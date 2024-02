Linden-Großen-Linden: Einbrecher in Wohnung

Technische Gegenstände und Werkzeug im Gesamtwert von etwa 3.200 Euro entwendeten Unbekannte aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Mahrweg. Zwischen 7 Uhr und 16.05 Uhr hebelten die Kriminellen am Donnerstag, 1. Februar, die Kellerwohnung auf und verursachten dabei noch einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Die Kripo in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Pohlheim-Hausen: Mülleimer beschädigt

Einen öffentlichen Mülleimer beschädigten Unbekannte, indem sie ihn von der Halterung abrissen oder abtraten. Den etwa 100 Euro hohen Schaden meldeten Zeugen am Samstag, 3. Februar, gegen 8.55 Uhr. Mögliche weitere Zeugen, denen diesbezüglich etwas Verdächtiges in der Anneröder Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich an die Polizeistation Gießen Süd zu wenden (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Lich: Dieb auf Schulgelände

Offenbar auf der Suche nach etwas Brauchbarem drückte ein Unbekannter auf dem Schulgelände in der Erich-Kästner-Straße die Tür einer Materialhütte aus Blech auf. Da in der Hütte derzeit nichts gelagert wird, flüchtete er zwischen Donnerstag, 1. Februar, und Samstag, 3. Februar, ohne Diebesgut. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Grünberger Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Rücklicht abmontiert und verteidigt

Der Besitzer eines Herrenrads bemerkte am Samstag, 3. Februar, gegen 13.25 Uhr einen unbekannten Mann, der sich am Kirchenplatz an seinem dort abgestellten und angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Als der 57-jährige Gießener den Unbekannten auf das inzwischen vom Dieb abmontierte Rücklicht seines Rads ansprach, kassierte er einen Tritt gegen das Bein, zudem stellte sich der Unbekannte in bedrohlicher Manier vor ihm auf, bevor er mit dem Rücklicht in Richtung Marktplatz wegging. Bei ihm handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten und 175cm großen Mann mit dunklen, kurzen Haaren und einer hellen Hautfarbe. Er trug eine dunkelblaue Jacke und Jeans. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Pohlheim-Watzenborn-Steinheim: Daimler touchiert

Einen grauen Daimler A 200 touchierte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 2. Februar, zwischen 8.50 Uhr und 11.05 Uhr in der Straße Neue Mitte. Dadurch entstand ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden an dem geparkten PKW, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen-Klein-Linden: Mazda touchiert

Etwa 3.500 Euro hoch ist der Schaden an einem grauen Mazda 2, den ein Unbekannter in der Straße Katzenbach touchierte. Der PKW parkte dort am Donnerstag, 1. Februar, zwischen 15.50 Uhr und 17.10 Uhr. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

