Merenberg (ots)-(wie) – Am Sonntag 04.02.2024, kam es bei einer Faschingsveranstaltung in Merenberg zu einer größeren Auseinandersetzung, wonach eine Frau in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 20:10 Uhr gerieten in der Sporthalle insgesamt 4 Frauen und ein Mann in Streit. Dieser eskalierte schnell und die Personen wurden gegeneinander handgreiflich. Es wurde geschlagen, zu Boden gerungen und gebissen.

Der Sicherheitsdienst der Veranstaltung beendete die Auseinandersetzung und brachte die Störenfriede nach draußen und erteilte Hausverbote. Eine 24-Jährige musste aufgrund einer Bissverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Kratz-und Bissverletzungen der anderen Beteiligten mussten nicht sofort ärztlich behandelt werden. Die Polizei in Weilburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.