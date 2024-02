Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Wiesbaden (ots)-(pl) – Auf dem Sportplatz in der Stegerwaldstraße ist es am Sonntag 04.02.2024, im Rahmen eines Fußballspiels zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Polizei wurde gegen 15.00 Uhr eine Schlägerei auf dem Fußballplatz gemeldet, woraufhin mehrere Streifen vor Ort fuhren. Beim Eintreffen der Polizei war keine Auseinandersetzung mehr im Gange.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es unmittelbar nach dem Spielende zu einem Tumult gekommen sein, wobei Spieler und Zuschauer das Spielfeld betreten haben sollen und ein Spieler der Heimmannschaft durch Schläge gegen den Kopf leicht verletzt worden sei. Aufgrund des Sachverhaltes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das 3.Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Pfefferspray im Schwimmbad – Mehrere Verletzte

Wiesbaden, Samstag 03.02.2024, 17:30 Uhr.

(cwe) – Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei kam es am Samstag im Schwimmbad „Kleinfeldchen“, nachdem Unbekannte dort mit Pfefferspray gesprüht hatten. Rettungskräfte, Feuerwehr und die Polizei wurden in das Schwimmbad alarmiert, nachdem bei einem Mitarbeiter und mehreren Besuchern Reizungen der Atemwege und Augen auftraten.

Nach ersten Ermittlungen wurden durch Unbekannte im Bereich der Umkleidekabinen Pfefferspray versprüht, woraufhin die Reizungen auftraten. Insgesamt wurden 10 Personen leicht verletzt, darunter auch mehrere Kleinkinder. Alle Personen konnten nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich auf dem 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2340 zu melden.

Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet

Wiesbaden, Samstag 03.02.2024, 04:30 Uhr.

(cwe) – Freitagnacht wurde eine Streife des 1.Polizeireviers in die Oranienstraße gerufen, nachdem dort eine erheblich betrunkene Person gemeldet wurde. Diese wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Im Streifenwagen wurde der 20-Jährige schlagartig aggressiv und schlug und trat gegen die Türen des Streifenwagens.

Weiter wurden die Beamten beleidig und der Beschuldigte versuchte, die Polizisten zu beißen und zu schlagen, so dass dieser festgenommen und auf das 1.Polizeirevier verbracht wurde. Auf Anordnung eines Richters wurde der junge Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Es wurde niemand verletzt.

Zwei Katzen durch Feuerwehr bei Brand gerettet

Feuerwehr Wiesbaden – Am Sonntagmittag kam es in der Körnerstraße zu einem Küchenbrand. Beim Zubereiten von Essen hatte sich Fett entzündet. Die Bewohnerinnen der Wohnung konnten sich eigenständig ins Freie retten. Ein Nachbar hatte bereits erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich allerdings noch 2 Katzen in der Wohnung. Die Einsatzkräfte gingen daher direkt mit zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung vor. In kürzester Zeit konnten die Einsatzkräfte die Katzen in nicht betroffenen Bereichen auffinden.

Es wurde sichergestellt, dass es zu keiner Verrauchung in diesem Bereichen kommen konnte. Der eigentliche Brand war schnell unter Kontrolle. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und des Rettungsdienstes.

Am Ende konnten beide Katzen den Bewohnerinnen übergeben werden und genießen bereits wieder Streicheleinheiten. Alle Betroffenen mussten nur vor Ort vom Rettungsdienst untersucht werden und hatten sich nicht verletzt.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Feuerwehr, nur dann eigene Löschversuche zu unternehmen, wenn dies ohne eine Eigengefährdung möglich ist. Die Gefahren durch Brandrauch und Hitze dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Viel wichtiger als die Löschversuche ist das frühzeitige und richtige Absetzen der Notrufmeldung unter der europäischen Notrufnummer 112.

Die Feuerwehr empfiehlt außerdem, dass der sichere Umgang mit Feuerlöschern geübt werden sollte. Bei Rückfragen steht Ihnen die Feuerwehr gerne beratend zur Verfügung.

Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Wiesbaden-Biebrich, 01.02.2024.

(pl)Am vergangenen Donnerstag wurde eine Wiesbadenerin von Telefonbetrügern mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ um eine größere Summe Bargeld gebracht. Die Kriminellen gaukelten der Angerufenen vor, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß.

Durch die Täuschung brachten die Betrüger die geschockte Geschädigte in dem Telefonat schließlich dazu, Bargeld und Wertgegenstände an einen Abholer zu übergeben. Die Übergabe fand in den Nachmittagsstunden im Bereich der Gabelsbornstraße statt.

Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten und ca. 1,70 Meter großen Mann mit einer normalen Statur gehandelt haben. Er sei mit einem Mantel und einem Hut bekleidet gewesen.

Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen anschließend den Notruf 110. Im vorliegenden Fall bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Range Rover gestohlen

Wiesbaden, 05.02.2024, 03.50 Uhr bis 07.20 Uhr.

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in der Brabanter Straße einen geparkten blauen Range Rover gestohlen. Die Autodiebe schlugen zwischen 03.50 Uhr und 07.20 Uhr zu und ergriffen mit dem Pkw unerkannt die Flucht. An dem gestohlenen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-HD 510 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wohnung von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden-Biebrich, 02.02.2024, 15.00 Uhr bis 04.02.2024, 20.20 Uhr.

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Simrockstraße eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen Freitag und Sonntag in die Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 entgegen.

Drei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Mainz-Kastel, 01.02.2024, 22.00 Uhr bis 02.02.2024, 09.15 Uhr.

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in Mainz-Kastel sogleich drei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die im Bereich Römerstraße sowie Steinern Straße befindlichen Automaten wurden zwischen 22.00 Uhr und 09.15 Uhr gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld gestohlen.

Die Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Baustellendiebe zugange

Wiesbaden, 02.02.2024, 17.00 Uhr bis 03.02.2024, 07.00 Uhr.

(pl)Auf einer Baustelle in der Taunusstraße waren zwischen Freitag und Samstag Diebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle und entwendeten aus einer Metallkiste Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Gartenhütten aufgebrochen

Wiesbaden-Bierstadt, 02.02.2024 um 15.30 Uhr bis 03.02.2024 um 09 Uhr.

(pl) – Zwischen Freitag und Samstag wurden in einer Kleingartenanlage im Bereich der Nauroder Straße in Bierstadt mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Die Täter machten sich an den Türen der Hütten zu schaffen und ließen unter anderem Werkzeuge mitgehen. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 4.Polizeirevier Wiesbaden unter: 0611/345-2440 entgegen.

Über ein Dutzend Außenspiegel beschädigt

Wiesbaden-Biebrich, 03.02.2024, 20.30 Uhr .bis 04.02.2024, 15.15 Uhr.

(pl)Zwischen Samstag und Sonntag sind in Biebrich Randalierer durch den Klagenfurter Ring und die Erich-Ollenhauer-Straße gezogen und haben die Außenspiegel von über einem Dutzend Fahrzeugen beschädigt. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Verkehrskontrolle in der Boelckestraße

Mainz-Kastel, 04.02.2024, 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr.

(pl)Am Sonntagnachmittag führte die Polizei im Bereich der Boelckestraße eine Kontrolle durch. Die Beamten kontrollierten 8 Fahrzeuge und 13 Personen und konnten bei mehreren durchgeführten Atemalkohol- sowie Drogenvortests keine Verstöße feststellen. Die Wiesbadener Polizei wird in den kommenden Tagen, gerade während der heißen Phase der diesjährigen Fastnachtskampagne, verstärkt mit Verkehrskontrollen auf den Straßen präsent sein.

Randaliert und Widerstand geleistet,

Karl – Marx – Straße, Wiesbaden, Freitag, 02.02.2024, 23:00 Uhr,

(cwe)Während ihren Kontrollen nahmen Einsatzkräfte des Projekts „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ einen Randalierer wahr. Als dieser kontrolliert werden sollte, wehrte er sich gegen die Maßnahmen.

Ein 30jähriger Wiesbadener randalierte Freitagnacht in der Karl – Marx – Straße als sich Polizeibeamte im nahen „EKZ“ aufhielten. Als die Person daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden sollte, reagierte er sofort aggressiv auf die Beamten und wehrte sich gegen die Maßnahmen mit Schlägen und Tritten. Aufgrund seines Verhaltens und der erheblichen Alkoholisierung wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Person geschlagen – Jacke erpresst

Stegerwaldstraße, Wiesbaden, Freitag, 02.02.2024, 21:15 Uhr,

(cwe)Freitagabend kam es in der Stegerwaldstraße zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 17-jährigen Eltvillers.

