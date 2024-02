Polizei stoppt Betrunkenen

Mannheim (ots) – Am frühen Samstag gegen 05:00 Uhr lenkte ein 38-jähriger Mann seinen Pkw über die Untermühlaustraße in Mannheim. Er wurde durch Beamte des Polizeireviers Neckarstadt entdeckt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Während des Gesprächs verdichteten sich die Hinweise, dass der Mann vor Fahrtantritt erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest förderte einen Alkoholwert von 1,9 Promille zu Tage. Nach erfolgter Blutentahme droht dem Fahrer nun eine Strafanzeige wegen Trunkheit im Verkehr. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er setzte seinen Weg zu Fuß fort.

Einbruch in Kirchengebäude – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 27.01.2024 Uhr und Samstag 03.02.2024 verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche im Ascherslebener Weg. Hierzu hebelten der oder die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere.

Dort versuchten der oder die Täter einen in einem Nebenraum fest in der Wand verankerten Tresor zu entwenden, was jedoch nicht gelang. Da weiter nichts aus dem Gebäude entwendet wurde, zogen der oder Täter ohne Beute wieder ab. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen und/oder Anwohner, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Sandhofen, Tel: 0621/77769-0.

Kennzeichen-Dieb unterwegs

Mannheim (ots) – In der Nacht zum Samstag gegen 01 Uhr, stellte ein Verkehrsteilnehmer einen unbekannten Mann fest, der an mehreren Fahrzeugen in der Straße „Neues Leben“ die hinteren Kennzeichenschilder entfernt hatte. Er lief daraufhin in Richtung „Obere Riedstraße“ davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zum Täter geben können oder selbst Geschädigte eines Kennzeichendiebstahls in diesem Bereich sind, werden gebeten sich an das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter 0621-718490, zu wenden.