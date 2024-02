Einsatz wegen häuslicher Gewalt führt zum Fund von Plantage (Foto)

Kassel-Forstfeld (ots) – Der Einsatz wegen einer häuslichen Gewalt bei einem Ehepaar im Kasseler Stadtteil Forstfeld führte am gestrigen Sonntagnachmittag zum Fund einer Cannabis-Plantage im Schlafzimmer und darüber hinaus einer beachtlichen Menge Drogen in der gesamten Wohnung. Die Ehefrau hatte gegen 15 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und um Hilfe gebeten, da sie von ihrem Mann geschlagen und an den Haaren gezogen wurde.

Vor Ort öffnete die leicht verletzte Bewohnerin der hinzu geeilten Streife des Polizeireviers Ost die Tür und bat die Beamten hinein. Auch auf den 32-jährigen Ehemann trafen die Polizisten in der Wohnung, aus der ihnen sofort unverkennbarer Cannabisgeruch entgegenschlug. Dies veranlasste die Streife dazu, dem Geruch genauer auf den Grund zu gehen, woraufhin zunächst ein Beutel mit Marihuana in der Speisekammer gefunden wurde.

Die weitere Durchsuchung der mehrgeschossigen Wohnung mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes förderte neben etlichen Utensilien für den Drogenhandel rund ein halbes Kilogramm Marihuana, Cannabis und Amphetamine in nahezu allen Räumen zutage. Sogar im Kühlschrank und im Gefrierfach wurden Drogen aufbewahrt.

Darüber hinaus fanden die Polizisten im Schlafzimmer eine professionell betriebene Cannabis-Plantage in einem Zelt, das neben 32 Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien auch technisches Zubehör wie Lampen und Lüftungsanlagen beherbergte. Die Pflanzen, Betäubungsmittel und weiteren aufgefundenen Gegenstände wie ein Butterflymesser sowie sieben Mobiltelefone stellten die Polizisten sicher und nahmen den 32-Jährigen mit auf die Dienststelle.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte er die Indoor-Plantage in der gemeinsamen Wohnung errichtet, weshalb nun neben der Körperverletzung wegen des illegalen Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln gegen ihn ermittelt wird. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde er am heutigen Montagmorgen auf freien Fuß entlassen. Nach Hause darf er dennoch vorerst nicht zurückkehren, denn die Polizisten verfügten wegen der häuslichen Gewalt ein zweiwöchiges Betretungs- und Kontaktverbot für ihn.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 7

Kassel (ots) – Am Sonntag 04.02.2024 gegen 09:25 Uhr, kam es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süd, an der Anschlussstelle Melsungen, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 38-jähriger Mitfahrer aus Bebra tödlich verletzt wurde. Der 26-jährige Fahrer aus Bebra wollte die A 7 in Melsungen verlassen.

Aus bisher noch nicht geklärter Ursache verlor der Fahrer in der Abfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Vier weitere Insassen des verunfallten PKW wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizeiautobahnstation Baunatal übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

Landkreis Kassel

Zeugen nach Diebstählen von Audi SQ7 und S4 Avant gesucht

Espenau (ots) – Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Montag zwei hochwertige Audi in Espenau gestohlen. Beide Fälle dürften auf das Konto derselben Täter gehen, bei denen es sich offenbar um professionell agierende Diebe handelte. Wann genau im Laufe der Nacht die Diebstähle stattfanden, ist bislang unbekannt. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Espenau verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Beide Autobesitzer hatten den Diebstahl am heutigen Montagmorgen gegen 7 Uhr bemerkt und sich kurz nacheinander bei der Polizei gemeldet. In der Straße „Lohbachsfeld“ wurde ein grauer Audi SQ7 im Wert von rund 45.000 Euro gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem sieben Jahre alten SUV verlief bisher ohne Erfolg. Die zweite Tat ereignete sich unweit entfernt im Heideweg. Dort stahlen unbekannte Täter einen grauen S4 Avant, Baujahr 2022. Von dem unter einem Carport abgestellten Pkw, dessen Wert auf 65.000 Euro geschätzt wird, fehlt bislang jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der beiden Pkw-Diebstähle geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

