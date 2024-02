Betrunkener Opel-Fahrer gefährdet Straßenverkehr

Ladenburg (ots) – Am Samstag gegen 19.30 Uhr, verständigte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den Polizeinotruf und meldete einen mit stark überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Opel, der auf der B 3 in Richtung Heidelberg fuhr. Auf seiner Fahrtstrecke missachte der Fahrer des Opels mehrere rote Ampeln, gefährdete nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Der Mitteiler, der dem Opel folgen konnte, teilte ständig die Position des Pkw mit. Die Strecke führte von Schriesheim nach Dossenheim, von dort über die K 4142 zum Schwabenheimer Hof und dann über einen Feldweg zum Fähranleger nach Ladenburg. Hier konnte der 43-jährige Fahrer des Opel durch eine Streife des Polizeireviers Ladenburg einer Kontrolle unterzogen werden.

Schnell war den Beamten der Grund der gefährlichen Fahrweise klar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest förderte einen Wert von 2,6 Promille zu Tage. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein blieb bei den Akten. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zeugen oder möglicherweise Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06302/9305-0, in Verbindung zu setzen.

Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Helmstadt-Bargen (ots) – Am Samstag gegen 11.25 Uhr, kam es nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr der 18-jährige Fahrerin eines Audis die Waibstadter Straße. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße bog der 18-Jährige nach links auf diese ein und missachtete hier die Vorfahrt eines 41-jährigen Opel-Fahrers, der die Bahnhofstraße in Richtung der B 292 befuhr.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7.700 Euro. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt.

Betrunkener gefährdet den Straßenverkehr

Schriesheim (ots) – Auf dem Weg von Schriesheim nach Dossenheim missachtete ein 38-jähriger Mann das Rotlicht zweier Ampeln und überfuhr im Anschluss mit seinem Pkw zwei Verkehrsinseln. Laut Zeugenaussagen bewegte der Fahrer seinen Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit, geriet in den Gegenverkehr und gefährdete hierbei mindestens einen Verkehrsteilnehmer.

Er entfernte sich zunächst vom Ort des Geschens, wurde aber im Rahmen der Fahndung durch eine Streife des Polizeireviers Ladenburg festgestellt. Bei der darauf folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann seinen Pkw mit knapp 2,4 Promille führte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährundung des Straßenverkehrs.

Der Tathergang ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden deshalb gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg unter: 06203 93050 zu melden.

Unbekannte entwenden zwei „Therapieschafe“

Leimen (ots) – Aus einem Wirtschaftsgrundstück im Bereich Graubrunnenweg wurden im Zeitraum zwischen Donnerstagvormittag und Freitagnachmittag zwei Schafe aus dem dortigen Stall entwendet. Die Schafe werden als Therapieschafe eingesetzt und sind sehr zahm.

Beschrieben werden die Tiere wie folgt: Ein Schaf ist im Kopfbereich schwarz und hinkt an einem Hinterbein. Das Zweite ist schwarz-weiß.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Leimen, welcher auch die Ermittlungen führt, unter 06224/17490.

Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

Schönbrunn (ots) – Am Freitag gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Ford Focus die K4108 von Schwanheim in Richtung Allemühl. In einer langgezogenen Kurve kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Durch die Wucht der Kollision wurde er zunächst in seinem Pkw eingeklemmt, konnte sich jedoch in der Folge selbständig befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Der Fahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Schönbrunn war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die K4108 zeitweise voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Betrunken in den Gegenverkehr

Neckarbischofsheim (ots) – Am Mittwoch geriet nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 18 Uhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Ford auf der L 549 auf der Strecke von Untergimpern nach Obergimpern leicht auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein Chrysler in die Gegenrichtung. Glücklicherweise streiften sich nur die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, so dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde, sondern lediglich ein Gesamtschaden von knapp 700 Euro entstand.

Bei der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Sinsheim stellte sich heraus, dass der 65-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste.

Er muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.