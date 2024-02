Ende einer Faschingsparty

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 01 Uhr wurde ein 32-jähriger der Faschingsveranstaltung in der Halle 101 verwiesen, da er in alkoholisiertem Zustand herumgepöbelt hatte. Jedoch setzte er sein Verhalten vor der Halle fort, weshalb Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei riefen. Dem durch die verständigten Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nicht nach, weshalb er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbrachte.

Circa 2 Stunden später wurde die Polizei erneut verständigt, weil ein Begleiter des in polizeilichem Gewahrsam befindlichen Mannes stark alkoholisiert sowohl die Einfahrts-/ als auch die Ausfahrtsschranke des Technik-Museums abgerissen hatte. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 27-Jährige aggressiv. Zur Verhinderung von Straftaten musste schließlich auch er in Gewahrsam genommen werden. Auch er verbrachte die Nacht fortan in polizeilichem Gewahrsam.

Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Mülltonne

Speyer (ots) – Am Sonntag um 03:07 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Taxifahrer die Heinkelstraße, als vermutlich aufgrund starken Windes und mangelnder Sicherung eine Papiermülltonne die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei am Fahrzeug Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Speyer rät: Sichern Sie zur Verhinderung von Personen- oder Sachschäden Mülltonnen oder sonstige Gegenstände in der Nähe der öffentlichen Fahrbahn gegen unbeabsichtigtes Wegrollen oder Wegfliegen infolge der Wetterverhältnisse.

Einbruch in ein Spielcasino

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag 03.02.2024 auf Sonntag 04.02.2024 kam es gegen 02:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Speyerer Spielcasino in der Heydenreichstraße. Im Rahmen dessen wurde der Alarm des Casinos ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu keinem Sachschaden.

Haben Sie in der besagten Nacht auffällige oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder können Sie sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Flucht vor Polizeikontrolle – vorläufige Festnahme von vier Tatverdächtigen

Speyer-Innenstadt (ots) – Am 02.02.2023 gegen 13.23 Uhr, sollte ein PKW auf der A 61 in Höhe Speyer-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer eines Audi A 4 entzog sich der Verkehrskontrolle und flüchtete in den Stadtbereich von Speyer. Nach etwa 15 Minuten stiegen vier Personen aus dem Fahrzeug aus, der PKW setzte anschließend die Flucht in unbekannte Richtung fort.

Die 4 Personen konnten im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Das Fahrzeug wurde einige Stunden später in einer Seitenstraße in Speyer gemeldet und sichergestellt. Von dem Fahrer fehlt noch immer jede Spur. Die vier Personen wurden inzwischen auf freien Fuß entlassen. Verletzt wurde bei der Fahrt durch Speyer niemand. Es entstanden kleine Sachschäden an unbeteiligten Fahrzeugen, entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet. Die genauen Gründe der Flucht sind noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter: 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Versammlung für Demokratie und Vielfalt

Speyer (ots) – Am Freitag zwischen 18:30-19:25 Uhr, fand auf dem Domplatz die Versammlung des Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage mit dem Thema „Demokratie und Vielfalt“ statt. Im Rahmen der Anmeldung wurde von 300 Teilnehmenden ausgegangen, tatsächlich folgten ca. 4.000 Bürger dem Aufruf des Bündnisses. Die Versammlung verlief insgesamt friedlich.

Es waren lediglich zwei Eierwürfe während eines Redebeitrags zu verzeichnen. Außerdem wurde bei einem 19-Jährigen Speyerer ein Plakat festgestellt, dessen Inhalt der Staatsanwaltschaft Frankenthal zur Prüfung hinsichtlich strafrechtlicher Relevanz vorgelegt wird. Weiterhin kam es zu einem medizinischen Einsatz, nachdem ein Kind sich an einem Knicklicht verletzte.

Nach Beendigung der Versammlung leerte sich der Domplatz zügig, sodass der Fahrzeugverkehr ab 19:40 Uhr wieder ungehindert fließen konnte.