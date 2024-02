Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-New

Stadt und Kreis Offenbach

Raubüberfall auf Tankstelle

Dreieich (ots) – Am Samstag gegen 20.50 Uhr betraten zwei dunkel maskierte Männer die Tankstelle in der Bleiswijker Straße und forderten von der Kassiererin die Herausgabe der Kasseneinnahmen. Sie wurde von den Räubern mit einer Pistole und einem Schlagstock bedroht. Die beiden Männer flüchteten mit Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe und ein paar Schachteln Zigaretten in unbekannte Richtung. Die 34-jährige Kassiererin wurde bei der Tat nicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Der Räuber mit der Pistole soll etwa 20 Jahre alt und über 180 cm groß gewesen sein. Er trug eine blaue Jogginghose, eine dunkle Jacke mit Kapuze und schwarze Schuhe.

Sein Kumpan war etwas kleiner. Er soll Anfang bis Mitte 20 alt sein und eine schwarze Jacke mit Kapuze, sowie eine schwarze Hose mit weißen Streifen an der Seite getragen haben. Neben dem Schlagstock soll er noch eine schwarze Umhängetasche zum Transport der Beute dabei gehabt haben.

Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Offenbach zu melden, Telefonnummer 069 8098-1234.

Zeugensuche nach Vorfall in einer Spielothek – Dietzenbach

(jm) Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls am Samstagabend in einer Spielothek in der Georg-August-Zinn-Straße. Kurz vor 23.30 Uhr traten mehrere Personen gegen die Tür der Spielhalle. Daraufhin öffnete ein 64 Jahre alter Mann die Tür. Die Unbekannten drangen ein und gingen ihn, nach ersten Angaben zufolge, körperlich an. Zudem soll ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Anschließend verließen die Männer, die teilweise im Gesicht vermummt gewesen sein sollen, die Lokalität und flüchteten mit zwei Fahrzeugen. Der 64-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Terrassentür aufgebrochen – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Eisenbahnstraße (90er-Hausnummern) haben Einbrecher am Wochenende aufgehebelt. Zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 17.30 Uhr, gelangten die Täter auf das Grundstück und öffneten die Tür zum Gebäude. Anschließend durchwühlten sie in dem Haus mehrere Räume. Mit Schmuck verschwanden die Einbrecher wieder. Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer beschädigte den blauen VW Touran und flüchtete dann?

Seligenstadt (cb) Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag in der Schulstraße (einstellige Hausnummern). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 14.40 und 15.20 Uhr die Fahrzeugfront des blauen VW Touran und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Einbrecher erbeuten Bargeld und flüchten – Hainburg

(cb) In eine Wohnung in der Offenbacher Landstraße (50er-Hausnummern) brachen Einbrecher am Sonntag ein und flüchteten sodann mit Bargeld. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die bis dato unbekannten Täter, zwischen 3 und 6.30 Uhr, Zutritt in das Haus und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie mit Bargeld. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Beamten des zuständigen Kommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der 069 8098 1234 entgegen.

Hanau und Bereich Main-Kinzig

Brandstifter gesucht

Maintal (ots) – Am Samstag, um 18.06 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Demnach brannte ein Stapel Holzpaletten in der Honeywellstraße im Stadtteil Dörnigheim. Durch das sofortige Löschen durch eine Streife der Polizei und anschließend durch die Feuerwehr Maintal konnte ein größerer Schaden an dem angrenzenden Firmengebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Fahrzeug ausgebrannt

Hanau-Kesselstadt (ots) – Eine im wahrsten Sinne des Wortes „brenzlige Situation“ erlebten Anwohner der Potsdamer Straße in Hanau-Kesselstadt gestern Abend gegen 23.20 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte auf einem Grundstück ein Fahrzeug sowie der Carport, unter dem das Fahrzeug abgestellt war, vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung schmolzen die Rollläden des Wohnhauses.