Der Jugendliche lief in der Stegerwaldstraße in der Nähe eines Fußballvereins als er von 3 Personen angesprochen wird. Unvermittelt schlägt eine der Personen auf den Jugendlichen ein, so dass diese zu Fall kommt. Anschließend wird er aufgefordert, Kleidungsstücke zu übergeben, was der Jugendliche auch tut. Anschließend flüchten die Personen mit einem schwarzen PKW

Der Geschädigte beschreibt den Täter als männlich, ca. 19-23 Jahre alt, ca. 1.80m groß, dunkel gekleidet mit dunklen lockigen Haaren, vermutlich zum Zopf gebunden. Die beiden Begleiter können kaum beschrieben werden. Einzig ist bekannt, dass einer der beiden schwarz bekleidet gewesen sein und eine schwarze Mütze getragen haben soll. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Das Haus des Jugendrechts Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Wohnhaus eingebrochen

Wiesbaden, Samstag 03.02.2024, 14:45-18:30 Uhr.

(js) Im Verlaufe des Samstagnachmittages kam es in der Brentanostraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Bereich des Anwesens in das Objekt ein und entwenden diverse Wertgegenstände. Anschließend flüchten die oder der Täter in unbekannte Richtung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

Einsatzmaßnahmen „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“

Wiesbaden, Freitag 02.02.2024 bis Sonntag, 04.02.2024.

(cwe)- Am Wochenende führten die Landespolizei gemeinsam mit der Stadtpolizei Wiesbaden erneut Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ durch. Dabei wurden verschiedene Schwerpunkte wie der Schelmengraben, der Bahnhofsbereich sowie die Fußgängerzone intensiv bestreift und Personen kontrolliert. Dabei wurden diverse Betäubungsmittel und ein Schlagring sicherstellt.

Bei gemeinsamen Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone wurde ein Messer aufgefunden und sichergestellt. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Einsatzkräfte kontrollierten insgesamt 52 Personen. Ebenfalls wurden die die Reviere der Stadt Wiesbaden unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und in der Innenstadt präsent/ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus

Hochwertige E-Bikes entwendet

Kiedrich, Donnerstag 01.02.2024, 20 Uhr Freitag 02.03.2024, 08:30 Uhr.

(fh) – In Kiedrich waren vergangene Woche Fahrraddiebe unterwegs. Am Freitag stellte ein Mann aus der Fritz-Erler-Straße fest, dass in der vergangenen Nacht in seine Gartenhütte eingebrochen worden war. Der Spurensicherung der verständigten Polizei nach betraten die Diebe im Schutze der Dunkelheit den Garten des Wohnhauses und brachen anschließend die Hütte auf.

Im Inneren knackten sie die Schlösser zweier E-Bikes und traten anschließend mit ihnen als Beute die Flucht an. Der Wert der Zweiräder liegt laut dem Geschädigten bei etwa 8.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Garten von Dieben aufgesucht

Idstein, Mittwoch 31.01.2024 bis Sonntag 04.02.2024, 17:30 Uhr.

(fh)In den vergangenen Tagen sind Diebe in eine Gartenhütte in Idstein eingestiegen. Zwischen Mittwoch und Sonntag betraten die Unbekannten das Grundstück im Diezer Weg und öffneten unbemerkt die dortige Gartenhütte. Aus dieser nahmen sie im Anschluss zwei Fahrräder, einen Grill, eine Uhr sowie mehrere Paar Schuhe an sich und suchten mit diesen Gegenständen im Wert von etwa 4.000 Euro das Weite.

Aufgrund des Umfangs des Diebesguts ist denkbar, dass die Diebe für ihre Tat ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben. Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 erbeten.

Bushaltestelle zerstört

Taunusstein-Seitzenhahn, Samstag 03.02.2024, 21:30-23:30 Uhr.

(fh) Am späten Samstagabend wurde in Taunusstein-Hahn eine Bushaltestelle zerstört. Ein oder mehrere Vandalen beschädigten zwischen 21:30-23:30 Uhr augenscheinlich mit roher Gewalt die Glasscheibe der Bushaltestelle „Taunusstein Seitzenhahn Bürgerhaus“ und flüchteten anschließend. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Ob die Tat mit einer in der unmittelbaren Nähe stattgefundenen Faschingsveranstaltung im Zusammenhang steht, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. Hier werden Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Mehrere Tausend Euro Schaden verursacht und geflüchtet

Idstein/Nieder-Oberrod, Samstag 03.02.2024, 11:30 Uhr bis Sonntag 04.02.2024, 10 Uhr.

(fh)Am Wochenende ereignete sich im Idsteiner Stadtteil Nieder-Oberrod eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht. Am Sonntagmorgen stellte ein Mann aus Nieder-Oberrod an seinem in der Kettungsstraße abgestellten Mercedes C 450 mehrere Schäden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Geparkt hatte der Benz dort zwischen Samstag, 11:30 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die Kettungsstraße entlangfuhr und dabei den geparkten Pkw streifte. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Derzeit liegen keine Hinweise zu dem Verursacher vor. Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise zur Unfallflucht unter 06126/9394-0 entgegen.

