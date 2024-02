Auseinandersetzung bei Fußball-Freundschaftsspiel

Mainz (ots) – Am Sonntag findet in Mainz-Ebersheim ein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Fußballmannschaften des TSV Mainz Ebersheim und dem SC Meso-Nassau Wiesbaden 2 statt. Aufgrund einer strittigen Elfmetersituation in der 87. Spielminute kommt es zwischen mehreren Spielern der beiden Mannschaften zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf wird ein 23-jähriger Spieler der Heimmannschaft durch einen 29-jährigen Gegenspieler mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin der 23-Jährige zu Boden fällt und den 29-jährigen beleidigt. Weitere Spieler der Heim- und Gästemannschaft kommen zur Streitsituation hinzugeeilt. Zwei weitere Spieler der Gästemannschaft mischen sich in die Auseinandersetzung der Spieler ein und greifen den auf dem Boden liegenden 23-jährigen Mann ebenfalls körperlich an.

Bei Eintreffen der verständigten Polizeikräfte wurden die Streitparteien bereits getrennt und das Fußballspiel abgebrochen. Der 23-jährige wird verletzt und in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Durch die Polizei wurden Strafanzeigen werden Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – Am Sonntag 04.02.2023 gegen 02:40 Uhr, führten Beamte der PI Bingen in der Koblenzer Straße eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinwagen durch. Bei dem 19-jährigen Fahrer ergaben sich hierbei Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Opiate. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

PKW flüchtet vor Verkehrskontrolle

Nieder-Olm/A63 (ots) – Am Samstagnacht 03.02.2024, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Heidesheim gegen 03.30 Uhr auf einen PKW aufmerksam, welcher auf dem Standstreifen der BAB63, Fahrtrichtung Kaiserslautern, in Höhe des Anschlussstelle Nieder-Olm hielt. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Fahrzeugs.

Bei Erblicken des Polizeifahrzeugs begab sich der Fahrer zügig in sein Fahrzeug und flüchtete. Mehrere Versuche den Fahrer zum Anhalten zu bringen schlugen zunächst fehl, sodass weitere Streifenwagen umliegender Dienststelle hinzugezogen werden mussten. Die anschließende Verfolgungsfahrt konnte nach circa 20 Kilometern auf der BAB61, Höhe Anschlussstelle Alzey, beendet werden.

Die Autobahn A61 wurde für den kurzen Zeitraum von einer halben Stunde voll gesperrt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die genauen Gründe der Flucht sind derzeit noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Betrunkene E-Scooter Fahrerin

Bingen (ots) – Am Sonntag 04.02.24 gegen 00:20 Uhr, kam einer Streife der Polizei Bingen auf der K9 zwischen Bingen-Büdesheim und Münster-Sarmsheim ein E-Scooter entgegen, wobei die Fahrerin eine deutlich unsichere Fahrweise aufzeigte. In der nachfolgenden Verkehrskontrolle der 29-jährigen Fahrerin erklärte sich sehr schnell der Grund für die Fahrweise. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der E-Scooter sichergestellt und der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Trotz dessen, dass es sich bei einem E-Scooter um ein grundsätzlich fahrerlaubnisfreies Kraftfahrzeug handelt, wird die Fahrerin nun mit einer mehrmonatigen Fahrerlaubnissperre rechnen müssen.

Betrunkener E-Scooter Fahrer

Bingen (ots) – Am Samstag 03.02.2024 gegen 22 Uhr, wurde eine Streife der Polizei Bingen auf einen auf dem Radweg parallel zur Saarlandstraße fahrenden E-Scooter aufmerksam welchen sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 17-jährigen Fahrers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was selbiger jedoch leugnete und den Duft auf den von ihm gekauten Kaugummi schob.

Der im Nachgang durchgeführte Atemalkoholtest wies jedoch einen Wert von 1,24 Promille aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Folgen für den anstehenden Führerscheinerwerb des Fahrers haben.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten Beamte der Polizei Bingen am 03.02.24 gegen 00:15 Uhr eine augenscheinlich angetrunkene Person auf dem Tankstellengelände in der Koblenzer Straße feststellen. Neben der alleine angetroffenen Person stand lediglich noch ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Licht sowie eingeschalteter Musik an einer Zapfsäule.

In der nachfolgenden Kontrolle versuchte der 54-jährige Fahrer zunächst die Fahrereigenschaft zu verneinen, was jedoch durch Sicherung der Videoaufzeichnung widerlegt werden kann. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro.

Personenkontrolle

Bingen (ots) – Am Freitag 02.02.24 gegen 22:20 Uhr, führte eine Streife der Polizei Bingen in der Koblenzer Straße eine Personenkontrolle mit zwei auffällig wirkenden Personen durch, wovon eine ein hochwertiges E-Bike der Marke „Scott“ mit sich führte. Im Rahmen der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass beide Personen bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Bei der nachfolgenden Durchsuchung des 38-jährigen Kontrollierten kann ein Schlagring sowie eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden. Die das Fahrrad schiebende 42-jährige Person konnte keinen Herkunftsnachweis für das Fahrrad vorlegen und nur widersprüchliche Angaben zum Erwerb des Fahrrads machen. Das Fahrrad selbst zeigte sich überlackiert und die Rahmennummer entfernt.

Aufgrund der vielen Ungereimtheiten wurde das Fahrrad, nebst den verbotenen Gegenständen, sichergestellt. Zusätzlich zu den eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- sowie Betäubungsmittelgesetz werden seitens der Polizei Bingen nun Ermittlungen hinsichtlich eines im Raume stehenden Fahrraddiebstahls getätigt.