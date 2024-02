Darmstadt

Darmstadt: Brand in einem Mehrfamilienhaus / Ein Bewohner erliegt seinen Verletzungen

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (01.02.) wurde durch die Rettungsleitstelle

Darmstadt gegen 22:25 Uhr ein Brand in einer Erdgeschosswohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße gemeldet. Der 68-jährige Bewohner

dieser Wohnung konnte geborgen werden, verstarb jedoch trotz sofortiger

Reanimation am Einsatzort. Ein weiterer Hausbewohner wurde durch das Einatmen

von Rauch leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Es können derzeit

keine Angaben zum Brandgeschehen oder zum entstandenen Sachschaden gemacht

werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Roßdorf (ots) – Auf ein Wohnhaus im Stetteritzring in Gundernhausen hatten es

Kriminelle am Donnerstag (01.02.), in der Zeit zwischen 16.30 und 20.40 Uhr,

abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang in

die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend unter anderem Geld und

Modeschmuck.

Die Kripo in Darmstadt (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang

stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Gross-Gerau

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach gesucht

Ortsausfahrt Schwanheimer Straße (ots)

Zwischen Donnerstag (01.02.) 17.30 Uhr und Freitag 7.30 Uhr (02.02.) streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Schwanheimer Straße am Fahrbahnrand geparkten blauen VW Golf. Bei dem Golf wurde der linke Außenspiegel abgerissen und der vordere linke Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden, der auf rund 1000 Euro geschätzt wird. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/71980 entgegen.

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach

Gottfried-Keller-Straße Ecke Mönchbruchstraße (ots)

Zwischen Donnerstag (01.02.) 18 Uhr und Freitag 8.40 Uhr (02.02.) fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen schwarzen BMW 520d und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der BWM parkte am rechten Straßenrand in der Gottfried-Keller-Straße in Fahrtrichtung Südliche Ringstraße kurz vor der Kreuzung zur Mönchbruchstraße. Der Unfallverursacher parkte vermutlich vor dem BMW und fuhr beim Einlenken gegen die vordere linke Seite des BMW. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/71980 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Auf bisher unbekannte Art verschafften sich Täter in der Nacht von Mittwoch (31.01.) auf Donnerstag (01.02.) Zugang zu einem in der Langgasse geparkten Fahrzeug. Aus dem Kofferraum wurden diverse Werkzeuge und zwei Werkzeugkoffer entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter 06105 4006-0 entgegen.

Rüsselsheim und Raunheim: Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen

Beamtinnen und Beamte der Polizei in Rüsselsheim führten am Donnerstag (01.02.) mit Unterstützung von Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Raunheim Verkehrskontrollen im Bereich der Mainzer Straße in Raunheim im Zeitraum von 10.30 bis 12.30 Uhr durch. Neben sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten sie zwei Personen fest, die verbotenerweise das Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Sieben weitere Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und eine Person beförderte ein Kind im Fahrzeug ohne Gurt und Kindersitz. Gegen alle Personen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ein Strafverfahren erwartet ein 61-jähriger Rüsselsheimer, der Fahrer eines Kleinkraftrads war, obwohl er nicht die nötige Fahrerlaubnis besitzt.

Eine weitere Kontrolle führten die Polizeikräfte im Zeitraum 13.30 bis 16.30 Uhr in Rüsselsheim im Bereich Kurt-Schumacher-Ring durch. Hier überschritten 76 Fahrerinnen und Fahrer die zulässige Geschwindigkeit. Drei davon sogar um so viel, dass sie ein einmonatiges Fahrverbot erwartet. Unrühmlicher Spitzenreiter war hier ein 56-Jähriger, der bei erlaubten 50 km/h mehr als 30 Stundenkilometer zu schnell fuhr. Weiterhin fuhren hier ebenfalls sieben Personen ohne den Gurt angelegt zu haben. Ein 37-jähriger Rüsselsheimer führte sein Auto, obwohl er keinen Führerschein dafür besitzt. Ihm wurde neben der Strafanzeige die Weiterfahrt untersagt. Genauso erging es einem 28-jährigen Rüsselsheimer bei dem Drogengeruch aus dem Auto kam. Bei ihm stellten die Ordnungshüter geringe Mengen Marihuana und Kokain sicher. Neben dem daraus resultierenden Verfahren wegen des Drogenbesitzes besteht bei ihm noch der Verdacht der Fahrt unter Drogeneinfluss. Er musste daher eine Blutprobe abgeben.

Mörfelden-Walldorf: Drogen beschlagnahmt, Jugendlicher im Verdacht

Streifen der Polizeistation führten am Donnerstag (01.02.) Kontrollen öffentlicher Plätze und bekannter Treffpunkte Jugendlicher in Mörfelden-Walldorf durch. Zur Mittagszeit kontrollierten sie zwei verdächtige Personen im Bereich des Nordrings. Ein 17-Jähriger ergriff daraufhin zu Fuß Flucht, konnte aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Die Streifen stellten unter Zuhilfenahme eines Drogenspürhundes rund 60 Gramm Haschisch sicher, die er vermutlich auf der Flucht weggeworfen hatte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten sie weitere Gegenstände sicher, die den Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln bekräftigten. Bei der weiteren Person handelt es sich um einen 18-Jährigen. Dieser muss sich in einem Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten, da die Streife bei seiner Überprüfung rund 2 Gramm Marihuana auffand.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Überfall auf Postfiliale/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Reichelsheim (ots) – Am Freitagmorgen (02.02.) hat ein Krimineller gegen 9.00

Uhr die Postfiliale in der Heidelberger Straße überfallen. Der Täter hatte zwei

Angestellte mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht und forderte Bargeld.

Im Anschluss flüchtete er zunächst unerkannt mit seiner Beute.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an der auch ein Polizeihubschrauber

beteiligt war, führten um kurz vor 11.00 Uhr zur Festnahme eines 34 Jahre alten

Mannes, der mit seinem Auto in Groß-Umstadt von der Polizei gestoppt werden

konnte. Unter anderem fanden die Beamten bei ihm einen Großteil des zuvor

mutmaßlich erbeuteten Geldes.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob der Mann für weitere gleichgelagerte Taten in

der Region in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern an.