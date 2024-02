Marburg: Diebe flüchten ohne Beute

Im Zeitraum zwischen dem 26.01.2024, 20:30 Uhr und gestern (04.02.2024), 17:30 Uhr drangen Unbekannte in der Geschwister-Scholl-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Sie brachen das Badezimmerfenster auf und kletterten in das Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Nach derzeitigem Stand flüchteten die Diebe ohne Beute. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg: Graffiti gesprüht

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte den Schriftzug „BTMgS“ an die Hauswand eines Wohngebäudes in der Frankfurter Straße. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer kann Hinweise zu den Sprayern geben, die die Hauswand zwischen dem 13.01.2024 und dem 03.02.2024 beschmierten, geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg-Wehrda: Reifen platt gestochen

Unbekannte zerstachen am Wochenende alle Reifen an eine weißen Citroen. Dieser parkte von 21:00 Uhr am Freitagabend (02.02.2024) bis um 05:30 Uhr am Samstagmorgen (03.02.2024) in der Siemensstraße. In diesem Zeitraum stachen Unbekannte die Reifen platt. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Stadtallendorf: In Audi gegriffen

Unbekannte machten sich am Sonntag (04.02.2024) an einem Audi zu schaffen, der auf dem Freibad Parkplatz im Stadionweg stand. Zwischen 05:00 Uhr und 15:50 Uhr schlugen sie die Heckscheibe des schwarzen A3 ein und stahlen aus dem Kofferraum einen Werkzeugkoffer, einen Vorwerkstaubsauger samt Zubehörteilen und einen Ratschekasten. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.900 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Stadtallendorf: Kellerverschläge aufgebrochen

Am Sonntagabend (04.02.2024) hatte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Eichenhain“ verschafft. Dort gelangte er in die Kellerräume und brach mehrere Kellerparzellen auf. Er verstaute verschiedenste Gegenstände, wie Schokolade, Sportschuhe und einen Kochtopf, in einer mitgeführten Tasche. Im Anschluss flüchtete der Dieb. Eine Zeugin beschrieb den Langfinger als 185 cm groß und schlank. Er hatte kurze blonde Haare, einen hellen Vollbart und trug eine Jogginghose. Hinweise zu dem unbekannten Dieb erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Marburg: A5 gestreift

Der Besitzer eines Audis parkte seinen A5 am Donnerstag (01.02.2024), gegen 14:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Sommersbadstraße an der Ecke „Am Erlengraben“ in Fahrtrichtung zum Aqua Mar. Als er am Freitag (02.02.2024), um 05:00 Uhr, zu seinem weißen Audi zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Offenbar war ein Unbekannter gegen den A5 gestoßen und war im Anschluss geflüchtet. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Ebsdorfergrund-Rauischholzhausen: Ford beschädigt

Rund 1.200 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem grauen Focus kosten, den ein Unbekannter am Wochenende hinterließ. Zwischen Freitag (02.02.2024), 22:00 Uhr und Samstag (03.02.2024), 09:00 Uhr beschädigte er vermutlich beim Rangieren einen in der Straße „Teichdamm“ in einer Hofeinfahrt abgestellten Ford. Im Anschluss flüchtete er. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Münchhausen-Niederasphe: Beim Vorbeifahrern gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahrern streifte ein Unbekannter ein Brückengeländer in der Hauptstraße und verursachte einen 1.000 Euro teuren Schaden. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Schaden zwischen 22:00 Uhr am 26.01.2024 und 08:00 Uhr am 28.01.2024, hinterließ, erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

