftzügen und Symbolen.

Die genutzte Spraydose warfen sie in ein Gebüsch und liefen danach davon. Die Polizei stellte die Dose sicher und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

Klingelanlage beschädigt

Weilburg, Samstag 03.02.2024, 03 Uhr.

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Weilburg eine Klingelanlage an einem Haus beschädigt worden. Ein 81-Jähriger wurde gegen 03 Uhr in seiner Wohnung in der Straße „Über dem Hainberg“ von einem Klingelgeräusch wach. Er sah daraufhin aus dem Fenster, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen.

Am nächsten Morgen stellte er dann die erheblich beschädigte Klingeleinrichtung am Hauseingang fest. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wie diese zerstört worden ist. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter: 06471/9386-0 entgegen.

Fahrzeug mit geklauten Kennzeichen flieht

Beselich, Sonntag 04.02.2024, 13:25 Uhr.

(wie) Am Sonntag hat die Polizei einen Pkw mit gestohlenen Kennzeichen verfolgt, der Fahrer konnte fliehen. Zeugen hatten über Notruf einen verdächtigen VW Polo auf der B 49 zwischen Limburg und Weilburg gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war, zu schnell fuhr und rechts überholte. Eine Streife fuhr daraufhin von der B 456 zur B 49, um nach dem blauen Polo mit F-Kennzeichen zu suchen. Dieser kam dem Streifenwagen kurz vor der B 49 entgegen und beschleunigte stark, als der Fahrer den Streifenwagen erblickte.

Die Beamten drehten und nahmen trotz großen Vorsprungs des Flüchtigen die Verfolgung auf. Eine weitere Streife entdeckte den flüchtigen Polo wenig später in Weilburg und konnte beim Vorbeifahren den Fahrer genau erblicken. Nach einer Verfolgung durch Waldhausen in Richtung Löhnberg über den Selbenhäuser Weg bog der Polo in Richtung eines Waldstücks ab und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit rücksichtslos an den Höfen vorbei in den Wald.

Darin geriet er außer Sicht und entkam der Streife. Die angebrachten Frankfurter Kennzeichen waren gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Urkundenfälschung.

Der flüchtige Fahrer wird beschrieben als relativ klein, 35-40 Jahre alt, westeuropäisch aussehend mit wenig Behaarung auf Kopf und Gesicht. Dazu trug er eine schwarze Schiebermütze.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

Automaten aufgebrochen

Limburg, Freitag, 02.02.2024, 15:30 Uhr bis Sonntag, 04.02.2024, 21:50 Uhr.

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte einen Snackautomaten in Limburg aufgebrochen. Die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und näherten sich dem Automaten in den Räumlichkeiten der Volkshochschule in der Jahnstraße. Sie hebelten die Automatentür auf und entwendeten Bargeld sowie Produkte. Zudem wurde die Seitentür eines Kaffeeautomaten ebenfalls aufgehebelt, daraus aber nichts entwendet.

Anschließend entkamen die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Geldbörse geraubt

Limburg, Fischmarkt

Am Sonntag 04.02.2024 00:45 Uhr, wurde der 33-jährige Geschädigte vor einer Gaststätte in der Fußgängerzone durch einen unbekannten Täter angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers forderte er den Geschädigten auf, ihm seine Geldbörse zu übergeben. Nach Übergabe der Geldbörse flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Lahnufer.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 170-180cm groß, 25-30 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, Vollbart, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

Limburg, Frankenstraße.

Am Freitag, 02.02.24 um 21:30 Uhr wird durch einen Passanten mitgeteilt, dass es in der Frankenstraße in Limburg zu einer Auseinandersetzung einer Gruppe von ca. 10 Personen gekommen sei. Trotz des zeitnahen Eintreffens der ersten Streife am Tatort konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Im Anschluss konnten zwei Personen im Krankenhaus Limburg ermittelt werden, die unmittelbar zuvor mit Schnittverletzungen aufgenommen worden waren. Hierbei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 30 und 20 Jahren. Die Verletzungen stehen im Zusammenhang mit der gemeldeten Auseinandersetzung. Nach Angaben der Geschädigten hatte ein 29-jähriger Tatverdächtiger den älteren Mann zunächst bedroht, gab ihm einen Kopfstoß und verletzte ihn mittels eines Messers. Als der 20-Jährige dazwischen gehen wollte, wurde er durch bislang unbekannte Täter ebenfalls durch Schnitte verletzt. Die Täter konnten im Verlauf der Fahndung nicht angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.

Einbruchsdiebstahl

Weilburg, Auf der Lützelbach.

Am Freitag, 02.02.2024, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr verschaffte man sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Haus in der Straße „Auf der Lützelbach“ in Weilburg. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Räume durchsucht. Es wurde unter anderem diverser Schmuck und Bargeld entwendet. Im Anschluss an die Tat flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06431/9140-0 entgegen.

Versuchter Diebstahl aus Staubsaugerautomat

Limburg, Freitag 02.02.2024 23:29 Uhr.

Der 37-jährige Beschuldigte wurde auf frischer Tat ertappt, wie er mit einem Hebelwerkzeug versuchte den Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle im Großen Rohr in 65549 Limburg aufzubrechen. Offensichtlich versuchte er so an das Münzgeld im Innern zu gelangen. Dies gelang ihm jedoch nicht. An der Außenhülle des Gerätes waren frische Schäden zu erkennen. Der Beschuldigte konnte durch die eingesetzten Beamten vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Er wurde nach der Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Der Sachschaden beträgt ca. 300 EUR.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Limburg, Freitag 02.02.24, 23:48 Uhr.

Die 23-jährige Fahrerin eines PKW Audi A1 befuhr die Industriestraße in Limburg, von der Großbachstraße kommend, in Richtung Im Großen Rohr. Im dortigen Kreisverkehr kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Airbag aus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und konnte nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungswagen vor Ort belassen werden. Eine Blutentnahme zur Beweissicherung wurde bei der Beschuldigten durchgeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000 EUR

Verkehrsunfallflucht unter Alkohol mit weiterer Trunkenheitsfahrt

Löhnberg, Samstag 03.02.2024, 02:35 Uhr.

Ein 18-Jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Löhnberg befuhr mit seinem PKW die L3022 aus Gaudernbach kommend in Richtung Hasselbach. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Graben. Neben dem Fahrzeug wurden mehrere Leitpfosten beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit Hilfe von mehreren Bekannten, die bei der Bergung des Fahrzeugs unterstützten, unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 23-jähriger aus der Gemeinde Merenberg unterstützte hierbei, indem er das verunfallte Fahrzeug zu sich nach Hause steuerte. Nach umfangreichen Ermittlungen aufgrund von Hinweisen eines aufmerksamen Zeugen konnten sowohl der Unfallflüchtige, welcher sich mehrere Stunden nach dem Unfall bei der Polizei meldete, als auch der Unterstützer, angetroffen werden. Bei beiden Personen konnte eine deutliche Alkoholisierung von knapp 1,2 Promille festgestellt werden. Dementsprechend wurden Blutentnahmen angeordnet und die Führerscheine sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden beide Personen von hiesiger Dienststelle aus entlassen.

