Korbach: Die Polizei-News

Verboten Tierfalle aufgestellt – Kater schwer verletzt

Korbach (ots) – Die Besitzerin eines Katers hatte Anzeige erstattet. Ihr Kater war in der Zeit von Dienstag 30.01.2024 bis Mittwoch 31.01.2024 im Holzhäuser Weg in Bad Wildungen in eine verbotene Falle, ein Tellereisen, getreten. Mit der an einer Hinterpfote hängenden Falle kam das Tier nach Hause. Die schockierte Besitzerin suchte sofort eine Tierärztin auf, die die Falle entferne konnte.

Der Kater erlitt schwere Verletzungen an der Hinterpfote und musste tierärztlich behandelt werden. Das Tellereisen stellte die Polizei sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gegen den noch Unbekannten, der die Falle aufgestellt hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05621/70900 bei der Polizeistation Bad Wildungen zu melden.

Zeuge stellt jugendliche Einbrecher in Heloponte – Polizei ermittelt

Korbach (ots) – Am Freitagnachmittag stellte ein Zeuge zwei Jugendliche, die in das leerstehende Freizeitbad Heloponte eingebrochen waren. Die Polizei Bad Wildungen nahm die beiden Tatverdächtigen fest und führt die weiteren Ermittlungen.

Nachdem gegen 14.30 Uhr ein Alarm im Heloponte ausgelöst hatte, eilte ein Berechtigter zum Freizeitbad. Dort traf er im Gebäude auf zwei Jugendliche, die er bis zum Eintreffen von ihm informierten Polizei festhalten konnte. Es folgte die Festnahme der 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen aus der Gemeinde Haina/Kloster.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter über die Zaunanlage geklettert und durch Aufhebeln einer Tür in das Gebäude gelangt waren. Hier hatten sie Automaten aufgebrochen und daraus Bargeld und Süßigkeiten entnommen. Zudem wurden Scheiben eingeschlagen und ein Feuerlöscher ausgeleert.

Bei der Durchsuchung der Jugendlichen konnten die Polizisten das Diebesgut und Einbruchswerkzeug auffinden. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die beiden Jugendlichen werden sich wegen des schweren Diebstahls verantworten müssen.

Hoher Sachschaden nach Vandalismus im Kurpark

Bad Wildungen (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro verursachten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bad Wildunger Kurpark. Mehrere unbekannte Täter hatten offensichtlich im Musikpavillon gefeiert und Alkohol konsumiert. Anschließend beschädigten sie den denkmalgeschützten Pavillon und richteten dabei erheblichen Sachschaden an.

Zudem warfen sie Parkbänke um, rissen Jungbäume aus und hinterließen ihren Müll. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Einbrecher in Anbau eines Seniorenheims stehlen Werkzeuge

Korbach (ots) – Auf Werkzeuge und andere Arbeitsgeräte abgesehen hatten es Einbrecher am Wochenende in einem Seniorenheim in der Wilhelmstraße in Frankenberg. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen begaben sich die Täter auf das Gelände des Seniorenheims. Dort gelangten sie über ein Baugerüst an ein Fenster im Obergeschoss des Anbaus.

Nachdem sie das Fenster gewaltsam geöffnet hatten, konnten sie in den Rohbau einsteigen. Hier entwendeten sie Werkzeuge und andere Arbeitsgeräte einer Handwerksfirma im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 800 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

3. Tag beim FIS Weltcupspringen in Willingen, friedlicher Verlauf, kaum Polizeieinsätze, positives Fazit der Polizei

Korbach (ots) – Am letzten Tag des Weltcupwochenendes beim Skispringen in Willingen kamen bei permanenten Nieselregen über 12.000 Zuschauer an die Mühlenkopfschanze. Bei ausgelassener Stimmung erfreuten sie sich an den Leistungen der Skispringer und feierten in friedlicher Atmosphäre. Insgesamt verfolgten an den drei Tagen etwa 43.000 Zuschauer die Wettbewerbe an der Willinger Großschanze. Aus polizeilicher Sicht nahm auch der Sonntag einen sehr ruhigen Verlauf.

Am Samstagabend und in der folgenden Nacht kamen drei Körperverletzungsdelikte im Festzelt, auf einem Parkplatz und in einer Gaststätte zur Anzeige. In allen Fällen war Alkohol im Spiel. Bis auf kleinere Einsätze, zum Beispiel bei Fundsachen oder einem leichten Verkehrsunfall, gab es am Sonntag bis 19.00 Uhr keine polizeilich relevanten Vorfälle.

Die An- und Abreise verlief nahezu ohne Behinderungen. Es waren ausreichend Parkplätze vorhanden. Auf den Parkplätzen in und um Willingen zählte die Polizei etwa 1100 Pkw, 60 Wohnmobile und 13 Reisebusse. Das ÖPNV-Angebot nutzten diesmal etwa 960 Besucher.

Die Rettungsdienste mussten am Sonntag in 22 Fällen Hilfe leisten. Zudem gab es einen Transport in ein umliegendes Krankenhaus. Insgesamt verliefen die drei Veranstaltungstage aus polizeilicher Sicht erfreulich friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Außer wenigen Körperverletzungsdelikten mussten so gut wie keine Straftaten registriert werden. Der Einsatzleiter der Polizei am Sonntag, Kriminalrat Dirk Eschinger, zog daher am Sonntagabend auch ein überaus positives Fazit:

„Unsere an der aktuellen Sicherheitslage orientierte Einsatzstrategie hat sich auch in diesem Jahr wieder bewährt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Skiclub, der Gemeinde Willingen und aller am Einsatz beteiligten Einsatzkräfte hat zum Erfolg dieses friedlichen Sportfests beigetragen.“

Fundsachen, die im Verlaufe des Wochenendes bei der Polizei abgegeben wurden, können beim Fundbüro der Gemeinde Willingen abgeholt werden.

Einbruch in ein Fahrradgeschäft, mehrere Pedelecs entwendet

Korbach (ots) – In der Nacht auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Bad Wildungen ein und entwendeten mindestens drei E-Bikes. Ein Anwohner meldete sich um 00:15 Uhr bei der Polizei, da er das Zerschlagen einer Glasscheibe gehört hatte. Die unmittelbar nach der Meldung zum Tatort entsandte Streife konnte einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Berliner Straße feststellen. Die Täter waren bereits geflüchtet, sie konnten im Rahmen der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter mit einem Fahrradständer eine Scheibe eingeschlagen hatten und sich so Zugang zu dem Verkaufsraum verschaffen konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter mindestens drei Pedelecs, davon eines der Marke Bosch. Es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Wert der entwendeten Fahrräder ist noch unbekannt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Brand eines Bücherschrankes, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) – In der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr meldete ein Passant über Notruf den Brand eines Bücherschrankes in unmittelbarer Nähe der Stadtbücherei in Bad Wildungen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort. Sie konnte den Brand ablöschen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Es wird davon ausgegangen, dass der Bücherschrank vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Einbrecher im Sonnenstudio

Korbach (ots) – Am Sonntag waren Einbrecher erneut in einem Sonnenstudio in Bad Wildungen aktiv. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter gelangten in der Zeit von 14.00 bis 22.30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude in der Krügerstraße.

Hier versuchten sie Automaten aufzubrechen, was offensichtlich nicht gelang. Sie durchsuchten den Empfangsbereich und entwendeten von dort eine Spardose mit etwa 15 Euro Bargeld. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Bereits in der Nacht vom 11. auf 12 Januar hatten unbekannte Täter auf ähnliche Art in das Sonnenstudio eingebrochen und Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Betrags entwendet.

Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

