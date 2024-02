Schlägerei in der Innenstadt – Polizei ermittelt zwölf Verdächtige

Kaiserslautern (ots) – In Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung im November im Bereich eines Einkaufszentrums in der Innenstadt, hat die Polizei 12 Verdächtige im Alter von 14-24 Jahren ermittelt. Nicht alle Personen waren nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen aktiv an der Schlägerei beteiligt, können aber mit weiteren Taten in Bezug zu der Auseinandersetzung in Verbindung gebracht werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen ging der Auseinandersetzung am 10. November 2023 ein Streit zwischen zwei 16-Jährigen voraus. Im Bereich des Einkaufszentrums trafen die beiden Jugendlichen am Nachmittag dann zufällig wieder aufeinander. Sie waren in Begleitung von Freunden, Bekannten und Verwandten. Zwischen den 16-Jährigen kam es erneut zum Streit und schließlich zur körperlichen Auseinandersetzung, in die sich ein Teil der Begleitpersonen einmischte. Andere versuchten zu schlichten. Zwischen den Personen kam es zu Schlägen und Tritten, dabei wurden auch Gürtel eingesetzt. Mehrere der Beteiligten wurden bei der Schlägerei leicht verletzt.

Kurze Zeit später trafen einige der Personen in der Bierstraße ein weiteres Mal aufeinander, dabei attackierte nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen eine Gruppe, die andere. Hierbei wurden Holzlatten eingesetzt und es kam zur Bedrohung mit einem Messer. Ein 19-Jähriger, der bis dahin nicht an der Auseinandersetzung vor dem Einkaufszentrum beteiligt war, steht im Verdacht mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen zu haben. Die Waffe wurde später von der Polizei sichergestellt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines besonders schweren Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Beleidigung auf. Die Beamten intensivierten ihre Streifentätigkeit insbesondere im Bereich des Einkaufszentrums. Einsatzkräfte durchsuchten nach den Taten die Wohnungen von zwei Verdächtigen und stellten dabei Beweismittel sicher.

Nach den Ermittlungen handelt es sich nicht um Banden, sondern um Jugendliche und junge Erwachsene, die an diesem Tag aufeinandertrafen.

Die Ermittlungen gegen die zwölf Verdächtigen werden beim Haus des Jugendrechts geführt. Sie dauern weiterhin an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße gemeldet. Zu dem Unfall kam es, als eine 57-jährige Fußgängerin gegen 15:30 Uhr die Richard-Wagner-Straße überquerte, um in die Alleestraße zu gelangen. Eine 24-jährige Autofahrerin war gerade mit ihrem VW Up in Richtung Fackelrondell unterwegs.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen übersah sie die Passantin und kollidierte mit ihr frontal. Durch den Aufprall wurde die 57-jährige zunächst auf die Motorhaube geschleudert und fiel anschließend auf die Straße. Ihre Verletzungen wurden zunächst durch einen hinzugerufenen Rettungswagen behandelt, der sie im Anschluss auch in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

Geldbeutel gestohlen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Bei der Polizei ging am Donnerstagvormittag ein Anruf wegen eines gestohlenen Geldbeutels ein. Laut der 65-jährigen Anruferin war sie gegen 11 Uhr in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße einkaufen. Nach bisherigen Ermittlungen legte sie die Börse beim Bezahlen an der Kasse ab, um ihre Einkäufe zu verstauen.

Danach war das Portemonnaie nicht mehr da. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserlautern zu melden. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Von Pkw angefahren

Otterberg (ots) – Am Donnerstagmorgen kam es in der Johannisstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger fuhr langsam mit seinem Opel an einem haltenden Müllwagen vorbei. Ein 58-jähriger Mitarbeiter des Müllwagens überquerte die Fahrbahn und wurde von dem Autofahrer übersehen. Es kam zum Unfall. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. |pet

Mann mit Haftbefehl festgestellt

Annweiler/Wilgartswiesen (ots) – Am Mittag des 01.02.2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern ein Fahrzeug auf der B10 zwischen Annweiler und Wilgartswiesen. Bei der Überprüfung der Personalien der Insassen, stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen einen 32-jährigen Rumänen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag.

Der Mann konnte die Geldstrafe von 2021,13 EUR vor Ort bezahlen, wodurch er den Aufenthalt im Gefängnis umging und seinen Weg fortsetzen konnte.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Diebstahl aus Rohbau

Rodenbach (ots) – In der Straße „Am Hühnerbusch“ kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch um 16:45 Uhr und Donnerstag gegen 07:30 Uhr, Zugang zu der Baustelle. Hier entwendeten sie neben mehreren Leitern auch verschiedene Baustellenutensilien. Wie die Täter in den Rohbau gelangten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Auto gestreift und geflüchtet

Otterbach (ots) – Eine 23-jährige Frau kam am Donnerstag um 15:15 Uhr an ihren geparkten Renault Clio zurück und stellte an der linken Seite einen frischen Streifschaden fest. Sie hatte ihren Pkw morgens gegen 06:45 Uhr in der Hauptstraße abgestellt. Vermutlich streifte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Kleinwagen.

Anschließend hat sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese sollen sich unter: 0631 369-2150 melden. |pet