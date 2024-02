Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer verhalfen der Polizei in Worms in der Nacht vom 03.02. auf den 04.02.2024 dazu 2 alkoholisierte Pkw-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Zunächst meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 21:30 Uhr einen Schlangenlinien fahrenden Ford in der Ludwigstraße in Worms. Wenig später konnte der Pkw in der Stephansgasse einer Polizeikontrolle unterzogen werden.

Der 29-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, was ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte. Außerdem konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen 01:30 Uhr ging bei der Polizei erneut ein Notruf eines Verkehrsteilnehmers ein, welcher einen Pkw mit auffälliger Fahrweise auf der Bundesstraße 9 bei Alsheim in Fahrtrichtung Worms meldete. Auch hier konnte die Polizei das Fahrzeug mit Hilfe des Anrufers antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei dem 22-jährigen Fahrer eines Fiat kann hierbei deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der vorhandene Führerschein sichergestellt. Gegen beide Beschuldigte wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Mitbürgern, welche durch ihr korrektes Verhalten möglicherweise Schlimmeres verhindern konnten.

Verkehrsunfall mit Flucht

Worms-Innenstadt (ots) – In dem Zeitraum von Donnerstag 01.02.2024 gegen 16 Uhr bis Samstag 03.02.2024 gegen 10:30 Uhr ereignete sich in der Liebenauer Straße in Worms ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Vermutlich befuhr der Verkehrsunfallverursacher mit dem Fahrzeug die Liebenauer Straße in Fahrtrichtung Carl-Schurz-Straße und touchierte hierbei den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, wodurch dieser an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt wurde. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 06241 852 0 oder per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Fahrraddiebstahl aus Garage

Wörrstadt (ots) – Am Sonntag 04.02.2024 um 02:45 Uhr kommt es in Wörrstadt, in der Straße Am Krag, zu einem Fahrraddiebstahl aus einer Garage. Der unbekannte Tatverdächtige verschafft sich hierbei, mittels gewaltsamen Öffnen des Garagentores, Zutritt zur Garage. Der 34-jährige Geschädigte wird hierbei aufgrund der ungewöhnlichen Geräusche, auf den Außenbereich aufmerksam.

Nachdem dieser aus dem Fenster schaut, kann er feststellen, dass sein Fahrrad vor seiner Garage steht, woraufhin sich der 34-jährige Fahrradbesitzer vor die Haustür begibt. Noch vor Erreichen seines Fahrrades, kann durch den 34-jährigen Geschädigten wahrgenommen werden, wie eine unbekannte Person mit diesem wegfährt.

Im Rahmen der Flucht habe der unbekannte Tatverdächtige einen schwarzen Hut verloren.Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt mit gestohlenem E-Scooter

Alzey (ots) – Am Sonntag, dem 04.02.2024, um 11:31 Uhr werden Beamte der Polizeiinspektion Alzey auf einen 42-jährigen Fahrzeugführer aufmerksam, welcher mit einem E-Scooter den Theodor-Heuss-Ring in Alzey befährt. An besagtem E-Scooter befand sich derweil kein Versicherungskennzeichen, weshalb der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen wird.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle kann durch die Beamten festgestellt werden, dass der 42-jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt diesen Verdacht, weshalb der 42-jährige Fahrzeugführer, zwecks Blutentnahme, auf die Polizeiinspektion Alzey verbracht wird. Weiterhin kann in Erfahrung gebracht werden, dass der E-Scooter zuvor in Worms entwendet wurde, weshalb dieser sichergestellt wird.

Der 42-jährige Beschuldigte muss sich nun wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie dem Diebstahl eines Kraftfahrzeuges strafrechtlich verantworten.

Versuchter Einbruchsdiebstahl – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – Am Mittwoch 31.01.2024 zwischen 19:30-19:50 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus Am Herdry in Alzey. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung und versuchten die Balkontür aufzuhebeln, wodurch ein materieller Schaden entstand. Die Täter flüchteten ohne Erfolg und wurden hierbei von einer Nachbarin beobachtet.

Täterbeschreibung:

Person 1: kräftige Statur, ca. 1,65-1,70m, graues Oberteil, schwarze Hose.

Person 2: schmale Statur, ca. 1,65-1,70m, schwarze Kleidung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Gabsheim: Unfall mit Müllfahrzeug – Ein Mitarbeiter schwer verletzt

Gabsheim (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 gegen 10:45 Uhr, kam es während der Mülltonnenleerung zu einem Verkehrsunfall mit dem Müllfahrzeug und dem 47-jährigen Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes.

Der 47-jährige stürzte beim Wechsel „Stop and Go“ vom Trittbrett, geriet unter das Müllfahrzeug wobei seine Beine vom Rad überrollt wurden. Der 47-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in die Berufsgenossenschaft Ludwigshafen verbracht.