Streit in Café mündet in Festnahme

Kronberg (ots)-(da) – Am Freitag 02.02.2024 eskalierte ein Streit in einem Kronberger Café derart, dass die Polizei eingreifen und einen Mann festnehmen musste. Gegen 21.30 Uhr riefen Gäste eines Cafés in der Frankfurter Straße die Polizei. Ein Mann sei dort durch sein aggressives Verhalten aufgefallen und es sei bereits zu Streitigkeiten gekommen.

Als die Polizeikräfte in dem Café eintrafen, richtete der 38-Jährige seine Aggressionen gegen die Polizei. So trat er nach einem Beamten und versuchte einen anderen zu beißen. Für den Mann ging es daraufhin nach Königstein ins Polizeigewahrsam. Dort wurden eine Blutentnahme und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis bestätigte, dass der Mann unter starkem Alkoholeinfluss gehandelt hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Als Polizist ausgegeben und Mann zu Boden geschubst

Bad Homburg, Freitag 02.02.2024, 17.30 Uhr.

(da)Ein Unbekannter soll sich am Freitagnachmittag in Bad Homburg als Polizist ausgegeben und einen Mann zu Boden gestoßen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 17.30 Uhr befand sich ein 61-Jähriger mit seiner Frau in der Louisenstraße, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser soll ihn mehrfach aufgefordert haben, mit ihm in Richtung eines Modegeschäfts zu gehen.

Als sich der 61-Jährige weigerte, soll der Unbekannte ihn zunächst in Richtung des Modegeschäfts gezogen und dabei zu Boden gedrückt haben. Dabei habe er sich als Polizist ausgegeben. Als jedoch die Ehefrau des Angegriffenen einschritt, entfernte sich der Mann in Richtung des Modegeschäfts.

Es soll sich um einen etwa 1,90 Meter großen Mann mit sehr kurzen, dunklen Haaren gehandelt haben. Er sei sehr muskulös und dunkel gekleidet gewesen. Auf seiner Jacke habe sich ein weißer Schriftzug befunden.

Den Schriftzug konnte der 61-Jährige nicht entziffern. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und Amtsanmaßung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg-Kirdorf, Samstag 03.02.2024, 19.30 Uhr bis Sonntag 04.02.2024, 08 Uhr.

(da)Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf eingebrochen. Die Einbrecher begaben sich im Schutze der Nacht zu dem Grundstück in der Heinrich-von-Kleist-Straße. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Haus befand, konnten sie es in Ruhe durchsuchen und flüchteten anschließend mit diversem Schmuck.

Bisher wird davon ausgegangen, dass sich die Tat zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 08 Uhr ereignet hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Fußgängerin auf Tankstellengelände angefahren

Königstein, Sonntag 04.02.2024, 11.30 Uhr.

(da)Ein Autofahrer hat am Sonntag in Königstein eine Fußgängerin angefahren. Der 30-Jährige befand sich gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto auf dem Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße. Nach dem Tanken wollte er das Gelände rückwärts verlassen, übersah dabei aber vermutlich eine 91-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator.

Er soll sie mit geringer Geschwindigkeit angefahren haben, sodass die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Am Auto entstand kein Schaden. Die 91-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Friedrichsdorf-Köppern, Kleegartenstraße, Sa. 03.02.2024, 13-21 Uhr.

Am Samstag kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Hierzu hebelten die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Nach der Tatausführung, konnten die Täter unerkannt und ohne Beute in unbekannte Richtung fliehen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter: 06172-1200.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Homburg, Do. 01.02.2024, 21:45 Uhr bis Sa. 03.02.2024, 12 Uhr.

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde im Gluckensteinweg in Bad Homburg ein geparkter silberner Ford Fiesta im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. An dem Ford entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1300 EUR. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel: 06172-1200 entgegen.

Straftaten

Gefährliche Körperverletzung

Oberursel-Bahnhof, Sa. 03.02.2024, 20:25 Uhr.

Drei unbekannte Täter gerieten zunächst am Platz der Deutschen Einheit, in einen verbalen Streit mit einem Busfahrer. Kurz darauf wurde dieser aus der Gruppe heraus geschlagen und gestoßen und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, orientalisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, dunkle Haare, weiß/rot/schwarze Collegejacke

Täter 2/3: männlich, orientalisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, dunkel gekleidet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg zu melden: 06172-1200.

Verdächtige Wahrnehmung

Steinbach, Freitag, 02.02.2024, 11:30 Uhr.

Am Freitag wurden drei angebliche Handwerker bei einem Steinbacher Anwohner vorstellig. Sie boten an, eine defekte Regenrinne am Haus des Herrn austauschen zu können. Die dafür notwendige Arbeitszeit wurde auf drei Tage angesetzt. Kurz nach Beginn der Arbeiten forderten die drei Personen eine Vorauszahlung i.H.V. 3.000 EUR oder entsprechende Wertgegenstände.

Nachdem beides durch den Anwohner verneint wurde, begaben sich die Personen zu einem rot/braunen Transporter und verließen die Örtlichkeit.

Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre alt, ca. 185cm groß, schlechte Deutschkenntnisse.

Sofern die Personen oder das Fahrzeug auch weiteren Anwohnern aufgefallen sind, bittet die Polizei in Oberursel um Mitteilung. Telefon: 06171 – 62400.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Kronberg, Sa. 03.02.2024, 18:55 Uhr bis So. 04.02.2024, 00:20 Uhr.

Bislang unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstag, den 03.02.2024, 18:55 Uhr und Sonntag, den 04.02.2024, 00:20 Uhr zu einem Einfamilienhaus in den Burgweg in Kronberg im Taunus. Nachdem sie auf bisher nicht geklärtem Wege das Grundstück betreten hatten, gelangten sie auf den Balkon und hebelten dort die Balkontür auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht.

Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Trickdiebstahl

Königstein, Sa. 27.01.2024, 11:00 Uhr.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Königstein kam es am Samstagvormittag zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines älteren Herrn. Gegen 11:00 Uhr übergab der Herr einen Einkaufschip an den bislang unbekannten Täter. Kurz darauf bemerkte der Herr, dass seine hochwertige Armbanduhr fehlte, die die Täter ihm unbemerkt vom Handgelenkt entwendet hatten.

Er beschrieb den Mann als etwa 50 Jahre alt und 180cm groß. Er habe ein „mitteleuropäisches“ Erscheinungsbild, hätte akzentfrei Deutsch gesprochen und habe volles braunes Haar gehabt. Getragen habe er eine dunkelgraue Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe.

Eine Person, die möglicherweise mit dem Täter in Verbindung stehen könnte und sich zum Tatzeitpunkt in einem Fahrzeug neben dem Geschädigten befand, konnte der Herr wie folgt beschreiben:

Er war männlich, ca. 50 Jahre alt, hatte volles Haar und trug eine schwarze Jacke.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr.: 06172-120 0 entgegen.

Fahrraddiebstahl

Schmitten-Dorfweil, Freitag 02.02.2024, 13 Uhr bis Samstag 03.02.2024, 11:30 Uhr.

Am Samstagvormittag mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Römerstraße feststellen, dass aus ihrer Garage zwei hochwertige Fahrräder entwendet wurden. Neben den Fahrrädern wurde auch das Fehlen einer Kettensäge festgestellt.

Um wie viele Täter es sich handelte und wie sie in die Garage gelangten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter folgender Nummer: 060081 / 92080.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen