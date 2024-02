Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Insassen

Römerberg (ots) – Heute Nacht gegen 02:30 Uhr fuhr, ein 20-jähriger Heranwachsender mit seinem BMW und zwei Insassen (21 und 22 Jahre alt) über den Wirtschaftsweg vom Closweg in Speyer in Richtung Große Hohl in Römerberg. Im Einmündungsbereich zur Großen Hohl kam der 20-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem großen Begrenzungsstein.

Aufgrund der wirkenden Kräfte wurde der Stein gegen die Fassade eines Bürogebäudes geschleudert und der PKW kollidierte in der Folge mit einem Baum, wurde dadurch nochmals um 180 Grad gedreht und kam schließlich neben dem Baum entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Fahrer war vor Ort ansprechbar, ein Atemalkoholtest ergab 1,06 Promille. Er wurde mit dem Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Speyer verbracht.

Durch die Kollision wurden das Gebäude und der Baum nicht nur unerheblich beschädigt, am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Nach Unfall diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.01.2024, musste die B39 in der Verlängerung der Dudenhofer Straße, auf Höhe der Auf-/Abfahrt der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufgrund einer Unfallaufnahme zwischen 07:20-08:20 Uhr gesperrt werden.

Einige Verkehrsteilnehmer „umfuhren“ die Absperrung indem sie zunächst auf die Auffahrt B9 in Richtung Ludwigshafen fuhren, dort wendeten sie über eine Sperrfläche auf die Abfahrt der B9 um wieder auf die B39 in Richtung Neustadt a.d.W. fahren zu können. Die eingesetzten Beamten leiteten deshalb insgesamt 25 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Verkehrsteilnehmer ein.

Weiterfahrt nach Drogenkonsum untersagt

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in ihrem Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten unter anderem 6 Gurtverstöße sowie 5 Handyverstöße festgestellt und geahndet werden. Darüber hinaus wurden aufgrund von Fahrzeugmängeln oder nicht mitgeführter Unterlagen 6 Mängelberichte ausgestellt.

Nicht so gut weg kam ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schifferstadt. Bei ihm wurden bei einer Kontrolle in der Speyerer Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, die durch einen vor Ort durchgeführten Schnelltest auch bestätigt wurden. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Leicht verletzt nach Zusammenstoß

Waldsee (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag auf der K30 zwischen Waldsee und Schifferstadt. Hierbei übersah eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigshafen beim Abbiegen den Pkw einer 68-jährigen aus Otterstadt, die nach Angaben der 40-jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei.

Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die abbiegende 40-jährige aus Ludwigshafen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel: 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 01.02.2024 gegen 14.40 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie in der Roxheimer Straße einen Fahrzeugführer beobachtet habe, welcher schwankend in seinen Pkw gestiegen und losgefahren sei. Der Fahrer, ein 59-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim, konnte an seiner Anschrift festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Römerberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schraudolphstraße zu verschaffen. Zunächst verschafften sie sich Zutritt zur Gebäuderückseite des Einfamilienhauses und versuchten anschließend mehrfach vergeblich mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür mit aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Trickdiebstahl mit hohem Schaden

Speyer (ots) Am Donnerstag, gegen halb 11 verwickelte ein unbekannter Mann einen 84-jährigen Speyerer im Carl-von-Ossietzky-Weg in ein Gespräch. Der Unbekannte behauptete zunächst ein Nachbar des 84-Jährigen zu sein. Im weiteren Verlauf erlangte der Unbekannte mit geschickter Gesprächsführung das Vertrauen des Geschädigten und dadurch zusammen mit einem unbekannten Komplizen Zutritt zu dessen Wohnung.

Angeblich wollte der Unbekannte aufgrund einer anstehenden Urlaubsreise beim Geschädigten diverse Wertsachen (u.a. Bargeld und Goldbarren) einlagern und diese in einigen Tagen wieder abholen. Der geschädigte 84-Jährige führte die beiden unbekannten Täter zu einem Tresor in seiner Wohnung und öffnete diesen, damit die unbekannten Täter ihre vermeintlichen Wertsachen dort lagern können.

Die Ehefrau des Geschädigten hatte unterdessen vor der Haustür gewartet und dann mehrfach geklingelt. Daraufhin verließen die beiden unbekannten Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Im Nachgang bemerkte der 84-Jährige, dass aus dem Tresor eine Geldkassette mit insgesamt 25.000 Euro Bargeld entwendet wurden.

Die beiden Täter wurden auf ca. 35-45 Jahr geschätzt, hatten einen dunkleren Teint, dunkles Haar.

Wer hat zu oben genannter Zeit an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Die Polizei empfiehlt

seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln

lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung

klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab

wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür

rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema erfahren sie unter www.polizei-beratung.de .