Sachbeschädigung an PKW’s

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 04.02.2024 um 05:40 Uhr, teilen Anwohner der Nürnbergerstraße mit, dass eine männlich Person wahllos parkende PKW’s beschädigen würde. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der alkoholisierte Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. An den Fahrzeugen Entstand Sachschaden von mehreren Hunter Euro.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl

Frankenthal (ots) – Am 01.02.2024, in der Zeit zwischen 14-14:30 Uhr, kam es in der Käthe-Kollwitz-Straße in Frankenthal zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 83-jährigen Frau. Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich unter dem Vorwand Wertgegenstände einer kurz zuvor verstorbenen Verwandten deponieren zu wollen Zugang zur Wohnung der 83-jährigen Geschädigten und erkundigten sich nach einem in der Wohnung befindlichen Tresor.

In der Wohnung wurden daraufhin diverse Schmuckstücke im Wert von ca. 5.000 EUR entwendet. Daraufhin verließen die Täter die Wohnung. Bei den Tätern soll es sich um eine weibliche, sowie 2 männliche Personen gehandelt haben.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Daher rät die Polizei:

Lassen Sie auch unter Vorhalt von vermeintlichen Notlagen keine Unbekannten Personen in Ihr Haus. Rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen das Verhalten seltsam erscheint. Verständigen Sie wenn möglich Angehörige oder Nachbarn und informieren Sie sie über das Geschehene. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal und Lambsheim (ots) – Gleich zwei Mal werden der PI Frankenthal, in der Nacht von 03. auf den 04.02. auffällig fahrende PKW’s gemeldet, bei welchen sich später herausstellte, dass die jeweiligen Fahrzeugführerinnen alkoholisiert waren. Zunächst teilte ein Verkehrsteilnehmer am 03.02. gegen 21:30 Uhr mit, dass ein PKW in Lambsheim schlangenlienfahrend auf der Maxdorferstraße unterwegs sei.

Im Rahmen der nachfolgenden Verkehrskontrolle konnte bei der 46-jährigen Fahrzeugführerin aus Lambsheim eine Atemalkoholkonzentration 1,36 Promille festgestellt werden. Kurz nach 0 Uhr wird der PI Frankenthal dann ein ebenfalls auffällig fahrender PKW in der Tannenstraße in Frankenthal gemeldet. Hierbei konnte die stark alkoholisierte, 45-jährige Fahrzeugführerin aus Lambsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei erbrachte der durchgeführte Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 2,45 Promille.

Gegen beide unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführerinnen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.