Verletzte bei Zusammenstoß

Bundesstraße 54, Freitag, 02.02.2024, 19:40 Uhr.

(fh)Am Freitagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 zwischen Taunusstein und Wiesbaden zwei Beteiligte verletzt. Gegen 19:40 Uhr befuhr eine 54 Jahre alte Frau aus Wiesbaden mit ihrem Jeep die B 54 von Taunusstein nach Wiesbaden. In Höhe „Eiserne Hand“ musste die Dame verkehrsbedingt bremsen und kam daraufhin zum Stehen. Dies bemerkte eine 65-Jährige in einem Renault Clio offenbar zu spät und fuhr auf das Heck der Vorausfahrenden auf.

Bei der Kollision zogen sich beide Frauen Verletzungen zu, die vor Ort ambulant behandelt werden mussten. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war jeweils nicht von Nöten. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.500 Euro.

Vollendeter Einbruch in Schwalbacher Klinik

Bad Schwalbach, Parkstraße, Samstag, 03.02.2024, 17:30 Uhr

(mv)Am Samstagabend verschaffte sich ein Unbekannter über die Außentreppe Zugang zu einer Schwalbacher Klinik und hebelte in zwei Stockwerken mehrere Zimmer der Bewohner und eine Umkleide auf. Er erbeutete diverse Wertgegenstände und entkam in unbekannte Richtung.

Gegen 17:30 Uhr vernahm eine Bewohnerin der Klinik ein verdächtiges Geräusch und konnte den unbekannten Täter danach bei seinem Beutezug beobachten, bevor dieser vom Tatort floh. Er entwendete neben Bargeld und zwei Geldbeuteln auch einen Laptop, Schmuck und ein iPad.

Täterbeschreibung:

männlich, schlank, ca. 1,80 m groß und schwarz gekleidet. Er trug während des Einbruchs ein dunkles Basecap.

Hinweise zu der Tat nehmen die zuständigen Ermittler der Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124)7078-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Schlangenbader Klinik

Schlangenbad, Samstag 03.02.2024, 12 Uhr bis Samstag 03.02.2024, 18 Uhr.

(mv)Am Samstag versuchte ein Unbekannter ein Zimmer in einer Klinik in Schlangenbad aufzuhebeln und scheiterte. Zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zu der Klinik in der Rheingauer Straße in Schlangenbad und versuchte die Tür zu einem der Zimmer aufzuhebeln. Die Tat misslang und der Täter entkam unerkannt. Durch die Gewalteinwirkung auf die Tür, wurde diese beschädigt. Hinweise zu der Tat nehmen die zuständigen Ermittler der Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 – 0 entgegen.

Mann aus Hünstetten fährt betrunken zum Einkaufen

Hünstetten-Kesselbach, Samstag 03.02.2024, 21:40 Uhr.

(jw)Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Idsteiner Polizei nach der Mitteilung eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers über eine mögliche Trunkenheitsfahrt einen 47-jährigen Mann und stellte bei diesem einen hohen Atemalkoholwert fest. Durch den Zeugen wurde gegen 21:40 Uhr ein auffällig fahrender VW Caddy gemeldet, welcher dann unter großer Mühe auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Hünstetten-Kesselbach geparkt wurde.

Der Fahrer stieg aus und schwankte auf seinem Weg in das Geschäft. Beamte der Polizeistation Idstein trafen wenige Minuten später vor Ort ein, konnten den Fahrer des Caddy an seinem Fahrzeug kontrollieren und stellten deutliche Anzeichen für starken Alkoholkonsum fest. Der Mann wurde festgenommen und für die Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Idstein gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Hünstettener einen Wert von über 2 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Nach der Blutentnahme durfte der Mann das Revier verlassen.

19-Jähriger fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Idstein, Sonntag, 04.02.2024, 00:30 Uhr.

(jw)In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamte der Polizeistation Idstein in der Idsteiner Innenstadt eine Verkehrskontrolle durch und konnten im Rahmen dessen einen jungen Mann kontrollieren, welcher sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

Gegen 00:45 Uhr fuhr der 19-jährige Taunussteiner mit seinem Suzuki in die Kontrolle der Idsteiner Beamten. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für den vorangegangenen Konsum von Drogen. Ein Urinest bestätigte der Verdacht auf den Konsum von Marihuana. Auf der Polizeistation wurde bei dem jungen Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