Auch der benachbarte Holzzaun und die Hecke wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und Schlimmeres verhindern. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 48.000 Euro. Der Klärung der Brandursache ist Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei unter 06181-100 123

Zwei Softeismaschinen geklaut – Hanau

(cb) Bei einem Einbruch in einen Lagercontainer in der Adalbert-Eisenhuth-Straße (einstellige Hausnummern) haben Einbrecher zwei Softeismaschinen erbeutet. Die Kriminellen verschafften sich zwischen Donnerstag, 11 Uhr und Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, gewaltsam Zugang. Das Einbruchskommissariat der Kripo Hanau sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Dieb brach Gartenhütten auf – Maintal/Bischofsheim

(jm) Ein Dieb zog in der Nacht zum Sonntag durch die Parzellen eines Kleingartenvereins in der Jahnstraße. Nach ersten Erkenntnissen betrat der vermummte Täter gegen 1.50 Uhr mindestens zwölf Grundstücke der Gartenkolonie. Bislang wurden an sechs Gartenlauben Einbruchsspuren festgestellt. Ob Gegenstände gestohlen wurden, wird nun Teil der weiteren Ermittlungen sein. Der Unbekannte trug eine dunkle Hose sowie eine helle Jacke und führte eine Einkaufstüte mit sich. Die Polizei in Maintal bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Unfallflucht innerhalb 5 Minuten – Erlensee

(jm) Innerhalb von fünf Minuten ereignete sich am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Leipziger Straße eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Audi angefahren wurde. Zwischen 18.30 und 18.35 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen A 4 an der linken Seite im Bereich der Scheinwerfer und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

3 E-Bikes, 1 Fahrrad aus Gartenschuppen entwendet – Rodenbach

(cb) Diebe stahlen am Sonntag in der Straße „Am Berggarten“ (10er Hausnummern) drei E-Bikes sowie ein Fahrrad aus dem verschlossenen Schuppen eines Einfamilienhauses. Gegen 17.50 Uhr hatten die bislang unbekannten Täter den Schuppen aufgebrochen und die zusätzlich gesicherten Fahrräder gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Südosthessen:

Wechsel in der Leitung des Hauptsachgebiets Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Letzter Arbeitstag für Rudolf Neu nach 43 Dienstjahren

Südosthessen (ots)-(lei) – Über viele Jahre hinweg war er als „Gesicht und Stimme“ des Polizeipräsidiums Südosthessen allseits bekannt: Nun hat Rudolf „Rudi“ Neu nach rund 43 Dienstjahren, davon 14 Jahre beim Hauptsachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, am vergangenen Donnerstag (1. Februar 2024) seinen letzten Arbeitstag absolviert.

Mit dem 59-Jährigen, der bis zu seiner Pensionierung und offiziellen Verabschiedung im Juli dieses Jahres unter anderem noch anstehenden Urlaub abbaut, geht damit eine Ära zu Ende: „Die Tätigkeit als Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen hat mir trotz vieler Herausforderungen stets viel Freude bereitet. Ich hätte mir keine schönere Aufgabe in der Behörde vorstellen können“, resümiert der Erste Polizeihauptkommissar.

„Wichtig war mir stets, dass die Sache im Vordergrund steht, niemals die Person des Sprechers. Vielleicht erklärt sich dadurch, dass ich oftmals als „authentisch“ beschrieben wurde, was mich sehr freut.“ Vor knapp 2,5 Jahren wurde Rudi Neu die Leitung des Hauptsachgebiets übertragen, wodurch er nicht mehr ganz so oft im Rampenlicht stand.

„Mit Rudi Neu verlässt uns ein Urgestein der Öffentlichkeitsarbeit“, äußert sich Polizeihauptkommissar Christopher Leidner, der Neu ab sofort kommissarisch folgen wird.

Der 39-Jährige begann 2005 seine Laufbahn bei der hessischen Polizei und war nach dem Studium unter anderem in der Bereitschaftspolizei sowie mehrere Jahre in unterschiedlichen Verwendungen im Polizeipräsidium Südosthessen tätig.

„Ich freue mich auf die neue, äußerst verantwortungsvolle Aufgabe“, so Leidner, der vor geraumer Zeit für 6 Monate die Pressestelle leiten und somit bereits Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sammeln konnte.

„Die Öffentlichkeit, soweit möglich, umfassend und zeitnah zu informieren sowie Nachwuchs für unseren einzigartigen Beruf zu gewinnen, all das sind wichtige Bestandteile der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, schlussfolgert Leidner, der im Main-Kinzig-Kreis wohnhaft und eng mit der Region verbunden ist.

Mit Vorfreude sieht er nun den vielfältigen Kontakten mit den Vertreterinnen und Vertretern der Medien entgegen und wünscht sich einen konstruktiven Austausch sowie ein faires Miteinander.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen