Wiesbaden: Die Polizei-News

35-Jähriger beraubt – Tatverdächtiger festgenommen,

Wiesbaden, Bismarckring, 01.02.2024, 17.45 Uhr,

(pl)Im Bismarckring wurde einem 35-jährigen Mann am Donnerstagnachmittag die

Umhängetasche geraubt. Ein Mann soll den Geschädigten gegen 17.45 Uhr unter

Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, seine Wertsachen herauszugeben.

Nachdem der 35-Jährige dem Räuber daraufhin seine Tasche ausgehändigt habe, sei

dieser in Richtung Sedanplatz davongelaufen und habe währenddessen die Beute

wieder fallen lassen. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten

die verständigten Polizeikräfte den mutmaßlichen Räuber, einen 19-jährigen Mann,

antreffen und festnehmen. Das mitgeführte Messer wurde sichergestellt und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 01.02.2024, 17.15 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße wurde am

Donnerstagnachmittag eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht.

Der Mann erschien gegen 17.15 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich unter

dem Vorwand, nach dem Stromkasten schauen zu müssen, Einlass in deren Wohnung.

Später, als der Mann die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, musste die

Wiesbadenerin das Fehlen von Schmuckstücken feststellen. Der Trickdieb soll ca.

40-50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß sowie dünn gewesen sein und dunkelblonde

kurze Haare gehabt haben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und eine rote

Jacke sowie eine dunkle Hose getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Wohnungseinbrecher in Biebrich zugange, Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße,

Simrockstraße, 01.02.2024, 16.20 Uhr bis 19.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurden in Biebrich zwei Wohnungen von Einbrechern

heimgesucht. In der Volkerstraße brachen Unbekannte zwischen 16.20 Uhr und 19.50

Uhr in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten Bargeld. Die Täter hatten

sich in diesem Fall an zwei Fenstern der Wohnung zu schaffen gemacht, um sich

Zutritt zu verschaffen. Ebenfalls durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen

Einbrecher auch in der Simrockstraße in eine Wohnung ein. Der Einbruch ereignete

sich zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr. Über das mögliche Diebesgut ist noch

nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schussähnliche Geräusche gemeldet,

Wiesbaden-Bierstadt, Hofmannstraße, 02.02.2024, 03.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag kam es aufgrund schussähnlicher Geräusche im

Bereich der Hofmannstraße in Bierstadt zu einem Polizeieinsatz. Gegen 03.40 Uhr

wurden der Polizei von einem Mitteiler schussähnliche Geräusche gemeldet,

woraufhin Polizeistreifen vor Ort fuhren. Da die Absuche der Umgebung jedoch zu

keinen weiteren Erkenntnissen führte, konnte die Ursache der gemeldeten

Geräusche bislang nicht geklärt werden.

Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 01.02.2024, 22.30 Uhr

bis 23.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der

Stadtpolizei Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone durch. Hierbei konnten

bei den zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr durchgeführten Kontrollen

erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere

gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist,

festgestellt werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden

Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet

präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Erst Fahrzeuge beschädigt und dann Zeugen angegriffen,

Oestrich-Winkel, Hauptstraße/ Goethestraße/ Rheingaustraße, Donnerstag,

01.02.2024, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend beschädigte ein Mann in Oestrich-Winkel mehrere geparkte

Fahrzeuge und griff in diesem Zusammenhang einen Passanten an. Gegen 18:30 Uhr

erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen über einen Mann, der mit einem

Gegenstand in der Hand in der Hauptstraße auf mehrere Fahrzeuge einschlagen

würde. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen in den besagten Bereich entsandt.

Eine Streife konnte den vermeintlichen Täter noch in Höhe des Bahnhofs

beobachten, wie er über die Bahnschienen in Richtung der Weinberge davonrannte.

Trotz einer großangelegten Fahndung, bei der auch ein Polizeihund unterstützte,

konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Im Zuge der Suche nach dem Täter

wurde am Bahnhof ein verletzter 42-Jähriger angetroffen. Dieser gab an, er sei

auf den Vandalen aufmerksam geworden und habe ihn angesprochen. Daraufhin habe

der Fremde ihn mit dem besagten Gegenstand, ähnlich einer Holzlatte, geschlagen

und verletzt. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung behandelte den

42-Jährigen vor Ort. Insgesamt konnten bislang in der Hauptstraße, rund um einen

dortigen Einkaufsmarkt, vier beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Der

Gesamtschaden summiert sich auf knapp 3.000 Euro. Die Hintergründe der Tat sind

bislang unklar.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm groß

schlank

„südländisches Erscheinungsbild“

Rahmen- oder Vollbart

sprach Deutsch mit Akzent

trug eine weiße Wollmütze im Norwegerstil

eine dunkle Jacke

dunkle Hose

helle Sneaker

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt derzeit und nimmt Hinweise zu dem Täter

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

In Tierarztpraxis eingebrochen – Tresor im Visier, Idstein, Walramstraße,

Mittwoch, 31.01.2024, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 01.02.2024, 07:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag machten Unbekannte bei einem Einbruch in eine

Idsteiner Tierarztpraxis Beute in Form eines Tresors. Den Spuren am Tatort

zufolge, näherten sich die Einbrecher zur Nachtzeit der Praxis in der

Walramstraße und brachen ein Fenster im Erdgeschoss auf. Hierüber gelangten sie

anschließend in die Praxisräume und öffneten gewaltsam die Zugangstür zu einem

weiteren Raum. Aus diesem nahmen sie einen Tresor samt Bargeld an sich und zogen

unbemerkt mit ihrer Beute von Dannen. Ersten Hinweisen zufolge könnte sich die

Tat gegen 23:30 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden in der Praxis dürfte sich

auf knapp 2.000 Euro belaufen.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer

(0626) 9394-0 entgegen.

Auf Supermarktparkplatz Unfallflucht begangen, Bad Schwalbach,

Edmund-Heusinger-Straße, Samstag, 27.01.2024, 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in Bad

Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen

sucht. Gegen 09:30 Uhr hatte eine Frau aus Schlangenbad ihren roten Nissan Micra

in einer Parklücke vor dem Supermarkt in der Edmund-Heusinger-Straße abgestellt.

Als sie rund eine Stunde später zu dem Abstellort zurückkehrt, musste sie

feststellen, dass eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen das Heck auf

der Beifahrerseite ihres Nissans gestoßen war. Vom Unfallverursacher oder der

Unfallverursacherin fehlte vor Ort jedoch jede Spur. Er oder sie war einfach

davongefahren. Die Geschädigte sitzt nun auf einem Sachschaden von etwa 1.000

Euro.

Daher sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen des Zusammenstoßes und bittet

diese, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Hinter Dorfgemeinschaftshaus kollidiert, Waldems-Esch, Turnhallenweg,

Freitag, 26.01.2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 12:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen kam in Waldems-Esch zu einem Verkehrsunfall, bei

dem die unfallverursachende Person flüchtete. Zwischen Freitag und Dienstag

parkte ein blauer Citroën C1 auf einem Parkplatz hinter dem

Dorfgemeinschaftshaus im Turnhallenweg. In diesem Zeitraum stieß eine unbekannte

Person mit ihrem Fahrzeug gegen die vordere linke Seite des Citroën, verursachte

so einen Schaden von circa 1.500 Euro und fuhr davon. Die erforderlichen

Pflichten einer unfallverursachenden Person ließ sie dabei gänzlich außer Acht.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0.

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 3,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 01.02.2024, 11:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagvormittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei

Niedernhausen zwei Personen verletzt worden. Ein 61-Jähriger befuhr mit einem

Peugeot Kastenwagen die A 3 von Köln kommend in Richtung Frankfurt. Zwischen den

Anschlussstellen Idstein und Niedernhausen stockte der Verkehr und die

vorausfahrenden Fahrzeuge auf dem mittleren der drei Fahrstreifen bremsten ab.

Dies bemerkte der 61-Jährige offenbar zu spät und schaffte es nicht mehr sein

Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Er prallte gegen das Heck eines

vorausfahrenden Mercedes, der von einer 56-Jährigen gesteuert wurde. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes noch gegen den davor stehenden Mercedes

einer 59-Jährigen geschoben. Der 61-Jährige und die 56-Jährige verletzten sich

bei dem Unfall, weshalb der Rettungsdienst sie in Krankenhäuser brachte. Da

lediglich der Mercedes der 59-Jährigen fahrbereit blieb, mussten die anderen

Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf

über 25.000 EUR.