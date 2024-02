Frankfurt: Versammlungslagen – Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

Frankfurt (ots) – (kr) Am kommenden Samstag (03.02.2024) finden mehrere

Versammlungslagen im Frankfurter Stadtgebiet statt. Aufgrund dessen weist die

Polizei bereits im Vorfeld darauf hin, dass ab den frühen Morgenstunden mit

erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist.

Unter anderem für den Bereich rund um den Frankfurter Flughafen wurde eine

Versammlung im Kontext der andauernden Proteste der Landwirte angemeldet. Zur

Gewährleistung des Aufzugs werden bereits ab 06.00 Uhr temporäre Sperrungen

erforderlich, die bis in die späten Nachmittagsstunden andauern können.

In folgenden Bereichen ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu

rechnen:

Bundesstraße 43

Ortslage Walldorf

Airportring (K857)

Bundesstraße 44

Anschlussstelle Zeppelinheim (BAB5)

Besucherinnen und Besucher des Frankfurter Flughafens werden gebeten den ÖPNV zu

nutzen.

Die Polizei Frankfurt steht im ständigen und engen Austausch mit der

Versammlungsbehörde der Stadt Frankfurt am Main und wird am Veranstaltungstag im

Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu

gewährleisten und gleichzeitig mögliche Beeinträchtigungen für alle

Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren.

Informationen zum Verlauf und Verkehrsbeeinträchtigungen werden am Einsatztag

wie gewohnt über den bekannten X-Account (vormals Twitter) @polizei_ffm

bekanntgegeben und lageabhängig auch über die Applikation „hessenWARN“

begleitet.

Frankfurt – Dornbusch: Überfall mit Pfefferspray – Polizei nimmt jugendliche Täter fest

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern (01. Februar 2024), gegen 13.50 Uhr, wurde ein

13-jähriger Jugendlicher Opfer eines Diebstahls auf der Eschersheimer

Landstraße. Zwei weitere Jugendliche forderten das Opfer auf, sein Getränk

herauszugeben, und setzten dabei sogar ein Pfefferspray ein, um ihren

Forderungen Nachdruck zu verleihen. Der Geschädigte, der zu diesem Zeitpunkt

gerade einen Supermarkt verlassen hatte, übergab den Tätern sein Getränk im Wert

von zwei Euro. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung

„Heinrich-Rößler-Straße“.

Die Flucht der beiden Diebe währte jedoch nicht lange, denn sie wurden von einer

Polizeistreife in der Nähe gestellt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurden

jeweils ein Reizstoffsprühgerät bei beiden Tatverdächtigen sichergestellt.

Anschließend wurden beide in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Frankfurt – Rödelheim: Zeugenaufruf nach Unfall mit Kind

Frankfurt (ots) – (dr) Am Donnerstagmittag (01.02.2024) kam es in der

Westerbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein etwa 7- bis 8-jähriges

Kind seitlich mit einem Fahrzeug zusammenstieß. Das Kind entfernte sich jedoch,

ohne dass bekannt wurde, ob es verletzt wurde.

Der Zusammenstoß mit dem Fahrzeug ereignete sich gegen 13:47 Uhr in Höhe der

Westerbachstraße 27, als eine 44 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin aus Richtung

„Langer Weg“ kommend in Fahrtrichtung „Breitlacher Straße“ unterwegs war.

Zwei Jungen hätten zu diesem Zeitpunkt miteinander „gerangelt“, wobei einer von

ihnen beim Vorbeifahren auf die Fahrbahn geraten und vom Außenspiegel des Pkw

erfasst worden sei. Dieser sei zunächst zu Boden gestürzt, dann jedoch sofort

aufgestanden und hätte sich mit seinem Begleiter in Richtung „Langer Weg“

entfernt.

Ob das Kind verletzt wurde, ist unklar. Am Pkw entstand Sachschaden.

Die zwei Jungen sollen etwa 7 bis 8 Jahre alt gewesen sein, mit

altersentsprechender Größe. Sie hätten zudem Wintermützen und dunkle Jacke

getragen.

Offenbar verlor das Kind nach dem Zusammenstoß seine Mütze. Ein Bild ist

angehängt.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können,

sich bei der Unfallsachbearbeitung unter der Rufnummer 069 / 755 – 46208 (Mo.

bis Fr., 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) zu melden oder an jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Sicherheit im Verkehr – mehrere Rotlichtverstöße aufgedeckt durch Polizeikontrollen

Frankfurt (ots) – (yi) Gestern (01.02.2024) führte die Polizei stationäre

Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Steigerung der Verkehrssicherheit

insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer.

Die Kontrollen fanden nachmittags ab 15:45 Uhr bis 17:30 Uhr in der

„Gutleutstraße“ Ecke „Moselstraße“ sowie in der „Mühlstraße“ statt.

Insgesamt wurden 46 Fahrzeuge kontrolliert, wobei die Beamten besonders auf das

Einhalten der Rotlichtregelungen achteten.

Das Ergebnis der Kontrollen: 34 Verstöße wurden festgestellt, davon 25

Rotlichtverstöße und 5 Gurtverstöße in Bezug auf den Verkehr.

Darüber hinaus bestand bei einer Person der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein entsprechender Vortest verlief

positiv. Die genauen Hintergründe des Verstoßes sind Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Verkehrsteilnehmer,

die geltenden Regeln und Vorschriften im Straßenverkehr zu beachten, um die

eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer nicht zu gefährden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme und Wohnungsdurchsuchung

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit (REE) haben gestern (01.02.2024) im Bahnhofsgebiet einen

36-jährigen Mann festgenommen und bei ihm Rauschgift sichergestellt.

Der 36-Jährige hielt sich gegen 23:50 Uhr in der Niddastraße auf, als er in die

Polizeikontrolle geriet. Die Beamten durchsuchten ihn und fanden bei ihm rund 2

Gramm Marihuana, 6 Gramm Ecstasy und rund 24 Gramm Amphetamin auf, sodass sie

die Handschellen klicken ließen. Darüber hinaus erfolgte auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft im Anschluss eine Wohnungsdurchsuchung, bei der Polizeibeamte

mit der Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes noch weiteres Amphetamin

auffanden. In den Wohnräumen des Mannes stellten sie davon rund 294 Gramm

sicher.

Für den 32-Jährigen ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen. Er muss sich wegen

des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Frankfurt – Bonames: Falsche Bankmitarbeiter schlagen wieder zu

Frankfurt (ots) – (ta) Am vergangenen Montag, 29.01.2024, gegen 14.45 Uhr, kam

es zu einem Computerbetrug durch einen vermeintlichen Bankmitarbeiter, der einem

53-jährigen Geschädigten telefonisch Unstimmigkeiten auf seinem Konto

vorgaukelte. Um diese zu beheben, sei es notwendig, eine neue PIN freizugeben.

Dies tat der Geschädigte.

Der Schaden durch die daraus resultierende unberechtigte Überweisung beläuft

sich auf 4.600 Euro.

Die Polizei warnt:

Vermehrt treten falsche Bankmitarbeitende telefonisch mit betrügerischen

Absichten auf.