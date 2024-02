Rettungsdienst und Polizei angegriffen

Kriftel/Hofheim am Taunus, Samstag 03.02.2024, 20:35 Uhr.

(jn)Ein 56-jähriger Mann aus Kriftel hat am Samstagabend einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes und später auch mehrere Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Um 20:35 Uhr war zunächst der Hofheimer Rettungsdienst zu einer hilfsbedürftigen Frau in der Bahnhofstraße in Kriftel gerufen worden.

Während ihrer medizinischen Behandlung in einem Rettungswagen, wurde der 56-jährige, stark alkoholisierte Ehemann immer aggressiver und kletterte sogar in die Fahrerkabine des eingesetzten Rettungswagens. Als ihn ein Rettungssanitäter aufforderte, diese wieder zu verlassen, stieg der 56-Jährige aus und versetzte dem Sanitäter unter anderem einen Schlag ins Gesicht. Dadurch erlitt der Geschädigte Verletzungen und auch seine Brille wurde beschädigt.

Infolge des Verhaltens des Ehemanns, zogen sich die Rettungskräfte in den Rettungswagen zurück und alarmierten die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten bei dem 56-Jährigen eine Personenkontrolle durch und beabsichtigten ihm Handschellen anzulegen. Daraufhin richteten sich die Aggressionen des Kriftelers gegen die Polizisten und er versuchte sich mit Tritten, Schlägen und Beleidigungen zur Wehr zu setzen. Dabei traf er eine Polizistin mit einem Schlag im Gesicht.

Zwecks weiterer Maßnahmen kam der renitente Mann mit zur Polizeistation in Hofheim, wobei sich sein aggressives und beleidigendes Verhalten fortsetzte. Hier wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille.

Anschließend wurde der 56-Jährige dem Wiesbadener Zentralgewahrsam zugeführt, wobei es im Verlauf der Fahrt zu weiteren tätlichen Angriffen und Beleidigungen zum Nachteil eines Polizeibeamten kam. Sowohl der 56-Jährige als auch die von ihm angegriffenen Polizisten erlitten leichtere Verletzungen.

Schmuck und Uhren bei Einbruch gestohlen

Flörsheim-Weilbach, Samstag, 03.02.2024, 9:45-11:15 Uhr.

(jn)Im Flörsheimer Ortsteil Weilbach haben Einbrecher am Samstagvormittag Beute in einem Einfamilienhaus gemacht. Zwischen 9:45 Uhr und 11:15 Uhr nutzten die Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner des in der Straße „Am Alten Bach“ gelegenen Wohnhauses aus und brachen ein Fenster der Gebäuderückseite auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten unerkannt mit Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach bittet Personen, die am Samstagvormittag verdächtige Beobachtungen in Weilbach gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06196/2073 – 0 zu melden.

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Eschborn, Freitag 02.02.2024, 06:35 Uhr.

(jn)Am Freitagmorgen kam es bei Eschborn zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, bei dem drei Personen verletzt wurden. Um 6:35 Uhr befuhr ein 29-jähriger Frankfurter am Steuer eines VW die Sossenheimer Straße in Richtung Eschborn und beabsichtigte nach links auf die Autobahnauffahrt der A66 in Richtung Wiesbaden aufzufahren.

Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Peugeot, an dessen Steuer ein 38-jähriger Mann aus Eschborn saß. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen beide Fahrer sowie ein Beifahrer des 29-Jährigen verletzt wurden und in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Darüber hinaus entstand erheblicher Sachschaden an den zwei Pkw, die beide abgeschleppt wurden.

Junge auf Mountainbike übersehen

Schwalbach am Taunus, Freitag, 02.02.2024, 10:30 Uhr.

(jn)Ein 12-jähriger Schwalbacher ist am Freitagmorgen von einer Autofahrerin übersehen worden. Er stürzte und musste mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallaufnahme nach befuhr der 12-Jährige um 10:30 Uhr die Sodener Straße aus Richtung L 3014 kommend in Richtung Sulzbach.

Zeitgleich befuhr eine 57-jährige Peugeot-Fahrerin die Sodener Straße in derselben Richtung und bog nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ein. Dabei übersah sie das Kind auf dem Fahrradweg, welches dem Auto nicht mehr ausweichen konnte und mit der rechten Seite des Fahrzeuges kollidierte. Der 12-Jährige zog sich Verletzungen zu, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. An dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von ca.1.000 Euro.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Hofheim am Taunus, Sonntag 04.02.2024, 00:35 Uhr.

Durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim am Taunus wurde ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen, welches den Beamten zuvor durch die unsichere Fahrweise auffiel. Bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Fahrzeugführer wurde anschließend zwecks Durchführung einer Blutentnahme durch einen Polizeiarzt zur Polizeistation sistiert. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Hofheim am Taunus, Sonntag 04.02.2024, 02:55 Uhr.

Durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim am Taunus wurde ein Fahrzeug im Kreuzungsbereich der L 3017/“Am Wandersmann“ im Ortsteil Wallau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die Beamten konnte aus dem Fahrzeuginneren starker Cannabis-Geruch wahrgenommen werden. In der Innentür des Fahrzeuges wurde daraufhin Betäubungsmittel, in Form von Haschischklumpen, aufgefunden.

Aufgrund des Auffindens wurde durch die Beamten ebenfalls die Fahrtüchtigkeit des 23-jährigen Fahrzeugführers überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zwecks Blutentnahme durch einen Polizeiarzt zur Polizeistation sistiert und im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wildunfall

Landesstraße 3027, Sonntag 04.02.204, 00:42 Uhr.

Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L3027 aus dem Ortsteil Ehlhalten kommend in Fahrtrichtung Oberjosbach. Im dortigen Waldstück kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. In diesem Zusammenhang sind allgemeine Verhaltenshinweise zu beachten:

Taucht ein Wild am Straßenrand oder auf der Straße auf, dann gilt:

Fernlicht abblenden, geblendete Tiere bleiben meist stehen

Reduzieren Sie ihre Geschwindigkeit.

Kommen Sie, wenn erforderlich, komplett zum Stillstand. Die Tiere können die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges nicht einschätzen.

Ist ein Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden, dann:

sollten Sie keine unkontrollierten Ausweichmanöver starten.

Einen Aufprall vollgebremst auf der Fahrbahn in Kauf zu nehmen ist sicherer als bei einem Ausweichmanöver die Fahrbahn zu verlassen. Zusammenstöße mit dem Gegenverkehr oder Baumunfälle können bei diesen Geschwindigkeiten zu schweren Verletzungen führen oder gar tödlich enden.

Sollte es zu einem Wildunfall gekommen sein, dann:

Sichern Sie die Unfallstelle ab. Stellen Sie ein Warndreieck auf. Ziehen Sie sich eine Warnweste an und schalten am Fahrzeug das Warnblinklicht ein.

Kontaktieren Sie die Polizei, auch wenn das Wild weggelaufen sein sollte und warten sie vor Ort bis zum Eintreffen der Beamten.

Seien Sie besonders während der Dämmerung, in den Morgen- und Abendstunden bezüglich Wildwechsels aufmerksam und bremsbereit. Trainieren Sie gegebenenfalls Ihr Verhalten bei Notsituationen bei einem Fahrsicherheitstraining.

Besonders schwerer Diebstahl aus Gewerbeobjekt mit Sachbeschädigung

Sulzbach, Freitag 02.02.2024, 02:07-02:14 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich in dem Tatzeitraum auf unbekannte Art und Weise gewaltsam Zutritt zu einem Obstladen im Main-Taunus-Zentrum. Die Täter entwendeten eine niedere dreistellige Bargeldsumme aus dem Kassenbereich. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Bei der Tatausführung und der anschließenden Flucht konnten die Täter mittels Videoaufzeichnung der Überwachungskameras aufgenommen werden. Die entsprechenden Auswertungen des Videomaterials dauern noch an. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bitte unter: 06196/2073-0 um Hinweise in der Bevölkerung.

Fahrraddiebstahl im Bahnhofsbereich Niederhöchstadt

Eschborn/Niederhöchstadt, Brunnenstraße Freitag, 02.02.2024 14:55-18:15 Uhr.

Unbekannte Täter zerstörten auf unbekannte Weise das Schloss des gesicherten Fahrrads. Anschließend wurde das hochwertige schwarze E-Bike durch die Täter unbefugter Weise gebraucht und von der Tatörtlichkeit entwendet. Das aufgebrochene Umhängeschloss wurde durch die Täter ebenfalls vollständig entwendet. Danach erfolgte die Flucht samt Diebesgut in unbekannte Richtung.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke „Cube“ im Beschaffungswert von knapp 3.000 EUR. Weitere Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Kelkheim, Gagernring 43, Samstag 03.02.2024, 04:10 Uhr.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den eingesetzten Beamten der Polizeistation Kelkheim ein männlicher Fahrzeugführer auf, der mehrfach einen unkontrollierten Fahrbahnwechsel vollzog und zudem abruptes Beschleunigen und Abbremsen auffiel. Aufgrund der gesichteten Feststellungen entschlossen sich die Beamten den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen.

Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus dem Saarland. Aufgrund des deutlich riechbaren Alkoholgeruchs im angehaltenen Fahrzeug wurde bei dem Bs ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Aufgrund der Feststellungen wurde der Mann zur Polizeistation Kelkheim sistiert zwecks Durchführung einer Blutentnahme. Dieser muss sich nun strafrechtlich wegen einer folgenloser Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen.

