Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Kandel (ots) – Am Samstag 03.02.2024 führte um 00:05 Uhr, eine aufmerksame Streife der Polizeiinspektion Wörth eine Verkehrskontrolle im Ortsbereich Kandel durch. Am PKW konnten keine technischen Mängel festgestellt werden. Jedoch war in der Atemluft des 26-jährigen Autofahrers Alkoholgeruch feststellbar. Ein freiwilliger Alkotest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Das Auto wurde vor Ort verschlossen belassen, der Autofahrer zur Dienststelle verbracht.

Im Hinblick auf den erforderlichen Führerschein macht der Autofahrer zunächst widersprüchliche Angaben, weshalb die Beamten parallel entsprechende Recherchen führten. Diese ergaben, dass der betroffene Autofahrer seinen Führerschein aufgrund eines Verkehrsdeliktes/ Trunkenheitsdeliktes abgeben musste. Dies bestätigte der Autofahrer auch dann auf Vorhalt. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest auf der Dienststelle bestätigte eine Alkoholisierung von 0,7 Promille.

Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit der Ordnungswidrigkeit wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls umgehend informiert. Die Erlangung eines Führerscheins in naher Zukunft dürfte aufgrund des Fehlverhaltens selbstverständlich viel schwieriger werden.

TV-Bildschirm aus Bank entwendet

Germersheim (ots) – Am Samstag 03.02.2024 gegen 08 Uhr, wurde die Polizei Germersheim alarmiert, weil ein unbekannter Mann den Flachbildschirm aus dem Bankvorraum der VR Bank in Sondernheim abmontierte und sich mit diesem im Anschluss fußläufig entfernte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter

E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsstandkontrolle im Bereich Berg

Berg/Pfalz (ots) – Die Polizeiinspektion Wörth führte am 03.02.2023 im Zeitraum zwischen 10-11.30 Uhr eine Verkehrsstandkontrolle im Bereich der Kreismülldeponie mit dem Schwerpunkt Ladungssicherung durch. Im Zeitraum wurden 43 Fahrzeuge, teilweise auf mit Anhänger kontrolliert. Manchmal hatten die Verkehrsteilnehmer die Ladung im Fahrzeug oder auch auf dem mitgeführten Anhänger vorbildlich gesichert.

Es gab leider auch Fälle, bei denen die Ladungssicherung beanstandet werden musste, weil teilweise die Ladung nur unzureichend oder auch gar nicht gesichert worden war. Es kam zu 4 Beanstandungen im Bereich Ladung, weshalb entsprechende OWI-Verfahren eingeleitet werden mussten.

Auch konnte im Bereich der mitgeführten PKW Anhänger u.a. 10 nicht unerhebliche Mängel festgestellt werden. Spitzenreiter war ein Anhänger, an dem die Hauptuntersuchung mehr als 2 Jahre abgelaufen war. Auch hier wurden entsprechende OWI-Verfahren eingeleitet.

Zudem konnten ein Kind ohne die erforderliche Rückhalteeinrichtung und Verkehrsteilnehmer ohne die mitführpflichtigen Unterlagen kontrolliert werden.

Trickdiebstahl auf einem Großraumparkplatz

Wörth (ots) – Am 02.02.24 hielt sich gegen 09:00 Uhr eine 81-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums neben ihrem PKW auf, weshalb sie von einem noch unbekannten Mann mittleren Alters angesprochen wurde. Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch und fragte höflich nach einer Geldwechslung eines 2 Eurostückes. Die Frau schaute in ihrem Geldbeutel nach und wechselte das Münzgeld.

Eine unbekannte Frau kam hinzu und sorgte zudem für Ablenkung, weshalb der unbekannte Mann unbemerkt aus der Handtasche der Rentnerin einen Geldumschlag mit mehr als 200 Euro entnehmen konnte.

Dieser sogenannte Geldwechseltrick wird leider häufig von unbekannten Täter/innen benutzt um in einem Augenblick unter Mithilfe von Ablenkung aus der Handtasche der Opfer Wertgegenstände zu stehlen. Die Polizei rät bei solchen Geldwechseltäuschungsversuchen äußerte Vorsicht walten zu lassen.

Betrunken in die Mittelleitplanke

Weingarten (Pfalz) (ots) – Am Samstag 03.02.2024 gegen 17 Uhr, wurde der Polizei in Germersheim ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der B272 in Fahrtrichtung Landau gemeldet. Das Fahrzeug sei im Bereich Weingarten bereits mit der Mittelleitplanke kollidiert. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug im Beisein des Fahrers in Landau auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes festgestellt. Sein Fahrverhalten dürfte sich am ehesten mit der erheblichen Alkoholisierung von nahezu drei Promille erklären lassen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Auf seinen Führerschein muss er vorerst verzichten.

Einbruch im Ruder-und Kanuclub Gebäude in Wörth

Wörth (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 01.02.2024 und dem 02.02.2024 wurde in das Vereinsheim der Ruder-und Kanuclub Gebäude eingebrochen. Es konnte an der abgelegenen Örtlichkeit mehrere Räume durch noch Unbekannte aufgebrochen und durchwühlt werden. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Ebenso wurde die Steganlage für die Boote, sowie mindestens 3 Boote selbst betreten.

Entwendet wurde lediglich eine Bettgarnitur. Der Sachschaden durch die Beschädigungen beim Einbruch dürfte wesentlich höher sein als der Wert des Diebesgutes.

Die Strafanzeige wird für weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei in Landau vorgelegt.