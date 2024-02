Sachbeschädigung an Linienbus – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Homberg (ots) – Ein Linienbus ist am Samstag 03.02.2024 um 18:18 Uhr, durch derzeit unbekannte Täter mit Steinen beziehungsweise spitzen Gegenständen beworfen worden. Hierbei wurden zwei Seitenscheiben des Buses beschädigt. Zum Zeitpunkt des Vorfalles verließ der Linienbus gerade den Busbahnhof in der Wallstraße in Homberg als plötzlich die zwei Scheiben beschädigt wurden.

Die Insassen, der 61-jährige Busfahrer sowie zwei weitere Fahrgäste, blieben hierdurch glücklicherweise unverletzt, da von der Doppelverglasung lediglich die äußere Scheibe der jeweiligen Fenster beschädigt wurde. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Hakenkreuzschmiererei auf Hauswand

Frielendorf (ots) Samstag 03.02.2024, 19:16 Uhr – Unbekannten Täter beschmierten ein Reihenhaus in der Straße „Neue Bahnhofstraße“ in Frielendorf mit Zeichen verfassungswidriger Organisationen. Hierbei sprühten die unbekannten Täter ein verbotenes Hakenkreuz (100×100 cm) auf die dortige Hauswand des Wohnhauses. Aber auch ein Davidstern wurde durch die unbekannten Täter aufgesprüht. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

