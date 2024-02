Unfall unter Alkoholeinfluss, Einsatz des Polizeihubschraubers (Foto)

Edesheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben gegen 02:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Edenkoben und Edesheim auf der L516 gerufen. Eine vierköpfige Personengruppe war mit einem hochmotorisierten PKW von Edenkoben in Richtung Edesheim unterwegs.

Kurz vor der dortigen Ortseinfahrt verlor der alkoholisierte 28-jährige Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam an einer angrenzenden Grundstücksmauer zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ebenso wurde eine Straßenlaterne und die Grundstücksmauer beschädigt.

Drei von vier Fahrzeuginsassen entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei, lediglich der Fahrzeugführer blieb vor Ort. Da aufgrund der Schwere der Beschädigungen am Fahrzeug eine Gefahrenlage für die möglicherweise verletzten Fahrzeuginsassen nicht auszuschließen war, wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt.

Im Rahmen dieser Suche konnten alle Personen wohlbehalten festgestellt werden.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Auf seinen Führerschein muss er nun vorerst verzichten.

Gebäudebrand

Bad Bergzabern (ots) – Gegen 07 Uhr erfolgte die Meldung eines Gebäudebrandes im Hörnchenweg in Bad Bergzabern. Durch Anwohner wurde ein Brand im Dachstuhls entdeckt und sofort die Feuerwehr informiert. Die Löscharbeiten sind noch im vollen Gange und werden voraussichtlich noch länger anhalten.

Die Brandursache sowie Sachschaden, können erst nach Beendigung der Löscharbeiten ermittelt werden. Nach jetzigem Stand war das Haus nicht bewohnt und es wurde bisher niemand verletzt. Den Anwohnern wird geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft/Postfiliale

Edenkoben (ots) – Am Sonntagmorgen warf ein bisher unbekannter Täter mit einem aus der Straße gehobenen Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts „Sonnengarten“ in der Tanzstraße 11 in Edenkoben ein und betrat hiernach das Ladengeschäft. Er entwendete im Laufe der Tatbegehung Tabakwaren und weitere Gegenstände.

Da der Täter sich über eine Stunde im Lebensmittelgeschäft aufhielt und dieses sogar mehrfach wieder verließ und erneut aufsuchte, hofft die Polizei auf Zeugen, die den Mann im Bereich beobachtet haben. Beim Verlassen des Marktes dürfte der Mann auffällig schwere bzw. vollgepackte Tüten getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Edenkobener Polizei unter 06323-9550 zu melden.

Nachtragsmeldung zum Wohnhausbrand im Hörnchenweg

Bad Bergzabern (ots) – Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, das Haus kann z.Zt. aber nicht betreten werden. Es entstand erheblicher Sachschaden im mindestens 5-stelligen Bereich. Laut Feuerwehr ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Eine Brandwache wird noch bis morgen früh eingerichtet. Die Sperrung der Weinstraße in diesem Bereich wird noch 1,5-2 Stunden dauern. Die Brandursache wird nächste Woche durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Bornheim (ots) – Im Zeitraum vom 01.02.24, 17:00 Uhr – 02.02.24, 14:00 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines in der Hauptstraße in Bornheim parkenden Fahrzeugs abgefahren. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

Bedrohung und Beleidigung in Linienbus – Zeugen gesucht

Herxheim (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 befand sich eine 16-jährige Geschädigte gegen 17 Uhr im Bus Linie 557 von Herxheim in Richtung Neupotz. Hierbei wurde sie von einer unbekannten alkoholisierten männlichen Person angepöbelt. Die 16-Jährige forderte den Mann auf, dies zu unterlassen. Im Anschluss wurde die 16-Jährige von dem Unbekannten beleidigt und bedroht.

Dieser stieg dann in der Folge in Rülzheim aus. Der Sachverhalt wurde nachträglich auf der Dienststelle zur Anzeige gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.