Main-Taunus: Die Polizei-News

Berauschte Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen ertappt, Hofheim am Taunus, Hattersheim am Main, Donnerstag, 01.02.2024

(jn)Gleich mehrere Personen, die im Verdacht stehen, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben, sind bei Kontrollen der Polizei am Donnerstag in Hattersheim und Hofheim erwischt worden. Bereits um 15.15 Uhr kontrollierten Beamte in der Hofheimer Straße in Hattersheim einen 39-jährigen Audi-Fahrer aus Hattersheim, dem die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Darüber hinaus reagierte ein Drogenvortest positiv aus THC, weshalb er für die Abgabe einer Blutprobe mit auf die Polizeistation in Hofheim kam. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Um kurz nach 20.00 Uhr überprüften Polizisten einen 32-jährigen Hattersheimer, der auf einem E-Scooter in der Mainstraße in Okriftel unterwegs war. Bei ihm schlug ein Drogenvortest auf gleich zwei Substanzen an. Folglich kam auch er für weitere Maßnahmen mit zur Wache. Wenig später kontrollierte eine Polizeibeamtin in der Niederhofheimer Straße in Hofheim einen 30-jährigen VW-Fahrer aus Frankfurt, der ebenfalls Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums aufzeigte. Dies hatte auch für ihn polizeiliche Maßnahmen und die Einleitung eines Strafverfahrens zur Folge. Zuletzt fiel ein Pkw um 3.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Landstraße in Hattersheim auf, da aus dem Fahrzeuginnenraum ein deutlicher Marihuana-Geruch wahrnehmbar war. Der Grund hierfür waren die mitgeführten Drogen des Beifahrers, was ein Ermittlungsverfahren zur Konsequenz hatte.

Fensterscheibe eingeworfen,

Liederbach am Taunus, Oberliederbach, An der Linde, Mittwoch, 31.01.2024, 13 Uhr bis 15 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag wurde im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach ein Fenster eingeworfen, wobei ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr warfen ein oder mehrere Unbekannte einen Gegenstand gegen das Fenster eines Wohnhauses in der Straße „An der Linde“ und beschädigten dieses. Ein Bewohner hatte zur Tatzeit zwar ein verdächtiges Geräusch gehört, den Schaden jedoch erst am Donnerstag festgestellt und Anzeige erstattet.

Hinweise bitte an die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0.

Fahranfänger verliert Kontrolle und kollidiert mit Hauswand, Eschborn, Rödelheimer Straße, Donnerstag, 01.02.2024, 21.40 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend verlor ein 19-jähriger Eschborner am Steuer eines Opel die Kontrolle und prallte gegen eine Hauswand. Gegen 21.40 Uhr war er auf der Niederurseler Allee in Eschborn unterwegs und beabsichtige in die Kurt-Schumacher Straße abzubiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Straße ab, wo er mit einem Haus in der Rödelheimer Straße zusammenstieß. Infolge mehrerer Verletzungen musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch unklar, sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Heck von Mercedes beschädigt,

Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Montag, 29.01.2024 bis Dienstag, 30.01.2024

(jn)Ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro ist zwischen Montag und Dienstag bei einer Verkehrsunfallflucht in Flörsheim entstanden. Der später beschädigte Mercedes war am Montagabend in der Bahnhofstraße abgestellt und am nächsten Morgen mit Beschädigungen am Heck wieder vorgefunden worden. Augenscheinlich war der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Verkehrsteilnehmers entstanden, der anschließend weiterfuhr, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.