Nach Hausfriedensbruch festgenommen,

Limburg, Bruder-Kremer-Straße, Donnerstag, 01.02.2024, 14:50 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei in Limburg eine Frau nach einem Hausfriedensbruch festgenommen, da sie per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 14:50 Uhr wurde eine Streife in die Bruder-Kremer-Straße gerufen, da in einer Bäckereifiliale eine Frau trotz Hausverbots die Kunden und Angestellten belästigte. Trotz mehrfacher Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen, blieb die Frau bis zum Eintreffen der Polizei in der Filiale, die sich in einem Supermarkt befindet, und störte den Verkaufsbetrieb erheblich. Da sich die Frau auch den Anweisungen der Beamten widersetzte, musste sie an den Armen ergriffen und aus dem Gebäude gebracht werden. Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass die 65-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde. Daher nahmen die Beamten die Frau fest und brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt sie nun ihre Ersatzfreiheitsstrafe. Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs wurde zudem eingeleitet.

Auto zerkratzt,

Selters, Zum Hirschgraben, Mittwoch, 31.01.2024, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 01.02.2024, 09:15 Uhr

(wie) In Niederselters ist zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag ein Auto zerkratzt und somit erheblich beschädigt worden. Eine 62-Jährige hatte einen Mercedes C 200 in der Straße „Zum Hirschgraben“ abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen zu dem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter das komplette Fahrzeugheck mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.500 EUR und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Unfall mit Verletztem verursacht und weitergefahren, Beselich, Kreisstraße 460, Donnerstag, 01.02.2024, 18:45 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend hat der bisher unbekannte Fahrer oder die Fahrerin eines SUV einen Unfall mit einem Verletzten bei Beselich verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren. Der oder die Unbekannte befuhr mit einem silbernen SUV die K 460 von Schupbach kommend in Richtung Niedertiefenbach. In einer leichten Rechtskurve geriet der Pkw zu weit in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender 24-Jähriger mit seinem Seat nach rechts ausweichen mussten. Hierdurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, drehte sich und kollidierte mit Erdhügeln neben der Fahrbahn, sodass sich der Seat letztlich überschlug. Wieder auf den Reifen kam das Fahrzeug schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde ein 22-jähriger Beifahrer in dem Seat am Kopf verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Der oder die Person am Steuer des silbernen SUV setzte seine Fahrt nach Niedertiefenbach einfach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Seat entstand ein Totalschaden. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Villmar-Weyer, Landesstraße 3021, Donnerstag, 01.02.2024, 15:45 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall bei Weyer am Donnerstagnachmittag hat sich ein Pkw überschlagen, wobei der Fahrer verletzt wurde. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem Audi die L 3021 von Münster kommend in Richtung Weyer. In einer Linkskurve kam der junge Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi wurde hierdurch in die Luft geschleudert, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Neben dem Pkw wurden noch ein Telefonmast und eine Sicherheitsabsperrung beschädigt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 16.000 EUR.

Nach medizinischem Notfall mit Auto überschlagen, Weilmünster, Landesstraße 3054, Freitag, 02.02.2024, 10:00 Uhr

(wie) Am Freitagvormittag kam es bei Weilmünster aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Pkw überschlug und der Fahrer verletzt wurde. Ein 69-Jähriger befuhr mit einem Skoda die L 3045 von Weilmünster kommend in Richtung Laubuseschbach. Hierbei kam es nach Angaben des Fahrers zu einem medizinischen Notfall und er verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Der Skoda kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn wieder zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 69-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei kümmerte sich um die Abschleppung des stark beschädigten Skoda und schätzt den Sachschaden auf 5.000 EUR.