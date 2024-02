Marburg- Lack zerkratzt

Rundherum zerkratzen Unbekannte am Dienstag (30.01.2024) einen roten Mazda DJ1. Dieser stand zwischen 17:30 Uhr und 19:50 Uhr in der Zeppelinstraße. In diesem Zeitraum trieben Vandalen tiefe Kratzer in den Lack des Autos ein. Die Polizei beziffert den Schaden mit 4.000 Euro und bittet um Hinweise unter Tel: (06421) 406-0 bei der Polizeistation in Marburg.

Gladenbach-Mornshausen: geschlagen und getreten

Auf seinem Weg zu Fuß im Salzböde Talweg attackierten zwei Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (31.01.2024) einen 18-Jährigen. Gegen 02:00 Uhr schubsten sie den jungen Mann von hinten und schlugen ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin er zu Boden ging. Dort liegend, traten sie mehrmals gegen die Arme ihres Opfers. Offensichtlich warfen sie ihm noch eine Wodka-Flasche ins Gesicht. Der 18-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die unbekannten Schläger flüchteten. Der Geschädigte erlitt diverse Verletzungen im Gesicht und am Arm. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: (06462) 91681310 bei der Polizei in Gladenbach.

Marburg-Ockershausen: Roller geklaut

Diebe stahlen zwischen Dienstag (30.01.2024), 09:30 Uhr und Mittwoch (31.01.2024), 23:45 Uhr einen schwarz/roten Motorroller aus der Tiefgarage in der Graf-von-Stauffenberg-Straße. Der Schaden wird mit 700 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben sowie zum Verbleib des TGB Tapo RS-50 Rollers erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.