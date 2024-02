Neustadt: Brennender PKW auf der A 65

Neustadt an der Weinstraße – Am frühen Sonntagmorgen (04.02.2024) rückte die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brandeinsatz auf die Autobahn aus.

Ein PKW-Fahrer war mit seinem Fiat Punto, in dem sich noch weitere drei Personen befanden, auf der Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Zwischen dem Autobahnabschnitt Neustadt-Süd und Neustadt-Nord schlugen Flammen aus dem Armaturenbrett des Fiats. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rund hundert Meter vor der Abfahrt Neustadt-Nord auf dem Standstreifen abstellen. Alle Insassen konnten den Fiat verlassen, wobei sich ein Insasse leichte Verletzungen zuzog. Alle vier Insassen wurden von Ersthelfern, in sicherem Abstand zum brennenden Fahrzeug betreut.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug in Vollbrand. Unter Atemschutz und zwei handgeführten Strahlrohren konnte der Brand unter Kontrolle und abgelöscht werden. Parallel leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle aus und sicherte sie gegen den fließenden Verkehr ab. Hierzu musste die Autobahn für ca. eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Nach der Bergung des ausgebrannten Fiat ließ der Einsatzleiter die Örtlichkeit grob reinigen. Die vier Insassen konnten nach dem medizinischen Check durch das Rettungswagenteam vor Ort verbleiben.

An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Brandursache könnte eine technische Ursache gewesen sein. Zum entstandenen Schaden am Fahrbahnbelag können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Autobahnpolizei hat die Autobahnmeisterei zur Begutachtung hinzugezogen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Autobahnpolizei, der Abschleppdienst und die Autobahnmeisterei.

Information der Polizei

Neustadt/Weinstraße (ots) – Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts geriet am 04.02.2024 um 00:05 Uhr ein Kleinwagen, der mit vier jungen Menschen besetzt war, auf der A65, in Höhe der Anschlussstelle Neustadt/ Wstr – Nord, in Brand. Während der Fahrt bemerkten die Insassen, dass sich im Motorbereich auf der Beifahrerseite Qualm bildete. Der 21 Jahre alte Fahrer aus Ludwigshafen konnte den PKW am rechten Fahrbahnrand zum Stehen bringen und mit den übrigen Insassen das Fahrzeug unverletzt verlassen. Wenige Minuten später brannte das Fahrzeug bereits lichterloh. Durch die Feuerwehr aus Neustadt/ Wstr. die mit 4 Einsatzfahrzeugen und 25 Kräften vor Ort waren, wurde der Brand zügig gelöscht, so dass das Feuer nicht auf die Böschung übergreifen konnte. Von dem Fahrzeug blieben nur noch die Karosserie und Reste des Motorblocks übrig. Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, danach wurde der Verkehr auf einer Fahrspur an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Es dauerte bis 03:20 Uhr, bis die Autobahnmeisterei die beschädigte Fahrbahndecke abgesichert hatte und die Fahrbahn endgültig gereinigt war.