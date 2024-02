Bad Kreuznach: Verdacht auf Brandstiftung in der Rüdesheimer Strasse

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 02.02.2024 meldet ein Zeuge gegen 16 Uhr, einen Brand eines Wohnhauses in der Rüdesheimer Straße. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte steht das Wohnhaus teilweise in Flammen. In der Rüdesheimer Straße kann zudem eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden.

Durch Feuerwehrkräfte müssen Personen aus einem benachbarten Gebäude evakuiert werden. Verletzt wird bei dem Brand niemand. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Rüdesheimer Straße muss für den Fahrzeugverkehr für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

Vor Ort ergab sich der Verdacht einer Brandstiftung, aufgrund dessen wurde eine tatverdächtige Person vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern derzeit noch an.